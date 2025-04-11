Как появился футбол — история самой культовой игры

В статье узнаете, как зарождалась и развивалась самая популярная игра в мире.

Как зародился футбол

Древнейший родственник футбола появился ещё в III веке до нашей эры в Китае. Игра называлась «цуцзюй» (в некоторых источниках «цзу-чу»), что в буквальном переводе означало «толкать мяч ногой».

Глобально правила были схожи: две команды пинали мяч ногами, пытаясь забить другим гол. Хотя ворот в то время не было, вместо них выкапывали шесть лунок с каждой стороны (с запада и востока), выигрывал тот, кто загонит больше мячей в лунки. Какой-то гольф на максималках, Гарет Бэйл бы оценил.

Кстати, именно «цуцзюй» — самая древняя игра, которая предшествовала футболу. Об этом заявила ФИФА в 2004 году.

В 644 году нашей эры нечто похожее на «цуцзюй» появляется в Японии. Игру полностью переделали, начиная с названия — «кэмари». В этой игре не было проигравших и победителей, а суть заключалась в том, чтобы держать мяч в воздухе, принимая и передавая мяч ногами так, чтобы он не коснулся земли.

Как играют в кэмари в Японии Фото: Koichi Kamoshida/Getty Images

Древние греки, в свою очередь, создали собственную игру с мячом. Произошло это около 2000 лет до нашей эры. Игру называли «эпискирос» или «файининда», в неё играли как мужчины, так и женщины, но независимо от пола игроки были обнажёнными.

По правилам в командах было по 12-14 человек, а главная особенность — мяч можно было трогать не только ногами, но и руками. Чем-то напоминает современное регби. Ворот в эпискиросе не было, на игровом поле рисовали три линии: одну — по центру и две — позади команд, за которые нужно было занести мяч. То есть простым ударом перекинуть линию нельзя, мяч нужно было именно протащить через крайнюю линию.

Римляне позаимствовали у греков такую забаву с мячом и назвали её «гарпастум». Правила отличались: игроков было меньше – по 5-12 человек, им нужно было максимально долго сохранять мяч на своей половине поля, отбиваясь от соперников.

В гарпастум играли все: и простой люд, и военные. Кстати, Гай Юлий Цезарь был поклонником этой игры — внедрил её в армию, чтобы поддерживать физическую форму и боевой дух солдат. По некоторым источникам даже играл сам.

В Европе тоже пинали мяч, например, в Италии играли в нечто под названием «кальчо». Игра появилась в XIV веке и считается ещё одним предшественником современного футбола и регби. Удивительно, но в кальчо играют до сих пор.

Каждый год 24 июня во Флоренции проходит финал по кальчо. Это жесточайшие соревнования со своей атмосферой. По накалу страстей сравнятся с поединками в ММА. Да-да, именно с боями, так как в кальчо разрешены единоборства, но с обоюдного согласия игроков. Поэтому игры нередко заканчиваются ушибами, синяками и переломами.

Матчи проводят на песчаном поле, нужно любыми способами забить больше голов, чем соперники. В команде 27 человек: 15 нападающих, пять полузащитников, три защитника и четыре вратаря. Такое количество вратарей не прихоть и не прикол, а необходимость: ворота в кальчо расположены по всей ширине боковой линии.

Флорентийское кальчо Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Таким образом, в разных культурах были разные предшественники современного футбола. Но почему принято считать родоначальницей футбола Англию?

Зарождение современного футбола

В Англии футбол появился также в XIV веке и был сильно похож на кальчо — правил, можно сказать, не было. Такой игрой в мяч массово заразились мужчины по всей стране. Охотно играли, где им только захочется, в основном на улицах городов, устраивая беспорядки и получая при этом тяжёлые травмы. Указом короля Эдуарда III даже запретили играть в футбол на улицах, в противном случае можно было загреметь в тюрьму.

Цивилизованный и чётко регламентированный футбол появился лишь в XIX веке. В 1846 году представители разных колледжей встретились и попытались установить единые правила. Встреча длилась без малого восемь часов, по её итогам удалось подписать документ, который назвали «Кембриджские правила».

7 декабря в 1863 года установили первые официальные футбольные правила, сделала это Футбольная ассоциация Англии. Что было дальше — это уже великая история.

О первых правилах и их трансформации — читайте в отдельной статье: Правила игры в футбол и основные термины

Первые футбольные матчи

Нужно сказать, что первый футбольный клуб в истории — «Шеффилд» – был организован 24 октября 1857 года. На клубном уровне первый официальный матч состоялся 26 декабря 1860 года: «Шеффилд» встретился с клубом «Халлам» и победил – 2:0. Справедливости ради, «Халламу» было меньше четырёх месяцев, его организовали лишь 4 сентября 1860 года.

Что касается международного уровня, то первый матч сборных прошёл 30 ноября 1872 года. Тогда в Глазго встретились Англия и Шотландия. Игра закончилась нулевой ничьей при 4000 зрителей.

Футбольный матч Англия — Шотландия Фото: Hulton Archive/Getty Images

История футбола в России: кратко

В Российской империи футбол появился в конце XIX века, в 1880-х годах. Всё благодаря иностранным рабочим, в частности английским морякам, которые работали в то время на нашей территории. После работы они любили поиграть в мяч, чем заинтересовали местных. Спойлер: футбол в России сегодня – самая популярная игра. Но разберём самые знаковые события.

24 октября 1897 года — дата, когда прошёл первый официальный матч в России. В Санкт-Петербурге сыграли команды «Спорт» и «Василеостровское общество футболистов» (ВОФ). Голами обменяться не получилось, ВОФ выиграло со счётом 6:0.

К 1909 году футбольные клубы появились во многих городах империи, например:

«Коломна» — в 1904 году;

«Черноморец» Новороссийск — в 1907 году;

«Знамя труда» Орехово-Зуево — в 1909 году.

В 1912 году появился Всероссийский футбольный союз (ВФС) — первый официальный орган, который представлял наш футбол на мировом уровне. Но для этого нужно было вступить в Международную федерацию футбола, что, собственно, ВФС и сделал. В том же году образовалась первая сборной нашей страны — сборная Российской Империи.

После вступления в ФИФА сборная отправилась на первые крупные соревнования — летние Олимпийские игры. Игры проводились в шведском Стокгольме, на этом турнире наша команда заняла четвёртое место.

Футбол в стране набирал обороты, к 1915 году было организовано более 150 клубов.

В сентябре 1917 года ВФС прекратил своё существование. И только в 1934-м появился новый орган — Федерация футбола СССР, который полностью регулировал футбол внутри страны и за её пределами.

В 1936 году начали проводить собственный чемпионат внутри страны. Сборная СССР выиграла несколько значимых турниров – например, Олимпийские игры в 1956 году и чемпионат Европы в 1960 году.

Сборная СССР на чемпионате мира 1970 года Фото: С. Сычёв/ТАСС

После распада Советского союза Федерация футбола СССР, естественно, прекратила своё существование. Но уже в 1992 году был образован Российский футбольный союз (РФС) — орган, который отвечает за развитие футбола в нашей стране по сей день.

Сборная России перед матчем с Гренадой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»