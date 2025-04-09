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Критика Карло Анчелотти после поражения Реала в матче с Арсеналом в Лиге чемпионов, ошибки, подробности, мнение

«Реал» влетел в ЛЧ из-за Анчелотти. Он отказывается учиться на своих ошибках!
Дмитрий Бажанов
Критика Карло Анчелотти после поражения «Реала»
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Бездействие в матче с «Арсеналом» стало фатальным. Колонка Дмитрия Бажанова.

Выждать нужный момент, почувствовать трещину у соперника, включиться и раздавить его. Обычно так делает «Реал». Но вчера в Лондоне это сделали с самим «Реалом». «Арсенал» блестяще сыграл по счёту. Чаще всего так хвалят команды, которые, выигрывая, грамотно сохраняют преимущество. Однако «Арсенал» исполнил другое. Он вышел вперёд и не стал закрываться. Наоборот, почувствовал слабину мадридцев и полностью их уничтожил.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Никогда нельзя ожидать двух голов прямыми ударами со штрафного. Тем более нельзя заранее делать на это ставку, какие бы у тебя ни были исполнители. Но в данном случае штрафные Деклана Райса – это лишь инструмент, с помощью которого «Арсенал» добился преимущества.

Первый гол не вытекал из логики игры. К тому моменту были абсолютно справедливые 0:0. Однако Райс исполнил. «Канониры» получили стратегическое преимущество и использовали его на 100%. Англичане яростно бросились на «Реал», а как именно они забили второй мяч, в данном случае не так уж и важно. Райс, безусловно, пробил блестяще. Пожалуй, даже круче, чем в первый раз. Но самое главное – «Арсенал» не стал защищать 1:0. Он пошёл за вторым. И им запахло практически сразу. Со штрафного забили или с игры – это уже детали.

Деклан Райс празднует гол в ворота «Реала»

Деклан Райс празднует гол в ворота «Реала»

Фото: Getty Images

Самые разные детали перед матчем учёл и Карло Анчелотти. Под Букайо Саку он выпустил Давида Алабу. На правый фланг сдвинул Феде Вальверде, а в центр бросил Эдуарду Камавинга. Анчелотти и Микель Артета вообще очень хорошо друг к другу подготовились. Потому первый тайм и получился таким осторожным и равным. Команды здорово друг друга нейтрализовывали.

Но дальше, после того как Райс попал в первый раз, Анчелотти пришлось адаптироваться. И он полностью провалился. Между голами Райса прошло 12 минут. Всё это время «Арсенал» неистово давил, и «Реал» ничего не мог с этим сделать. Родриго растворился. Камавинга и Лука Модрич не успевали в центре. А ещё именно французский полузащитник косвенно «привёз» штрафной, с которого был забит первый мяч. Он не подстраховал Алабу, Сака утащил австрийца в центр и вынудил того сфолить.

Исторический вечер в Лондоне:
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA

«Реал» остро нуждался в изменениях. У Анчелотти достаточно короткая обойма. В матче с «Арсеналом» она оказалась ещё короче из-за того, что был дисквалифицирован Орельен Тчуамени, а из-за травм отсутствовали Дани Себальос и Ферлан Менди (Дани Карвахаля и Эдера Милитао нет уже давно, их в расчёт не берём). Но при этом на скамейке были Браим Диас, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Арда Гюлер.

Нельзя сказать, что Анчелотти мог широко маневрировать с помощью резерва. Однако возможности поменять игру – или хотя бы попытаться – у него были. Вы скажете – легко судить задним умом, когда результат уже известен. Да, всё так. Но трудно отрицать, что после первого гола игра сильно изменилась – и совсем не в пользу «Реала». Мадридцы не могли ничего с этим сделать. И Карло не вмешался. Итог известен.

Анчелотти в этом сезоне вообще обильно критикуют за то, как он влияет (или, наоборот, не влияет) на игру по её ходу. В частности отмечают, что у него есть чёткий порядок замен, от которого он редко отходит. Эта стабильность не раз выходила «Реалу» в минус. И в матче с «Арсеналом» так случилось вновь.

Грустные футболисты «Реала» в матче с «Арсеналом»

Грустные футболисты «Реала» в матче с «Арсеналом»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Мадридцы позволили себя растерзать. Причём в ситуации, когда игра долгое время была равной, а потом случился триггер в виде гола Райса – и гости рассыпались. Безусловно, «Арсенал» многое сделал, чтобы «Реал» сыпался ещё активнее. Однако факт в том, что команда Анчелотти надломилась. И Карло не сделал ничего, чтобы это остановить. Или сделал, но это совершенно не было заметно и вообще никак не помогло.

Можно было намного раньше выпустить Диаса вместо Родриго. Можно было намного раньше сдвинуть Вальверде в центр вместо Камавинга или Модрича, а на правый фланг обороны выпустить Васкеса. После того как счёт стал 1:0, игра кричала о том, что это нужно! Однако Карло этих криков не услышал.

«Реал» как никто в мире умеет восставать из пепла. Впереди ответка на «Сантьяго Бернабеу», и, как бы кому ни хотелось, хоронить «Мадрид» не нужно – чтобы потом не пришлось оправдываться. Но ситуация для «Реала» катастрофическая. Такой её сделал «Арсенал». И помогла ему в этом пассивность Карло Анчелотти.

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