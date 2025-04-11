«Манчестер Сити» бьётся за место в ЛЧ, а «Барса» и «Реал» — за золото! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Ключевой матч для Головина и топ-дерби в Германии и Италии. 11 главных игр уикенда

До конца сезона в Европе остаётся менее двух месяцев. Все основные чемпионаты вышли на финишную прямую. Интриг – море. Конечно, больше всего болельщиков интересуют борьба за титул и места в еврокубках. И предстоящие выходные серьёзно повлияют на итоги сезона для некоторых клубов. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.