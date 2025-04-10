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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Барселона — Боруссия Дортмунд — 4:0, обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов, голы: Рафинья, Левандовски, Ямаль, 9 апреля 2025

«Барса» устроила в ЛЧ вынос покруче «Арсенала»! Трио разделало «Боруссию» на куски
Артём Никулин
Отчёт Барселона — Боруссия Дортмунд — 4:0
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Рафинья приближается к рекорду Роналду, а Левандовски снова огорчил бывшую команду.

Перед «Барселоной» поставили задачу не посрамить честь испанского футбола, как это сделал один назойливый конкурент. Хотя и соперник не под стать «Арсеналу». Дортмундцы сейчас на восьмом месте в Бундеслиге — один из худших показателей для четвертьфиналистов ЛЧ. Плюс ко всему «Боруссия» потеряла до конца сезона Нико Шлоттербека, своего «министра обороны».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

Каталонцы ожидаемо застолбили за собой владение мячом и в первом тайме пробили по воротам 11 раз. «Боруссия», несмотря на всего два удара, всё же могла претендовать на гол: дортмундцы моментами интересно выбегали в контратаки, выискивая Гирасси через навесы и забросы. У гвинейца было два убойных момента, но в первом он неумело обработал мяч, а во втором чуть не попал в ближнюю девятку.

«Барса» для интриги тоже растранжирила несколько моментов, но гол заковырять смогла. После подачи со стандарта Кубарси переправил в дальний угол — мяч почти пересёк линию ворот, но подоспевший Рафинья зачем-то добавил и своё касание. Мало того что бразилец отнял чистый гол у партнёра, так ещё и чуть не отменил его, чудом избежав офсайда. Видимо, Рафинья очень хочет побить рекорд по результативности в сезоне ЛЧ. Теперь у него 12+5 очков — для повторения достижения Роналду надо отличиться ещё пять раз.

Рафинья празднует гол

Рафинья празднует гол

Фото: Pedro Salado/Getty Images

«Боруссия» вышла на вторую половину заряженной: уже на 47-й минуте Байно-Гиттенс сместился в центр и чуть не уложил мяч в ворота — промазал на пару сантиметров. Жаль, что хватило немцев буквально на минуту. Через мгновение Левандовски забил второй мяч «Барселоны»: Ямаль забросил на дальнюю штангу, откуда Рафинья скинул мяч на голову Роберту. А уже на 66-й Лева разразился дублем — поляк в 29-й раз огорчил некогда родной клуб голом.

«Боруссия» стала владеть мячом чуть больше, но совсем перестала создавать моменты. А «Барса» продолжала кошмарить Кобеля — особенно старался Фермин, который готовил удары из беспроигрышных позиций, но вместо голов только трепал нервы вратарю «Боруссию».

У «Барсы» великолепное атакующее трио:
Связка «Барсы» в атаке идёт к величию. А какое трио — лучшее в XXI веке?
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Связка «Барсы» в атаке идёт к величию. А какое трио — лучшее в XXI веке?

На 77-й отличился и вечный рекордсмен Ламин Ямаль. Хозяева провели контратаку, в которой Рафинья выкатил мяч в штрафную на ход 17-летнему испанцу. Тот не сплоховал и практически в касание оформил четвёртый гол в матче — в итоге отличился каждый из атакующего трио команды. Флик перестал бояться «Боруссию» и выпустил нескольких резервистов, в числе которых оказался Ансу Фати. Некогда наследник Месси вышел на поле впервые с января и загубил одну из атак в концовке.

К чести гостей, они внезапно завелись на последних минутах и совершили парочку опасных подходов к воротам Щенсны. В одном моменте спас подкат Араухо, в другом — реакция мангуста от польского вратаря. А третий момент закончился взятием ворот от Байера. Но перед этим Дюранвиль, автор ассиста, попал в офсайд, так что Щенсны записал в актив «сухой» матч.

Видимо, Ковач не сможет повторить дортмундскую сказку прошлого сезона. Но и надежд на неё было мало. Максимум, на что можно было рассчитывать, — интрига перед ответным матчем. Но немецкий клуб не предоставил даже её. Можно сказать, первого полуфиналиста мы уже знаем.

«Арсенал» в шаге от полуфинала, но интрига на ответку ещё осталась:
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