Топ-матчи четверга: «Будё-Глимт» Хайкина в Лиге Европы, «Челси» — в ЛК и Панарин vs Мичков

За чем следить 10 апреля: «Лион» — «Ман Юнайтед», Рублёв — в Монте-Карло, «Партизан» — «Реал» в Евролиге, НБА и женский волейбол!

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🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли Кучеров Маккиннона?

Никита Кучеров и Натан Маккиннон продолжают сражение за «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру сезона НХЛ. В последней игре «Колорадо» канадец продлил свою результативную серию до восьми матчей и вырвался на один шажок вперёд. Чем ответит Никита?

🏒 2:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: а «Рейнджерс» выйдут играть?

«Это ужасно, мы должны побеждать, но не делаем этого», — говорил Артемий Панарин после последнего матча «Рейнджерс». Ситуация у «копов» критическая – на Востоке осталось всего две путёвки, а они отстают от зоны плей-офф на восемь очков. Теперь их спасёт только чудо, но, даже если их сезон скоро закончится, хоть чем-то в концовке можно порадовать своих болельщиков. Однако для этого надо выйти играть.

🏀 2:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: каким получится возвращение Дончича в Даллас?

Травмы Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса разрушили надежды «Даллас Маверикс» на прямое попадание в плей-офф. Команда сейчас борется с «Финиксом» за 10-ю строчку на Западе, которая позволяет оказаться в плей-ин. Ошибаться попросту нельзя, но, даже несмотря на шикарную в последнее время игру Дэвиса, оправившегося от повреждения, этого всё равно оказывается недостаточно. Для Дончича это второй матч против бывшей команды после того самого обмена. Правда, первый в Далласе. Лука с Леброном всё ещё бьются за третью строчку в таблице. Никому нельзя ошибаться!

🎾 12:00*: Андрей Рублёв (Россия, 7) — Артюр Фис (Франция), Монте-Карло, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до Алькараса?

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, одолев во втором круге французского ветерана Гаэля Монфиса. Теперь россиянину будет противостоять юный Артюр Фис, также представляющий Францию. Теннисисты ранее играли один раз — в Гонконге-2024 сильнее оказался россиянин. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Даниэль Альтмайер — Карлос Алькарас.

⚽️ 19:45: «Будё-Глимт» — «Лацио», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: станет ли Хайкин ближе к полуфиналу?

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграл Алексей Миранчук. Может, теперь удастся и Никите Хайкину? Да, «Лацио» – сильный соперник, претендент на третье место в Серии А. И всё же «Будё» покорились уже немало таких: «Порту», «Брага» и «Бешикташ», «Твенте» и действующий победитель Лиги конференций «Олимпиакос» вообще оказались разгромлены. Да и «МЮ» на «Олд Траффорд» просто совсем не было (3:2). У римлян на выходных дерби с «Ромой», и оно для них гораздо важнее. Ротация неизбежна. Ждём очередной успех норвежцев?

⚽️ 19:45: «Легия» — «Челси» Лига конференций, 1/4 финала, первый матч

Интрига: не оступится ли фаворит?

Когда «Челси» в предыдущем сезоне АПЛ стал шестым и пробился в Лигу конференций, с её фаворитом тут же всё стало ясно. С тех пор исходные те же. Даже вторым составом лондонцы легко проходят этап за этапом. Оно и понятно, обойма там бешеная – можно было выставить хоть три полноценные команды. «Легии» не позавидуешь. Да, сойдутся с грандом. Но на этом, скорее всего, всё и закончится. Даже в чемпионате Польши команда лишь замыкает топ-5. Впрочем, это может и сыграть ей на руку: вдруг англичане тотально недооценят соперника?

🏐 19:30: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), финал, второй матч

Интрига: сможет ли «Локомотив» оправиться от удара?

В первом матче финала борьбы не получилось, казанский клуб просто не заметил сопротивления соперниц. Железнодорожницы провалились в атаке, не справились с высоким блоком команды Зорана Терзича. Во второй игре ситуация должна стать лучше, хуже просто быть не может. Но хватит ли этого для того, чтобы сравнять счёт в серии?

🏀 21:30: «Партизан» — «Реал» Мадрид, Евролига, 34-й тур

Интрига: удастся ли гранду напрямую пробиться в плей-офф?

Последний тур Евролиги обещает быть жарким! Мадридскому «Реалу» предстоит на выезде сыграть с «Партизаном» Желько Обрадовича. Даже если клуб из Сербии победит испанский гранд, он не пробьётся в зону плей-ин. Для «сливочных» же матч невероятно важен. При удачном исходе клуб может заскочить на пятое или шестое место в турнирной таблице, которые позволяют напрямую выйти в плей-офф. Сейчас у «Реала» и опережающих его по дополнительным показателям «Баварии» и «Анадолу Эфес» равное количество очков — по 52. Увидим ли мы «Реал» сразу в плей-офф или же вице-чемпиону предстоит начинать свой путь раньше?

⚽️ 22:00: «Лион» — «Манчестер Юнайтед», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: битва бывших топ-клубов

В нулевые оба клуба были одними из сильнейших в мире. Виртуозные штрафные Жуниньо Пернамбукано, взрывной дриблинг юного Криштиану Роналду — эти и другие фишки «Лиона» с «МЮ» остаются маркером той эпохи. Болельщики со стажем могут вспомнить, как они пересекались в Лиге чемпионов в 2004-м и в 2008-м. Сейчас дела у них совсем не столь радужны. Собственно, поэтому и выступают во втором еврокубке. В полуфинал пробьётся только один из них. Любителям поностальгировать такие битвы пропускать нельзя.

⚽️ 22:00: «Рейнджерс» — «Атлетик» Бильбао, Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: встреча двух неудачников Лиги Европы

Что шотландцы, что баски дважды добирались до решающего матча второго еврокубка. Итог — 0 трофеев. Не «Бенфика», которую вообще прокляли, но тоже серьёзно. Во многом поэтому «Рейнджерс» и «Атлетик» вызывают сочувствие многих нейтральных зрителей. И теперь кому-то из них нужно перешагнуть собрата по несчастью на пути к очередному финалу. Свою силу они доказали на общем этапе, пробившись в восьмёрку сильнейших. Да и в плей-офф: «рейнджеры» прошли «Фенербахче» Жозе Моуринью, парни из Бильбао — восставшую из пепла под руководством Клаудио Раньери «Рому». Рубилово намечается знатное.

⚽️ 22:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Айнтрахт», Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

Интрига: встреча, в которой невероятно трудно предсказать результат

«Тоттенхэм» и «Айнтрахт» – две крайне непредсказуемые команды. Англичане в 10 последних матчах во всех турнирах добились четырёх побед, одной ничьей и пяти поражений. Немцы – практически того же, только на одну победу больше. И как же они сыграют друг с другом? Ситуация уравновесится? Далеко не факт. «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне уже уступал в Лиге Европы «АЗ Алкмар». Потом, правда, взял своё в ответной встрече. «Айнтрахт» – вынес «Аякс» с общим счётом 6:2. Тем не менее первый матч пройдёт в Лондоне, поэтому небольшим фаворитом выглядит местная команда. Или нет?