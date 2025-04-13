В футболе запретили вставать на мяч. Новое правило уже стало скандальным

В Бразилии матч между «Коринтиансом» и «Палмейрасом» вызвал фундаментальные споры о том, что допустимо в футболе. Самый обсуждаемый эпизод встречи случился на 90-й минуте. Нидерландец Мемфис Депай (бывший игрок ПСВ, «МЮ», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико») после ложного замаха встал на мяч и простоял на нём не больше секунды.

Мемфис Депай Фото: cbf.com.br

Спустя 15 секунд на поле началась массовая потасовка, в которой участвовали почти все футболисты обеих команд. В том числе запасные в манишках, которые разминались как раз у углового флажка, где Депай встал на мяч. Матч пришлось остановить на пять минут, чтобы VAR определил, кого необходимо удалять. Красные карточки получили двое запасных: вратарь Ломба пытался ударить соперника Мартинеса, а тот, в свою очередь, дал голкиперу пощёчину.

Потасовка во время матча «Коринтианс» — «Палмейрас» Фото: Globo

В результате к матчу было добавлено 16 минут, но «Коринтианс» удержал нулевую ничью на своём поле и забрал Кубок Паулисты, потому что перед этим победил «Палмейрас» на выезде. Однако обсуждение этой игры затянулось на несколько недель. Причём дискуссию вызвала вовсе не сама потасовка и даже не петарды, взрывавшиеся прямо у ног футболистов во время игры, а действие Депая. Хотя на самом деле неочевидно, насколько это финт нидерландца привёл к разборкам. Дело в том, что через две секунды после эпизода с Депаем мяч ушёл за боковую линию, и запасные игроки «Коринтианса» мешали ввести его в игру. Именно на разминающихся налетели футболисты «Палмейраса» — с этого началась потасовка в нескольких метрах от Депая.

Спустя неделю было опубликовано официальное заявление за подписью главы судейского комитета (CA-CBF) Родриго Синтры. Он сообщил, что клубам и федерациям разослано уведомление: если футболист будет вставать на мяч, то судья покажет ему жёлтую карточку и назначит свободный удар в пользу соперника. Глава комитета указал, что жёлтые даются в том числе за неспортивное поведение, а такое действие считается провокацией соперника и неуважением к футболу. При этом бразильские судьи и раньше могли наказать жёлтой карточкой, если игрок вставал на мяч.

Полузащитник «Сантоса» Сотельдо встал на мяч Фото: Globo

Это кадр из чемпионата Бразилии в 2023 году. Полузащитник «Сантоса» Сотельдо встал на мяч, спровоцировав потасовку с удалениями. Венесуэлец тогда получил предупреждение от арбитра. И в тот момент, и сейчас это вызвало бурную реакцию среди местных болельщиков. Депай на следующий день после заявления CBF выразил несогласие на своей странице в социальной сети.

Мемфис Депай нападающий «Коринтианса» «Я ехал в Бразилию, чтобы в том числе прочувствовать jogo bonita («красивая игра», устойчивое выражение в португальском языке. — Прим. «Чемпионата»), но теперь CBF объявила, что ни один игрок не может стоять на мяче, иначе получит жёлтую карточку. Это было решено после того, как я балансировал на мяче в течение пары секунд в финале Кубка Паулисты. Не то чтобы это был такой уж важный фактор в футболе, однако я не вижу здесь проблемы. Бразильский футбол развивается и заслуживает всемирной известности! Здесь так много талантов. Радость и страсть в самовыражении на поле не должны ограничивать. Мне действительно интересно, как выглядит правление CBF. Кто решает будущее этой прекрасной футбольной страны? Давайте сосредоточимся на том, какие правила могут улучшить спорт, и на деловой стороне футбола, которая приносит пользу клубам, болельщикам и игрокам, вместо этих глупых заявлений».

В последней фразе можно обратить внимание на слова о деловой стороне футбола. Похоже, здесь был намёк на недавнее расследование бразильского журнала Piaui. В материале подробно рассказывалось о тратах CBF при Эдналдо Родригесе, которому сейчас 71 год. В прошлом месяце он был переизбран президентом федерации ещё на пятилетний срок. В расследовании говорится, что CBF оплатила родным и друзьям Родригеса (а ещё чиновникам, артистам, журналистам, политикам и много кому ещё) перелёты первым классом и проживание в пятизвёздочном отеле во время ЧМ-2022 в Катаре. А ещё CBF нанимала водителя по подозрительно высокой цене (в 14 раз дороже, чем через Uber Black) и позволяла себе другие сомнительные траты.

Эдналдо Родригес Фото: Buda Mendes/Getty Images

На фоне таких новостей любые решения CBF встречают насторожённо. И похоже, что «правилом Депая» (так теперь называют нововведение) возмущено большинство болельщиков. «Чемпионат» попросил бразильского журналиста рассказать об этом подробнее.

Густаво Хофман репортёр ESPN Brasil «Общее настроение среди людей: ужасное решение со стороны CBF. Фанаты настроены крайне против. В целом народ считает, что у футболистов должно быть право вставать на мяч. Запрещать такое — абсурд. Я тоже считаю, что для CBF существует много более важных вещей, в том числе в судействе».



Поддержал Депая и главная звезда бразильского чемпионата Неймар. Нападающий «Сантоса» написал комментарий под постом нидерландца: «Футбол становится всё более и более скучным».

После консультаций с российскими экспертами по судейству нам не удалось вспомнить случаев, когда в чемпионате России показывали жёлтую карточку, если кто-то вставал на мяч двумя ногами. Правда, в 2006 году защитник «Крыльев Советов» Серж Бранко сел на мяч, после чего к нему подбежал полузащитник ЦСКА Карвальо и толкнул на газон. Тогда судья Игорь Егоров дал Бранко вторую жёлтую карточку, а Карвальо — прямую красную.