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Спартак — Динамо Мх, прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ, где смотреть, 11 апреля 2025

«Спартак» подтянется к «Краснодару» или оступится с «Динамо» Мх? 24-й тур РПЛ! LIVE
Никита Паглазов
«Спартак» — «Динамо» Мх
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 11 апреля, стартует 24-й тур РПЛ. В первом матче встретятся «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У команд разные задачи: красно-белые вместе с «Зенитом» гонятся за «Краснодаром», а махачкалинцы ещё не сохранили прописку в элите, но весьма близки к этому. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а последние результаты «Динамо» как бы намекают, что команде Деяна Станковича просто не будет: ведь соперник в последних трёх встречах РПЛ забил восемь голов.

История противостояния «Спартака» и дагестанского клуба вообще очень интересная, хоть и не богатая: в трёх предстоящих матчах московская команда ни разу не победила и ни разу не забила больше одного гола.

Смотрим в будущее:
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