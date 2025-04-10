«МЮ», «Атлетик» или всё же «Тоттенхэм»? Выбираем главного фаворита Лиги Европы

В Лиге Европы стартуют четвертьфиналы. В турнире уже не осталось случайных команд, поэтому нас ждут только матчи на топ-уровне! Состав участников впечатляет: «Атлетик» из Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Лацио», «Рейнджерс», «Будё-Глимт», «Айнтрахт» из Франкфурта и «Тоттенхэм». А кого называют фаворитами букмекеры?
Первое место занимает «Атлетик», на стадионе которого («Сан-Мамес») пройдёт финал ЛЕ-2024/2025. Также в топ входят «МЮ», «Тоттенхэм» и «Лацио».
Теперь мы интересуемся у вас: кто станет обладателем трофея Лиги Европы?
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат выиграет Лигу Европы. По его ходу команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
«Атлетик» Бильбао (Испания)
У «Атлетика», наверное, самая сильная мотивация среди участников четвертьфинала. Финал Лиги Европы — 2024/2025 состоится на домашнем «Сан-Мамесе». Конечно, баски мечтают добраться до решающего матча и взять трофей на своём поле. По качеству футбола команда Эрнесто Вальверде – сильнейшая среди оставшихся. А в 1/4 финала «Атлетик» сыграет с «Рейнджерс». Испанцы – явные фавориты.
Нет сомнений, что «Атлетик» в случае прохода дальше не испугается и следующего соперника. Да, там клуб из Бильбао будет поджидать «Лион» или «МЮ». Но перспектива взять первый еврокубок в истории на домашнем поле перевешивает всё. Тем более что две прошлые попытки «Атлетика» в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы (1977, 2012) завершились неудачей.
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Тоттенхэм» не выигрывает титулы с 2008 года, когда клуб взял Кубок английской лиги. В 2019-м у лондонцев был шанс на победу в Лиге чемпионов, но в финале они уступили «Ливерпулю» (0:2). Теперь команда Ангелоса Постекоглу находится в трёх шагах от трофея Лиги Европы. Это не только редкая возможность пополнить клубную коллекцию, но и шанс исправиться перед фанатами за провальный сезон. В АПЛ команда идёт на 14-м месте и близка к худшему сезону в XXI веке.
В четвертьфинале «Тоттенхэм» ожидают две встречи с «Айнтрахтом». Франкфуртский клуб выиграл Лигу Европы в 2022 году и мечтает повторить достижение. Шансы команд – 55/45 в пользу «Тоттенхэма». Всё очень тонко. А в случае прохода в полуфинал лондонцев поджидает победитель противостояния «Будё-Глимт» – «Лацио».
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Манчестер Юнайтед» в последний раз выходил в финал Лиги Европы в 2021 году. Тогда команда под руководством Уле-Гуннара Сульшера уступила в серии пенальти «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.). А в 2017-м «МЮ» вместе с Жозе Моуринью взял трофей, разобравшись в финале с «Аяксом» (2:0). Нынешний сезон манкунианцы проваливают (вылетели из Кубка Англии и Кубка лиги, занимают 13-е место в АПЛ). Победа в Лиге Европы – последний шанс подарить радость болельщикам.
В четвертьфинале «МЮ» сыграет с «Лионом». Не самый простой соперник. А в случае выхода в следующую стадию манкунианцев ждёт сильнейший из пары «Рейнджерс»/«Атлетик». Чтобы добраться до финала, «Манчестер Юнайтед» нужна доля везения. Без неё нынешней команде будет трудно. Но «МЮ» настолько непредсказуемый клуб, что способен и проехаться катком по соперникам в Лиге Европы. Верите в это?
«Лацио» (Италия)
«Лацио» за свою историю выиграл два евротрофея: Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1999 году. А до этого римляне уступили в финале Кубка УЕФА — 1998 «Интеру» (0:3). Сейчас команда Марко Барони в пяти матчах от титула. Но дорога «Лацио» предстоит непростая. Да, в четвертьфинале итальянцы – фавориты в противостоянии с «Будё-Глимт». А вот дальше их ждёт потенциальная встреча с «Тоттенхэмом» или «Айнтрахтом». Букмекеры включают «Лацио» в топ-4 претендентов на победу в ЛЕ. Оправдают доверие?
«Айнтрахт» Франкфурт (Германия)
«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы в 2022-м. Спустя три года немецкий клуб идёт в новый поход за трофеем. Франкфурт попал в 1/8 финала напрямую и на этой стадии разобрался с «Аяксом» (2:1, 4:1). Уверенно. Также «Айнтрахт» идёт в топ-3 Бундеслиги. Так что «Тоттенхэму» придётся несладко с немцами в четвертьфинале. Хотя именно лондонцы – фавориты пары с небольшим перевесом. Но проход «Айнтрахта» в 1/2 финала вряд ли кого-то удивит.
«Лион» (Франция)
Лучшим достижением «Лиона» в Кубке УЕФА/Лиге Европы остаётся выход в полуфинал турнира в 2017-м. Сейчас «Олимпик» набрал отличный ход в Лиге 1 и добрался до четвертьфинала ЛЕ. Почему бы не выдать лучший результат в еврокубках в истории? Тем более в 1/4 финала «Лион» зарубится с кризисным «МЮ». Есть неплохие шансы на повторение результата из 2017 года. А набравшие мощную форму Жорж Микаутадзе и Райан Шерки способны дотянуть «Лион» и до финала.
«Будё-Глимт» (Норвегия)
Российский футболист находился в заявке финалиста в прошлом розыгрыше Лиги Европы (Алексей Миранчук и «Аталанта»). «Будё-Глимт» в случае выхода в решающий матч способен ввести новую традицию! Разница только в статусе игроков. Миранчук был в «Аталанте» футболистом ротации, а Никита Хайкин – основной голкипер «Будё-Глимт».
Норвежцы уже выдали лучший результат в своей еврокубковой истории. Почему бы не продолжить совершать чудеса дальше? Впереди у клуба сложный, но проходимый соперник – «Лацио». И всё же это не «Барселона» или «ПСЖ», поэтому шансы на проход у «Будё-Глимт» немаленькие. А затем до трофея останется всего три матча.
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Рейнджерс» уступил в финале Кубка УЕФА — 2007/2008 «Зениту» (0:2). А в 2022-м – «Айнтрахту» (1:1, 4:5 пен.). Третья попытка близка? Однако в четвертьфинале шотландцев поджидает «Атлетик» из Бильбао. Испанцы рвутся в домашний финал и проводят мощный сезон в Примере (четвёртое место после 30 туров). Но если «Рейнджерс» всё же проскочит «Атлетик», то можно и помечтать о трофее. В Лиге Европы нет команды на порядок сильнее басков.