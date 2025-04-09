«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA

«Реал» разгромлен в Лиге чемпионов «Арсеналом»! Действующий обладатель трофея в шаге от вылета. Теперь команде Карло Анчелотти нужно чудо на «Сантьяго Бернабеу» в ответной встрече.

«Арсенал» в первом тайме побольше владел мячом, а «Реал» делал ставку на то, чтобы использовать появлявшееся пространство за счёт быстрых ног дуэта своих форвардов – Мбаппе и Винисиуса Жуниора. При обороне мадридцы выстраивались 4-4-2, а хавбеки с нападающими располагались достаточно узко и плотно. Команда Анчелотти стремилась максимально перекрыть центр без особого прессинга. «Канониры» при владении выстраивались фактически 3-2-5 с номинальным левым защитником Льюисом-Скелли в роли центрхава. Несмотря на сопротивление, Льюис-Скелли вырезал несколько классных проникающих передач при развитии атак «Арсенала».

Голкипера «Реала» Куртуа, вернувшегося на поле после травмы, команда Микеля Артеты напрягла на первых минутах благодаря своим привычно опасным стандартам. Сака закручивал справа с угла поля прямо в ворота. В одном случае бельгийский вратарь перевёл мяч на новый угловой, в другом «сливочным» повезло с отскоком во вратарской. Ещё «Арсенал» эффективно использовал фланги, особенно правый, где Сака дёргал финтами и проходами крайка Алабу. Таких моментов, которые принято называть «100-процентными», у лондонцев не было, но работы у Куртуа хватало. Например, в эпизоде на 43-й минуте, когда атака «канониров» завершилась ударом Райса и добиванием Мартинелли. Оба раза Тибо вставал стеной на пути мяча.

Ещё один момент, который будут обсуждать, – попадание мяча в руку Асенсио. Рука защитника не была плотно прижата к телу. Тем не менее судьи, изучив повтор, решили, что это не фол. «Реал» до перерыва нанёс даже больше ударов (6:5), хотя по xG уступил. Мадридцы разбивали прессинг «Арсенала» рискованным владением, хотели чуть-чуть успокоить игру и использовать свободные зоны впереди. А лучший шанс за 45 минут выпал Мбаппе, которого вывел один на один Беллингем. Но Килиан находился под углом, поэтому ситуация оказалась не самой простой для француза. Пробил он так, что оставил Райе возможность совершить сейв.

После перерыва при счёте 0:0 был достаточно равный позиционный футбол – без ураганных скоростей. Никто не терял голову. Игру на «Эмирейтс» раскрыл гол «Арсенала» со штрафного, заработанного Сакой. Какой же феноменальный обводящий удар получился у Райса! Очевидно, доля вины за этот пропущенный мяч лежит на Куртуа – бельгиец плохо поставил стенку. Да и Вальверде. закрывавший штангу, неудачно прыгнул. В любом случае реализовать такой штрафной – трудная задача, но хавбек «канониров» блестяще решил её.

РАДОСТЬ ДЕКЛАНА РАЙСА ПОСЛЕ ГОЛА СО ШТРАФНОГО Фото: Getty Images

«Реал» пошёл вперёд – и задохнулся. «Арсенал» на кураже придавил «сливочных», создав три голевых момента в одной позиционной атаке. Вот тут Куртуа исправился крутейшим двойным сейвом. Помог ему и закрывший створ Алаба. Тибо в этот вечер готов был ловить любые мячи, кроме тех, которые посылал со штрафных Райс. Невероятные голы забивал Деклан! За 20 минут до конца «Арсенал» заработал очередной стандарт в 22-23 метрах, и хавбек «канониров» сотворил новый шедевр. Зарядил прямо в девятку. Родриго напрасно отвернулся от мяча, да и Куртуа как будто зря сделал шажок в другую сторону перед прыжком.

Статистики ещё по ходу матча сообщили, что Райс прежде никогда не забивал прямыми ударами со штрафных. А тут – дважды. Что с людьми Лига чемпионов делает! Команда Анчелотти, оказавшись в нокдауне, «поплыла». Настолько растерянным «Реал» в течение большого отрезка игры не каждый месяц увидишь. «Арсенал» воспользовался этим сполна. Вскоре хозяева провели третью голевую атаку, которую развил пасом на фланг и сам же завершил техничным ударом низом в касание Мерино. Топ-класс. Мадридцам оставалось надеяться на то, что судьи отыщут офсайд, однако на сей раз и VAR не спас. В концовке команда Артеты контролировала игру и ничего не позволила сопернику. Во втором тайме «Арсенал» сильно перебил «Реал» – 7:3. А в компенсированное время ко всем кошмарам «сливочных» добавилось удаление Камавинга за две жёлтые карточки.