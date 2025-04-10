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Лига чемпионов, лучшие голы первых матчей 1/4 финала, Райс, Кварацхелия, Дуэ, Мартинес, видео

Голы недели ЛЧ — космос. Что лучше — пушка Райса, комбинация «Интера» или мяч Хвичи? Видео
Никита Паглазов
Голы недели ЛЧ — космос
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Новое правило: в плей-офф турнира должно быть несколько шедевров.

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/4 финала. И главное – они подарили нам не только неожиданные развязки, но и эстетическое удовольствие! Мы увидели сразу несколько голов-шедевров. Самое время пересмотреть эту красоту и определить лучший забитый мяч в ЛЧ на этой неделе.

Деклан Райс, «Арсенал» (первый гол)

Деклан Райс

Деклан Райс

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

238 матчей Райс не забивал со штрафных. Но в важнейшем матче с мадридским «Реалом» положил сразу два мяча со стандартов. И оба – на загляденье. Первый гол Деклан забил на 58-й минуте – решился на удар со штрафного метров с 25-27. И как попал! Мяч полетел по обводящей траектории и нырнул впритирку со штангой ворот «Реала». Тибо Куртуа тащил всё до этого, однако удар полузащитника «Арсенала» оказался неберущимся. Или к бельгийцу есть вопросы по постановке стенки?

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Как «Арсенал» разгромил действующего обладателя трофея ЛЧ:
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA. Видео
«Арсенал» изумительно разложил «Реал» в ЛЧ! Райс забивал со штрафных, как в FIFA. Видео

Деклан Райс, «Арсенал» (второй гол)

Деклан Райс

Деклан Райс

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Да-да, снова он. Всё потому, что Деклан Райс — первый в истории игрок, которому удалось забить два мяча со штрафных в плей-офф Лиги чемпионов. И второй гол тут даже покрасивее первого будет! На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» снова исполнил так, что болельщики на «Эмирейтс» схватились за голову. На этот раз Райс пустил мяч в самую девятку ворот «Реала». Хочется пересматривать гол и восхищаться им.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Лаутаро Мартинес, «Интер»

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Интер» разобрался в гостях с «Баварией» (2:1) и стал ещё ближе ко второму выходу в полуфинал ЛЧ за три сезона. Первый мяч миланцев во встрече забил Лаутаро Мартинес. На 38-й минуте аргентинец завершил идеальную атаку «Интера»: Карлос Аугусто прострелил в штрафную на Маркуса Тюрама, а тот в стиле Гути скинул мяч на набегающего партнёра пяткой. Лаутаро мог просто пробить, но сделал это ещё и красиво – шведой. И мяч влетел под перекладину.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Неужели «Интер» лишит Томаса Мюллера шансов на последнюю победу в ЛЧ с «Баварией»?
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео
«Интер» образцово наказал «Баварию». Но как же жаль Мюллера. Видео

Дезире Дуэ, «ПСЖ»

Дезире Дуэ

Дезире Дуэ

Фото: Michael Steele/Getty Images

На следующий игровой день два классных гола подарил «ПСЖ». Парижане пропустили первыми во встрече с «Астон Виллой», но быстро забили в ответ. На 39-й минуте Дезире Дуэ показал, почему тренер Луис Энрике предпочёл видеть в старте его, а не Брэдли Баркола. 19-летний вингер получил пас на левом фланге, затем сместился ближе к центру – и пальнул в дальний угол из-за пределов штрафной. Мяч опустился за шиворот голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу. Аргентинец оказался бессилен перед магией Дуэ!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Эмери – топ, но даже ему тяжело остановить нынешний «ПСЖ»:
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео
Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих! Видео

Хвича Кварацхелия, «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Carl Recine/Getty Images

Вероятно, футболисты атаки «ПСЖ» устроили незапланированный батл: кто забьёт самый красивый мяч? И на старте второго тайма свою заявку оставил Хвича Кварацхелия. Грузин получил передачу в середине поля, прошёл с мячом до штрафной, в которой накрутил защитника «Астон Виллы» Акселя Дисаси. А затем Хвича оставил в дураках Эзри Консу и Эмилиано Мартинеса: первый не заблокировал удар форварда «ПСЖ», второй – пустил мяч в ближний угол ворот. Кварадона теперь творит красоту и в Париже!

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Пишите в комментариях, какой гол вам понравился больше всего. И не забудьте проголосовать!

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