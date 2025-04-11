Камбэк сезона в РПЛ! Агаларов выдаёт мощную голевую серию и создаст проблемы «Спартаку»

В 24-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Москве с махачкалинским «Динамо». На первый взгляд, соперник не самый сложный для участника чемпионской гонки. Однако в пяти весенних турах чемпионата команда Хасанби Биджиева набрала всего на три очка меньше, чем красно-белые. А забила даже больше – девять голов против восьми. При этом махачкалинское «Динамо» вернуло к жизни лучшего бомбардира РПЛ-2021/2022 Гамида Агаларова, который всё сильнее напоминает самого себя образца трёхлетней давности и точно будет угрозой для ворот «Спартака».

За последние 13 туров РПЛ Агаларов забил семь голов. Согласитесь, приличная статистика. Если бы у нападающего была такая результативность на протяжении всего сезона, то он наколотил бы полтора десятка мячей за чемпионат. Следовательно, опять поборолся бы за звание лучшего бомбардира, по крайней мере, находился бы в топе. Однако возвращение прежнего Агаларова началось только в октябре.

Шамиль Газизов гендиректор махачкалинского «Динамо» «Гамид уже давно показывает свой настрой и форму, если считать вместе с Кубком, то у него уже 12 мячей. В его футбольных и человеческих качествах у меня нет сомнений. Он движется к тому, чтобы стать тем самым Агаларовым, который был лучшим бомбардиром РПЛ».

Действительно, если брать Кубок России, то общее количество голов Агаларова за сезон достигло 12. Гамид дважды оформлял дубли в ворота «Крыльев Советов» и один раз – в матче с «Химками», забил по мячу «Спартаку» (победный, на групповом этапе кубкового турнира), «Пари НН», московскому «Динамо», «Факелу», «Акрону» и «Оренбургу». У нападающего есть голы с пенальти, но подавляющее большинство своих точных ударов он нанёс всё-таки с игры.

Если брать результативный отрезок Агаларова с октября 2024-го по апрель 2025-го, то на семь забитых мячей он потратил 1031 минуту. В среднем на гол Гамиду требовалось 147 минут. Это уже уровень лидеров российского чемпионата по скорострельности, кроме разве что Манфреда Угальде из «Спартака» (113).

При таком прогрессе Агаларов снова может стать реальным кандидатом в сборную России, за которую экс-форвард молодёжки пока не сыграл ни разу. Хотя однажды попал в заявку – был в запасе в матче отборочного цикла ЧМ-2022 со Словакией. Тогда Валерий Карпин предпочёл Фёдора Смолова и Антона Заболотного.

В Махачкале Агаларов перезагружает карьеру, на которой кто-то, возможно, поспешил поставить крест. Переход в «Ахмат» действительно стал ошибкой для Гамида – он потерял два года. Хотя попал в такую среду, где, казалось бы, должен был чувствовать себя комфортно. Вот только Агаларов – специфический нападающий, под него нужно подстраивать игру команды, о чём говорили бывшие тренеры 24-летнего футболиста. В «Динамо» с его акцентом на оборону и, в общем-то, простые действия в атаке (первое место в РПЛ по длинным передачам – 71; худший показатель по точности всех пасов – 65%) выжимают из Гамида максимум.

Впрочем, в родной Махачкале Агаларов тоже нашёл себя не сразу. В пяти турах РПЛ после перехода из «Ахмата» за солидные для «Динамо» € 500 тыс. нападающий не забил ни разу. Тогда Гамид признался, что после Грозного сдал психологически. Но загвоздка была не только в ментальном состоянии некогда лучшего бомбардира РПЛ. Президент «Динамо» Гаджи Гаджиев говорил, оценивая первые матчи Агаларова за дагестанскую команду:

«Гамид не играл два года. Конечно, у него есть какие-то проблемы. Например, проблемы с оценкой игровой ситуации. Что касается физической подготовки — он был в относительно неплохом состоянии, но нам бы хотелось, чтобы он работал на другом уровне. Раньше он просто лучше ориентировался на поле» (в интервью для Metaratings).

Гамид Агаларов Фото: dinamo-mx.ru

Несмотря на то что Агаларов начал играть за махачкалинское «Динамо» лишь с конца августа, он лучший в составе своей команды в нынешнем чемпионате по ударам (32), попаданиям в створ (15) и созданным «большим моментам» (4). У Гамида наладилось взаимодействие с партнёром по атаке Эгашем Касинтурой, с передач которого форвард забивал ещё в «Уфе» и уже трижды отличился в этом сезоне в РПЛ и Кубке России. В минувший уикенд в матче с «Химками» анголец классной передачей из глубины организовал выход один на один Агаларову, открывшемуся на рывке за спины защитникам. Нападающий идеально воспользовался свободным пространством и переиграл голкипера Никиту Кокарева.

«Спартак» высоко держит линию обороны, агрессивно прессингует, любит при Станковиче контролировать мяч и территорию. Так что у Агаларова будут появляться шансы для похожих выпадов. Умение открываться всегда было его сильным качеством. Как и голевое чутьё. Главное – получить своевременный пас на ход от Касинтуры или кого-то другого. А защитникам «Спартака» нельзя давать нападающему «Динамо» встречаться с мячом в ударных позициях. Ведь прежний Гамид-бомбардир вернулся.