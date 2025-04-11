Ключевой матч для Головина и топ-дерби в Германии и Италии. 11 главных игр уикенда

До конца сезона в Европе остаётся менее двух месяцев. Все основные чемпионаты вышли на финишную прямую. Интриг – море. Конечно, больше всего болельщиков интересуют борьба за титул и места в еврокубках. И предстоящие выходные серьёзно повлияют на итоги сезона для некоторых клубов. Мы отобрали лучшие игры уикенда и предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Лацио» — «Рома»: воскресенье, 13 апреля, 21:45 мск
Интрига: важнейшее римское дерби в борьбе за зону ЛЧ
«Лацио» и «Рома» бьются за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Команды занимают пятое и шестое места соответственно, их разделяет всего два очка. Так что предстоящее дерби – один из важнейших матчей для римлян в сезоне. Победа «Лацио» наверняка отцепит от гонки «Рому». Только вот команда Клаудио Раньери не уступает в 15 турах подряд! Да и последние два дерби остались именно за «Ромой». Интригующая встреча.
«Монако» — «Марсель»: суббота, 12 апреля, 18:00 мск
Интрига: команда Головина в борьбе за топ-2 чемпионата Франции
«Монако» и «Марсель» претендуют на финиш в топ-3 Лиги 1 и прямое попадание в Лигу чемпионов. За шесть туров до конца монегаски занимают третье место, отставая от провансальцев на два очка. Так что следующий матч важен для обоих клубов из-за турнирных раскладов. Хотя в таблице чемпионата Франции всё плотно: идущий седьмым «Лилль» отстаёт от «Марселя» всего на пять очков. Борьба за места в зоне ЛЧ ещё впереди, но победа в следующей встрече даст одному из клубов солидное преимущество.
«Бавария» — «Боруссия» Д: суббота, 12 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Бавария» впервые за три матча обыграет «Боруссию» и приблизится к титулу?
«Бавария» близка к возвращению статуса чемпионов Германии. За шесть туров до финиша мюнхенцы на шесть очков опережают «Байер». Неужели Гарри Кейн выиграет свой первый большой титул в карьере? Важный шаг к этому сам англичанин и его команда могут сделать на выходных. В гости к «Баварии» приедет дортмундская «Боруссия».
В последних двух очных встречах мюнхенцы не побеждали соперника. Но сейчас у «Боруссии» плохая форма: всего восьмое место в Бундеслиге + разгром от «Барселоны» (0:4) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Хотя и «Бавария» уступила дома «Интеру» (1:2) в ЛЧ. Впрочем, мюнхенцы показали не самый плохой футбол. Так что в предстоящем матче должно произойти мини-чудо, чтобы «Боруссия» отобрала очки у «Баварии».
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: воскресенье, 13 апреля, 16:00 мск
Интрига: «Ливерпуль» станет ближе к трофею АПЛ?
«Ливерпулю» достаточно одержать четыре победы в оставшихся семи турах, чтобы гарантировать себе золото АПЛ. И это при условии, что ошибаться не будет «Арсенал». 11 очков – комфортный отрыв. Однако в последнем туре «Ливерпуль» уступил «Фулхэму» (2:3), а до этого показывал не самый качественный футбол. Команде Арне Слота необходимо подсобраться, чтобы докатить до титула.
В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Вест Хэм». Лондонцы набрали всего два очка за последние четыре матча и занимают 16-е место в таблице. Идеальный соперник для мерсисайдцев, чтобы забрать важную победу. И стать ещё ближе ко второму трофею АПЛ за пять лет.
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 13 апреля, 18:30 мск
Интрига: «Ньюкасл» станет ближе к Лиге чемпионов?
«Ньюкасл» снова рвётся в Лигу чемпионов! По потерянным очкам команда Эдди Хау занимает четвёртое место в АПЛ, всего на одно очко отставая от «Ноттингем Форест». Но по реальным «Ньюкасл» пока что идёт на пятой строчке. А в следующем туре команду ждёт непростая проверка: в гости на «Сент-Джеймс Парк» приедет «Манчестер Юнайтед». Да, манкунианцы проводят ужасный сезон, занимают 13-е место и показывают не самый качественный футбол. И всё же «МЮ» остаётся неприятным соперником, способным отнять очки. Хотя в последний раз «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» дома ещё в 2020 году. Любая серия когда-то заканчивается. Однако у «Ньюкасла» есть огромная мотивация продлить её.
«Леганес» — «Барселона»: суббота, 12 апреля, 22:00 мск
Интрига: «Барса» не даст шансов «Реалу» в борьбе за золото?
«Барселона» летит за треблом! Команда лидирует в Примере, вышла в финал Кубка Испании и близка к полуфиналу Лиги чемпионов. Ещё один шаг к золоту чемпионата Испании каталонцы могут сделать во встрече с «Леганесом». Хотя соперник для «Барсы» непростой: в прошлой очной игре сильнее оказался именно скромный клуб – 1:0. Ещё и в гостях! Хотя сейчас «Барса» не проигрывает уже 11 туров подряд, а «Леганес» обитает в зоне вылета. Больших проблем у каталонцев не должно возникнуть.
«Алавес» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 13 апреля, 17:15 мск
Интрига: «Реал» отпустит «Барселону» в гонке за золотом?
В ключевые моменты сезона мадридский «Реал» обычно превращается в монстра. Но весна 2025 года оказывается пока что провальной. «Реал» уступил в прошлом туре «Валенсии» (1:2) и отстал от возглавляющей таблицу Примеры «Барселоны» на четыре очка. Также мадридцы разгромно проиграли «Арсеналу» (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Последний сезон Карло Анчелотти в клубе? Возможно. Тем более если в следующем туре Примеры «Реал» не одолеет «Алавес» (17-е место). Тогда отставание от «Барсы» уже станет критическим.
«Арсенал» — «Брентфорд»: суббота, 12 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит солидный отрыв от третьего места?
«Арсенал» уже вряд ли догонит в таблице АПЛ «Ливерпуль». Отставание за семь туров до финиша составляет 11 очков. Главная задача на концовку – не подпустить близко «Ноттингем Форест». Пока что лондонцы опережают конкурента на пять очков. В следующем туре «Арсенал» сыграет на своём поле с «Брентфордом». Команда Микеля Артеты не уступает сопернику в последних семи встречах и вряд ли планирует прерывать традицию.
Хотя наверняка «Арсенал» выйдет на поле в смешанном составе. Впереди – ответный матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. А выход как минимум в финал турнира – главная цель на остаток сезона. Поэтому у «Брентфорда» есть небольшой шанс прервать неудачную серию с «Арсеналом» и обострить гонку за звание вице-чемпиона.
«Панатинаикос» — ПАОК: воскресенье, 13 апреля, 19:00 мск
Интрига: Лодыгин или Оздоев с Чаловым: кто из россиян станет ближе к серебру чемпионата Греции?
«Панатинаикос» и ПАОК уже вряд ли догонят «Олимпиакос» в борьбе за золото чемпионата Греции. Отставание составляет 10 и 11 очков соответственно (второе и третье места в таблице) за четыре тура до финиша. Должно произойти чудо, чтобы «Олимпиакос» не стал чемпионом. Так что «Панатинаикос» и ПАОК бьются только за второе место. И впереди у команд очный матч в Афинах, один из ключевых в сезоне. Интересно, что за «Панатинаикос» выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, а за ПАОК – Фёдор Чалов и Магомед Оздоев. Кто из наших легионеров станет ближе к серебру?
«Интер» — «Кальяри»: суббота, 12 апреля, 19:00 мск
Интрига: «Интер» не подпустит «Наполи» к себе?
«Интер» набрал отличный ход (четыре победы и две ничьих в последних матчах) и вышел на чистое первое место в Серии А. Отрыв от «Наполи» – три очка. Так что судьба золота – в руках команды Симоне Индзаги. И в следующем туре у миланцев есть возможность сделать уверенный шаг к титулу: «Интер» примет дома «Кальяри». Клуб с острова Сардиния занимает 15-е место в таблице и не обыгрывал соперника с марта 2019-го. Маловероятно, что чудо случится сейчас.
Но один козырь у «Кальяри» всё же есть: «Интер» рубится в четвертьфинале ЛЧ с «Баварией». Первый матч состоялся во вторник, 8 апреля. Ответный пройдёт уже 16 апреля. У «Интера» наверняка будет ротация состава. Именно в этом есть небольшой шанс «Кальяри».
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: суббота, 12 апреля, 14:30 мск
Интрига: «Манчестер Сити» вернётся в зону ЛЧ?
Перед «Манчестер Сити» маячит реальная перспектива остаться без Лиги чемпионов. За семь туров до финиша команда Пепа Гвардиолы занимает шестое место. По итогам сезона в ЛЧ квалифицируются пять команд из Англии (англичане финишируют в топ-2 в таблице коэффициентов УЕФА). Пока даже этот бонус не помогает «Сити».
Но всё в ногах клуба из Манчестера: отставание от пятого места – одно очко. Семь побед наверняка гарантируют «Сити» выход в ЛЧ. В следующем туре команда Гвардиолы принимает дома «Кристал Пэлас». Когда побеждать, если не сейчас? Хотя лондонцы не проигрывают пять туров подряд, «Сити» обязан брать три очка. Иначе какая речь о Лиге чемпионов?