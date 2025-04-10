Радимов стал главным «мотиватором» РПЛ. Выступает мощнее Мостового!

Одним из неожиданных героев весенней части РПЛ стал бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Нет, он не возглавил какую-либо команду, не стал ассистентом и не получил любую другую работу в клубе. Его роль интереснее: ярко обсуждать футбол.

Мы привыкли видеть огненные цитаты Мостового, Канчельскиса и некоторых других российских экспертов, которые на протяжении многих лет безостановочно изливают свои мысли. В некоторых случаях – даже далёкие от реальности. Проблема проста и давно признана всеми — выступить элегантно они могут, но уровень погружённости в тему вызывает вопросы. Теперь же в РПЛ появился спикер, который явно смотрит почти все матчи, имеет опыт работы главным тренером и достаточно компетентен. Но главное – совершенно не беспокоится о том, кто и что о нём подумает .

Если вдруг ещё не догадались – мы про Владислава Радимова. Возможно, пока недооценённого, но важного героя 2025 года.

Владислав налетел на «Крылья» из-за поражения в матче с Махачкалой. А теперь ему должны ведро раков

В середине марта «Крылья» приехали в Махачкалу и умудрились получить четыре мяча от местной команды. Столько до этого она никому не забивала. Эмоциональный фон был испорчен, а в медиа активнее заговорили о возможном вылете Самары из РПЛ. Ведь весеннюю часть они и правда начали мрачно: ничья и два поражения. Не стеснялся выражений и Радимов в комментарии для «РБ Спорт».

Владислав Радимов бывший футболист «Зенита» «Знаете, было такое ощущение, что девочки играли, ножки убирали, боялись всего. Я играл в Самаре, я знаю, что публика может простить всё что угодно, но не безволие. Вот играли без воли, не было искры в глазах. В Каспийске они были просто изувечены соперником».

Громко. Но думалось, что это пройдёт мимо. Уж очень много людей в тот период говорили о недовольстве командой. Однако не прошло. Наступила паузы на матчи сборных, во время которой в ленту новостей забрёл неожиданный персонаж – защитник «Крыльев» Гленн Бейл. И решил использовать выпад эксперта как мотивацию: перед следующей игрой с «Локо» он распечатал цитату Радимова и повесил в раздевалке. Реакция оказалась удивительной: «Крылья» впервые за 20 матчей победили в РПЛ «Локомотив». И как они это сделали – разгром 5:1!

Гленн Бейл защитник «Крыльев Советов» «Я просто смотрел в интернете новости про «Крылья» и наткнулся на это интервью. Для меня это было небольшим шоком, но в то же время осознанием – да, он прав: мы были слабыми, с пустым взглядом, и такого с нами происходить не должно. Я это понял и хотел, чтобы у всех в голове было то же самое, что и у меня. Поэтому повесил эту цитату. Думаю, все всё правильно осознали – и доказали это в игре с «Локомотивом». Я доволен результатом».

Радимов заявил, что после случившегося он списался с Бейлом, и тот пообещал ему ведро раков в благодарность за мотивацию. А сам Владислав подчеркнул: больше никакой бесплатной мотивации. Ждёт денежку на карту.

Теперь Радимов накидывает на московское «Динамо» и «Краснодар». И вряд ли за деньги

Видимо, Владиславу мегакомфортно в обновлённой для себя роли. Поэтому резкие мысли стали появляться куда чаще. И захватывают уже далеко не только несчастные «Крылья» – бывший тренер пошёл по топам. Вот его цитата о «Краснодаре» после победы над «Акроном» и перед матчем с «Зенитом»:

«Ну, послушайте, если сказать, что любая команда из нашего чемпионата – фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко (психиатрическая больница. – Прим.«Чемпионата»), ложиться на неделю перед этим интервью. Ну как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Это утопия. Ты сумасшедший, если такое скажешь. Для «Краснодара» этот матч стоит всей истории существования, в случае победы будет преимущество над петербуржцами в восемь очков… Ты улетаешь в космос», – сказал Радимов.

С одной стороны, мысли довольно предсказуемые, с другой – их посыл. Вряд ли футболистам могла понравится мысль про Кащенко, пусть никто из «Краснодара» и не говорил, что они фавориты. А слова, что матч стоит всей истории существования, явно добавляют давления тем, кто это прочитает перед выходом на поле. Хорошая психологическая мотивация, оказывающая влияние на соперника. И не факт, что за неё Владислава потом отблагодарят.

Помимо «Краснодара», у Радимова появился ещё один объект для словесного удушения – «Динамо»,

Владислав Радимов бывший футболист «Зенита» «Как я выяснил накануне, Скопинцева очень любят болельщики за то, что он свой. Ну, если болельщики «Динамо» любят Скопинцева, то ещё лет 50 вы будете без медалей, если у вас это любимый футболист. Перефразируя фразу Кержакова, динамовские болельщики могут сказать: мы любим Скопинцева, поэтому не выигрывали, не выигрываем и выигрывать не будем».

Не удивляйтесь, если эта цитата поможет преобразиться и Скопинцеву. И Дмитрий неожиданно выдаст какую-то суперсерию, а потом ещё и отблагодарит Радимова: во-первых, есть ощущение, что Владислава воспринимают серьёзнее, во-вторых – они всё-таки пересекались в «Зените-2». Ну а если в том же духе продолжит сам Радимов – способен стать чуть ли не главным спикером по РПЛ.

И вряд ли кто-то будет против.