«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера

«Томас героически спас ничью в Мюнхене», — могли бы мы написать. Если бы матч закончился на шесть минут раньше.

В первом четвертьфинальном матче ЛЧ «Бавария» противостояла не только «Интеру», но и эпидемии травм. Только за последние пару недель лазарет пополнили Юпамекано, Ито, Дэвис, Коман и Мусиала. Там уже находились Нойер и Павлович. В итоге «десяткой» неожиданно стал левый защитник Геррейру. Легендарный Мюллер остался в запасе. Когда ситуация стала совсем тяжёлой, он вышел и зарешал. Но немцы всё равно уступили!

Миланцы на первых минут сели в глухую оборону, не стесняясь катать мяч вблизи собственных ворот. И могли несколько раз поплатиться за это. «Бавария» мощно прессинговала и вынуждала соперников ошибаться на своей половине поля. Олисе выцеливал с линии штрафной и чуть-чуть не попал, с неплохой позиции головой бил Кейн, опасно с острого угла заряжал Геррейру.

Самый грандиозный шанс на 25-й минуте упустил тот же Кейн: Олисе вывел его на ближнюю дуэль с Зоммером, однако кручёный удар англичанина привёл к звону штанги. Это стало для «Интера» сигналом — пора давить. Аугусто промазал по ближней девятке, Барелла дальней передачей практически вывел Лаутаро один на один с Урбигом — Ким в последний момент помешал.

Что ж, не беда, аргентинец забил иначе: Аугусто не испугался борьбы с Лаймером и прострелил, Тюрам отпасовал назад пяткой в касание, Мартинес набежал и внешней стороной стопы эстетски уложил мяч в правую девятку. Красотища!

Лаутаро Мартинес празднует гол «Баварии» Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Во второй половине «Интер» действовал по счёту и окопался. Хотя и жалить не забывал: если бы не красивое спасение Урбига, Лаутаро оформил бы дубль. Интриге в противном случае можно было бы сказать ciao. «Бавария» словно упёрлась в стену. Разве что Геррейру подкараулил отскок и классно пробил с лёта над перекладиной. Других моментов итальянцы создавать долго не позволяли.

Боэ, Гнабри, Мюллер — все они вышли на последнюю пятнадцатиминутку. Пошёл натуральный навал. Опорная зона «Интера» оставила в одиночестве Кейна и Мюллера. Первый пальнул с ходу и промазал, перед вторым в последний момент вырос Бастони.

И всё-таки ответный гол случился! Кто забил? По всем голливудским законам жанра – Мюллер! Тот самый, с кем «Бавария» не стала продлевать контракт! Спасибо Лаймеру за шикарную подачу на дальнюю штангу — Томасу оставалось вынырнуть из-за спин защитников и не промахнуться метров с трёх.

Мюнхенцы почуяли кровь и пошли добивать «Интер». Вместо этого они нарвались на контратаку! Барелла отправил в забег Аугусто. Прострел бразильца к линии вратарской, подключение поднявшегося с лавки Фраттези — вынимайте. Эта команда умеет терпеть и выжимать максимум. Шла 88-я минута.

20:10 по ударам, 2,65 xG против 0,91 xG по ожидаемым голам. Всё — в пользу проигравших. Это было идеальное убийство. Чемпионы Италии в очередной раз взломали статистику и на всех парах мчат в полуфинал. А гол Лаутаро и ассист Тюрама, несомненно, станут классикой ЛЧ.