Важнейший матч у «Краснодара» будет сразу после «Зенита». Календарь топов на финише РПЛ

Семь матчей — столько осталось провести каждому клубу РПЛ до конца чемпионата. Время изучить календарь топ-команд. В списке оказались не только основные претенденты на чемпионство («Краснодар», «Зенит», «Спартак»), но и клубы, шансы которых на титул ниже — ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».

«Краснодар», 52 очка

У клуба с юга России прекрасное настроение. «+5» от ближайшего преследователя за семь туров до финиша. Правда, «Краснодару» придётся четыре раза сыграть на выезде, а это не самое простое испытание с учётом логистики. Плюс команду Мурада Мусаева ждут три встречи с топ-клубами. С «Зенитом» и ЦСКА нужно сыграть в гостях, а с московским «Динамо» — дома. «Краснодар» не побеждал на стадионе сине-бело-голубых с 2018-го, на арене красно-синих — с того же года. Более того, в пяти предыдущих гостевых матчах с ЦСКА (с учётом Кубка России) «быки» забили всего один мяч. Два выезда повышенной сложности.

Помимо этого, команда съездит в гости к махачкалинскому «Динамо» и «Оренбургу», которые бьются за сохранение места в РПЛ. Дома «Краснодар» сыграет с «Ахматом», но есть один важный нюанс. «Быки» потерпели три поражения в четырёх предыдущих встречах с грозненским клубом на своём поле. Как вам такая статистика? К слову, «Краснодар» не обыгрывает «Ахмат» дома в РПЛ с 2020 года (была одна кубковая победа).

«Быки» встретятся с грозненским клубом спустя неделю после поездки в Санкт-Петербург. Если южане проиграют «Зениту», то поражение в матче с «Ахматом» может привести к смене лидера. В этом сезоне «Краснодар» уже встречался с грозненской командой в Кубке России. Итог: поражение со счётом 1:2. А год назад «Краснодар» уступил «Ахмату» (0:1) дома в чемпионате. Позднее Мурад Мусаев назвал ту встречу ключевой. По мнению тренера, именно тогда его команда упустила золотые медали РПЛ.

С «Рубином» статистика куда лучше. Да, в прошлом сезоне соперники поделили очки на юге России (1:1), однако перед этим «Краснодар» четыре раза подряд обыграл казанцев дома. А ещё у команды Мусаева в последнее время всё хорошо в домашних матчах с «Динамо». «Быки» одержали три победы подряд с учётом Кубка России. Не самый простой календарь, но сейчас «Краснодар» задействован только в РПЛ.

«Краснодар» — главный претендент на чемпионство Фото: ФК «Краснодар»

«Спартак», 47 очков

Красно-белых на финише чемпионата ждут сразу два дерби. С ЦСКА сыграют дома, с «Динамо» — в гостях. Что по статистике? Четыре победы, одна ничья, одно поражение в шести предыдущих матчах с ЦСКА на своём стадионе. Впечатляет! А ещё «Спартак» три раза подряд обыграл «Динамо» в гостях (дважды — в Кубке России). С кем красно-белые ещё встретятся на своём поле? С махачкалинским «Динамо» и «Химками». Претендующая на титул команда должна обыгрывать дома и тех, и других. С другой стороны, «Спартак» уже уступил махачкалинцам (0:1) в нынешнем розыгрыше Кубка.

«Акрон», «Факел», «Крылья Советов» — соперники «Спартака» по гостевым матчам. Выезд в Самару — отдельная история. Красно-белые растерзали соперника в этом сезоне в Кубке (3:0), однако до этого проиграли «Крыльям» на выезде три раза подряд. А ведь в прошлом сезоне «Спартак» неудачно съездил и в Воронеж (0:2). Помните ту самую игру на ужасном поле? Теперь таких проблем не будет, хотя искусственный газон — специфический момент. Во встрече с «Акроном» придётся рубиться с мотивированным Артёмом Дзюбой. Наверняка лучший бомбардир российского футбола планирует огорчить бывшую команду.

«Спартак» сохраняет шансы на золото РПЛ Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Зенит», 47 очков

Сине-бело-голубые, в отличие от лидера, четыре раза сыграют на домашнем стадионе. Самый тяжёлый из этих матчей — ближайший с «Краснодаром» (13 апреля). «Зениту» необходимо побеждать, учитывая отставание от «быков» в пять очков. Помимо этого, команду Семака ждут домашние встречи с «Химками», «Пари НН» и «Ахматом». Все эти соперники располагаются во второй половине таблицы. Если не произойдёт какого-то форс-мажора, то «Зенит» должен набирать в этих играх максимальное количество очков.

Москва, Каспийск, Ростов-на-Дону — города, в которых команда Семака проведёт заключительные гостевые встречи сезона. Выезд в столицу в гости к «Динамо» выглядит самым тяжёлым испытанием. «Зенит» победил на домашнем стадионе бело-голубых всего два раза в восьми предыдущих матчах с учётом Кубка. А проигрывал в два раза чаще. В то же время действующий чемпион хорошо смотрится в Ростове-на-Дону: четыре победы и две ничьих в шести прошлых матчах.

Команде Семака необходимо побеждать лидера на своём поле Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА, 44 очка

У армейцев впереди ещё три матча с топ-клубами. Они примут дома «Краснодар», с которым в последнее время хорошо играют на своём стадионе. Помимо этого, команду Марко Николича ждут гостевые встречи со «Спартаком» и «Локомотивом». У ЦСКА есть проблемы в матчах на стадионе красно-белых. С другой стороны, армейцы ни разу не проиграли в трёх предыдущих гостевых встречах с «Локо» (две победы, одна ничья). «Крылья Советов» и «Пари НН» — соперники ЦСКА по домашним матчам. В целом армейцы отлично играют на своей арене и с теми, и с другими.

А с кем ещё ЦСКА встретится в гостях, помимо «Спартака» и «Локо»? С «Оренбургом» и «Ахматом». Выезд в Грозный — серьёзное испытание. Впрочем, армейцы побеждали там в трёх предыдущих матчах. С «Оренбургом», конечно, придётся играть на искусственном газоне. К слову, ЦСКА не одержал там ни одной победы в двух предыдущих встречах в РПЛ (1:1 и 2:2).

ЦСКА весной набрал отличную форму Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Москва, 42 очка

У бело-голубых достаточно непростой календарь. Да, они встретятся с «Зенитом» и «Спартаком» дома, но это не гарантирует успешного результата. Тем более команда Лички в последнее время неудачно играет против красно-белых. Впрочем, у неё всё неплохо в домашних матчах с «Зенитом». А ещё «Динамо» отправится в Краснодар. Это произойдёт в заключительном туре, и не факт, что московскому клубу к тому моменту что-то будет нужно.

Плюс «Динамо» сыграет дома с середняками — «Рубином» и «Акроном». В двух предыдущих встречах с казанским клубом на своём поле бело-голубые одержали две победы и ни разу не пропустили. А «Акрон» традиционно плохо играет в нынешнем сезоне с топами. Помимо этого, «Динамо» встретится на выезде с «Пари НН» и «Крыльями Советов». В Нижнем Новгороде бело-голубые играют хорошо, в Самаре — с переменным успехом.

У «Динамо» Марцела Лички непростой календарь Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив», 41 очко

Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Самара — места проведения гостевых матчей «Локомотива» в нынешнем сезоне. Встреча заключительного тура с «Акроном» очень интригует, учитывая, что Дзюба разнёс в интервью бывшую команду после ухода. Артём всегда любит «передавать привет» в подобных ситуациях. В Казани «Локомотив» не проигрывает в РПЛ с 2016 года. А вот в Воронеже железнодорожники в последнее время выступают с переменным успехом. В прошлом сезоне победили 4:1, но перед этим получили 0:2. С «Ростовом» тоже не всё просто. «Локо» выиграл всего одну из четырёх прошлых встреч с соперником на юге России.

После потерь очков команда Галактионова сохраняет скорее математические шансы на титул Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дома команду Михаила Галактионова ждут матчи с «Пари НН», «Оренбургом» и ЦСКА. В целом «Локо» хорошо играет на своём стадионе с первыми двумя командами. А вот с армейцами в последнее время всё гораздо сложнее — ни одной победы в трёх предыдущих встречах.