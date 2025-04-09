Эстонский ноунейм забивает больше Салаха и Мбаппе! Но «Золотой бутсы» ему не видать

В этом году невероятно хорош Мохамед Салах — 27 голов в АПЛ к началу апреля другой характеристики не заслуживают. Очередную молодость обрёл лидирующий в гонке бомбардиров Ла Лиги Роберт Левандовски (25). Похвалить стоит и Килиана Мбаппе (22). Как всегда великолепен Гарри Кейн — в Бундеслиге по забитым мячам ему равных нет (23). Виктор Дьёкереш отличился в португальском чемпионате вообще 31 раз. Но в Европе это всё равно не лучший результат, потому что он принадлежит эстонскому нападающему Алекс-Маттиасу Тамму. Стоп, кому-кому?! Давайте знакомиться.

Тамму 23 года. Он высок (190 см), прыгуч, атлетичен, шикарно исполняет пенальти (реализовал 16 из 19 попыток за карьеру), хорош в подыгрыше, выборе позиции и игре на втором этаже, да и в целом умеет неплохо попадать по воротам. Забивать он способен на любой вкус. Шарахнуть с лёта в дальний угол? Пожалуйста. Перекинуть черпачком вратаря? Почему бы и нет. Заметить, как защитник отдал слабый пас назад, перехватить и сделать гол из ничего? Тоже вариант. На самом известном мировом видеохостинге подборок хватает, кликайте и любуйтесь.

Всего у Алекса 87 голов и 22 ассиста в 172 матчах за родной «Нымме Калью». А особенно ему удался 2024 год: 28 мячей в 35 играх эстонской лиги. Понятно, что всё это далеко не на самом высоком уровне. Помести Тамма прямо сейчас в условный лондонский «Арсенал», а там как раз беда с центральными нападающими, его результативность резко снизится. Вероятно, даже до нулевой. Тем не менее такая статистика всё равно удивляет.

Гол Тамма ударом с лёта Фото: Кадр из трансляции

Голевой перехват Тамма Фото: Кадр из трансляции

И да, 28 голов — не лучший результат в Европе. Всё потому, что зимой Алекс перекочевал в словенскую «Олимпию» и там пополнил голевой баланс. Команда с отрывом лидирует. Тамм тоже внёс в это вклад: забил четырежды плюс отдал две результативные передачи за девять выходов на поле.

32 гола — вот это уже лучший показатель в Европе на данный момент. Если бы правила вручения «Золотой бутсы» не поменялись в 1997 году, Тамм был бы среди главных претендентов на премию. За его голы начисляется коэффициент 1. У Дьёкереша в «Спортинге» он чуть выше (1,5), а у представителей топ-5 лиг — максимальный (2).

Зато вовремя успели другие герои, чьи имена вам вряд ли знакомы. С 1992-го по 1996-й «Золотой бутсой» официально не награждали, тем не менее adidas всё равно вручал приз. И его обладателем становились двое представителей бывшего СССР – армянин Арсен Аветисян и грузин Звиад Энделадзе. Также среди победителей Петр Жеков и Георгий Славков из Болгарии, Сотирис Кайафас с Кипра и несколько других не самых знаменитых футболистов.

Арсен Аветисян и Звиад Энделадзе Фото: iffhs.com/Из личного архива Звиада Энделадзе

Вполне возможно, о Тамме вы услышали в первый и последний раз. Но существует и обратная вероятность. Из «Олимпии» на топ-уровень пробился, например, Ян Облак. Выступали там и знакомые по РПЛ Бранко Илич, Филип Уремович, Даниэль Мишкич. Да и сам клуб с появлением Лиги конференций способен обратить на себя внимание. В нынешнем розыгрыше он добрался до стадии плей-офф.

У Алекса уже была попытка закрепиться в Европе. Летом 2019-го он, будучи совсем юным, на год уезжал в швейцарский «Грассхоппер». Удалось поиграть исключительно за молодёжку. Теперь исходные совсем иные.