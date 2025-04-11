«Спартак» подтянется к «Краснодару» или оступится с «Динамо» Мх? 24-й тур РПЛ! LIVE

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Сегодня, 11 апреля, стартует 24-й тур РПЛ. В первом матче встретятся «Спартак» и «Динамо» из Махачкалы. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

У команд разные задачи: красно-белые вместе с «Зенитом» гонятся за «Краснодаром», а махачкалинцы ещё не сохранили прописку в элите, но весьма близки к этому. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а последние результаты «Динамо» как бы намекают, что команде Деяна Станковича просто не будет: ведь соперник в последних трёх встречах РПЛ забил восемь голов.

История противостояния «Спартака» и дагестанского клуба вообще очень интересная, хоть и не богатая: в трёх предстоящих матчах московская команда ни разу не победила и ни разу не забила больше одного гола.