«МЮ», «Атлетик» или всё же «Тоттенхэм»? Выбираем главного фаворита Лиги Европы

В Лиге Европы стартуют четвертьфиналы. В турнире уже не осталось случайных команд, поэтому нас ждут только матчи на топ-уровне! Состав участников впечатляет: «Атлетик» из Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Лацио», «Рейнджерс», «Будё-Глимт», «Айнтрахт» из Франкфурта и «Тоттенхэм». А кого называют фаворитами букмекеры?

Первое место занимает «Атлетик», на стадионе которого («Сан-Мамес») пройдёт финал ЛЕ-2024/2025. Также в топ входят «МЮ», «Тоттенхэм» и «Лацио».

Теперь мы интересуемся у вас: кто станет обладателем трофея Лиги Европы?

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат выиграет Лигу Европы. По его ходу команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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