Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих!

«ПСЖ» выиграл первый четвертьфинал Лиги чемпионов у «Астон Виллы» благодаря победному голу Кварацхелии. В ответной встрече через шесть дней в Бирмингеме англичанам нужно будет отыгрывать два мяча.

Посмотрев на то, что «ПСЖ» делал на «Парк де Пренс» с «Ливерпулем», которому только чудо помогло унести ноги из Парижа, Унаи Эмери решил сыграть в максимально оборонительный футбол. Бирмингемцы закрылись на 11 замков и выбросили ключи в Сену. Сами не выходили со своей половины поля (за редким исключением) и соперника не хотели пускать к собственным воротам. Первую линию обороны образовывали Рашфорд, заменивший в роли центрфорварда Уоткинса, и иногда выдвигавшийся вперёд ему на помощь хавбек Макгинн. Пятым в линию защиты садился левый вингер Рэмси – так «Астон Вилла» контролировала ширину при постоянных рывках вперёд Хакими.

«ПСЖ» владел мячом 77% времени, но команда Эмери неплохо держалась. Парижане, развивая атаки, делали акцент на правый фланг, тем не менее и Кварацхелия слева не давал забыть о себе. В дебюте матча едва не заработал пенальти (получил по ногам в штрафной, однако быстро поднялся и продолжил игру), потом посадил на жёлтую Кэша. В середине первого тайма Хвича и сам ушёл направо – поменялся местами с Дуэ. Несмотря на давление «ПСЖ», сверхсложной работы у голкипера Мартинеса не было. Кстати, «Парк де Пренс» оглушительным свистом реагировал на каждое касание мяча чемпионом мира. Достал Мартинес французов провокациями. Вот и перед матчем в Париже он засветился в кепке сборной Франции с нашивкой со своими трофеями в составе Аргентины.

Только на исходе получаса игрок «Астон Виллы» впервые встретился с мячом в штрафной «ПСЖ». А на 35-й минуте команда Эмери внезапно забила. Ошибся Мендеш – завозился с мячом. Макгинн обокрал его и организовал комбинацию, которую довели до ума Рашфорд, Тилеманс и Роджерс. Бельгиец покатил на дальнюю штангу, англичанин забил в пустые.

«Астон Вилла» празднует гол Фото: Carl Recine/Getty Images

Такого развития событий не ожидал никто. Чем-то это напоминало матч с «Ливерпулем», разве что «Астон Вилла» забила в конце первого тайма, а не второго. Однако «ПСЖ» отыгрался ещё до перерыва. В свой блокнот с ТТД Эмери сначала поставил Роджерсу «плюс», а затем «минус». Вингер не помешал Дуэ продвинуться с мячом от угла штрафной и нанести классный обводящий удар – без шансов для Мартинеса. Дезире попал с рикошетом от перекладины.

В перерыве Эмери убрал с поля Кэша, чтобы тот не заработал удаление, но принял, мягко говоря, неочевидное решение. Поставил направо тяжеловатого центрбека Дисаси, который должен был сдерживать вернувшегося на тот фланг Кварацхелию. Уже через четыре минуты экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» доказал, что экс-тренер «Спартака» перемудрил. «ПСЖ» здорово раскрутил контрвыпад, Хвича легко ушёл на пространстве от Дисаси, ещё от пары соперников и зарядил по воротам – Мартинес пропустил в ближний верхний угол. Это второй гол грузина в нынешней Лиге чемпионов.

На пропущенный мяч Эмери отреагировал ещё одной интересной заменой. Тренер «Астон Виллы» выпустил Асенсио, арендованного у «ПСЖ» и показывающего сумасшедшую результативность в Бирмингеме. Гости раскрывались – хозяева опасно контратаковали на пространстве. Потом игра вернулась в прежнее русло. «Астон Вилла» осознала, что рисковать не стоит, по крайней мере, до ответного матча. Доннарумма если не скучал в воротах, то точно не развлекался. Сейвы конкурента Сафонова в отличие от сейвов Мартинеса были в этот вечер не нужны.

Минимальное поражение оставляло «Астон Вилле» более-менее неплохие шансы в ответном матче. Но не дотерпела команда Эмери. В компенсированное время «ПСЖ» забил третий гол – Мендеш одним ложным движением в штрафной классно убрал и защитника бирмингемцев, и Мартинеса, после чего перебросил вратаря. А вот «Астон Виллу» не спасли ни Асенсио, ни свежий Уоткинс. Парижане победили, превзойдя соперника по ударам в четыре раза – 29:7 (в створ – 11:2, из штрафной – 19:4). Кажется, в этой паре уже всё ясно.