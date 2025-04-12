Главный матч в истории «Краснодара» прямо сейчас. Перед «Зенитом» — всё в его пользу!

«Зенит» против «Краснодара» – ключевая битва в борьбе за чемпионский титул РПЛ. До конца сезона главные претенденты на золото встречаться между собой уже не будут. «Спартак» дважды сыграл и с петербуржцами (0:0 в гостях и 2:1 – дома), и с краснодарцами (0:3 дома и 3:0 – в гостях).

Если в Санкт-Петербурге победит «Краснодар», то фактически выбросит действующего чемпиона из «золотой» гонки. Ведь за шесть туров до финиша оторвётся от команды Сергея Семака на восемь очков. Точнее, «Зениту» придётся отыгрывать все девять: «быки» получат преимущество и по «личкам», поскольку выиграли на своём поле со счётом 2:0. Кроме того, команда Мурада Мусаева оторвётся на восемь баллов ещё и от «Спартака» – это тоже важно. Пожалуй, ещё никогда обстоятельства не складывались в пользу «Краснодара» настолько, как в этом сезоне.

Клуб Сергея Галицкого не взял ни одного трофея за 17 лет существования. Мечта сделать это своими воспитанниками пока забыта – южноамериканских легионеров в составе «Краснодара» не меньше, чем в «Зените» (восемь человек, с учётом подписанного на днях Густаво Сантоса). Цель явно скорректирована. По этой причине встречу в Санкт-Петербурге можно смело назвать главной в истории «Краснодара». Выигрывай у «Зенита» – и забирай золото. Устранив с пути того, кто не отдаёт его уже шесть лет. В других матчах надо просто победить соперника, а в этом – ещё и самого себя. Свои страхи, сомнения, комплексы. Они, наверное, есть у любого, бросающего вызов чемпиону.

Вы скажете, что у «Краснодара» уже были два трофейных финала – в Кубке России в 2014 и 2023 годах. Проигранные в сериях пенальти соответственно «Ростову» и ЦСКА. Состоялся и потенциально «золотой» матч с московским «Динамо» в прошлом сезоне. Но кубковый трофей не сравнится с чемпионством, а в мае 2024-го «Краснодару» было недостаточно победить самому в 30-м туре РПЛ. Судьба титула зависела и от результата игры «Зенита» с «Ростовом».

Теперь же всё в руках Мурада Мусаева и его команды. Второго такого шанса может и не быть. Если за «Зенитом» и «Спартаком» стоят крупные корпорации, то «Краснодар» фактически зависит от одного человека. Надо отдать должное Сергею Галицкому за то, что, несмотря на все жизненные испытания, он не потерял интереса ни к футболу, ни к своему детищу. Заслужил трофей, как немногие.

Обстоятельства действительно удачно складываются для «Краснодара». Взять, например, присутствие в команде двух её самых ярких звёзд – Сперцяна и Кордобы. И того, и другого уже могло не быть в составе «быков». «Аякс» наверняка отыскал бы требуемые «Краснодаром» деньги за полузащитника, если бы в амстердамском клубе не наложили вето на трансфер из России. А Кордобу, насколько известно, Галицкий согласился отпустить в «Спартак» за € 16 млн в начале этого сезона. Договорись красно-белые с колумбийцем по зарплате, усилились бы топ-форвардом для РПЛ или как минимум ослабили бы конкурента в «золотой» гонке. «Краснодар» вряд ли нашёл бы равноценную замену. В сегодняшних условиях привлечь в Россию игроков такого уровня практически нереально, тем более не в Санкт-Петербург или Москву, а в город с закрытым аэропортом. Поэтому сохранение Сперцяна с Кордобой – ценнее любого нового трансфера для Галицкого.

Джон Кордоба и Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

«Краснодару» по-чемпионски везёт и на футбольном поле. Согласно Understat, команда Мусаева по xG наиграла на 46 очков в чемпионате. Это отнюдь не лучший результат: на первом месте «Спартак» с 48 очками. Но на практике у красно-белых на очко меньше, а у «быков» – на шесть (!) больше. Такой перекос ещё только у двух команд – «Локомотива» (+7) и «Рубина» (+8). «Краснодар» лишь седьмой в РПЛ по количеству ударов в среднем за матч (14,3) и делит пятое место по ударам в створ (5,1). По допущенным ударам по своим воротам – третий (10,6) после «Спартака» и «Зенита». По допущенным ударам в створ (3,3) тоже замыкает тройку, уступая «Спартаку» с ЦСКА. А в топ-3 по владению входят «Зенит» (62%), «Спартак» (61%) и только потом – команда Мусаева (57%).

Ещё у «Краснодара» фартовый календарь во второй части чемпионата. Об этом мы уже писали.

«Краснодару» на редкость везёт даже с судейством. На финише сезона поджигает московское «Динамо», требуя посадить на «кол» Сергея Карасёва. Весной едва ли не после каждого тура пишет жалобы «Зенит». Сетовали на решения рефери и в «Спартаке». А вот лидеру РПЛ грех жаловаться. Спорных или неправильных ключевых решений в их пользу в этом сезоне было побольше, нежели разочаровывающих Галицкого.

В первую очередь – три из них, которые ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление Тормены за наступ на Лусиано во встрече первого круга с «Зенитом», неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с московским «Динамо» за фол на Лаксальте и незафиксированный офсайд Виктора Са в эпизоде с голом «быков» в ворота «Акрона». Кроме того, вспоминаются ещё несколько случаев, когда соперники протестовали против решений арбитров в пользу «быков». В частности, неудаления Сперцяна в матче с ЦСКА (фол на Виллиане Роше) и Ленини с «Локомотивом» (нарушение на вторую жёлтую карточку), неназначенный пенальти за фол на Шумахове в игре с махачкалинским «Динамо» и незасчитанный гол «Факела» в Воронеже. Есть ощущение, что в большинстве этих пограничных эпизодов ЭСК РФС так же встала бы на сторону судей, прими они решения не в пользу «Краснодара».

Любая судейская ошибка давит на сознание, как непогашенный кредит. Но краснодарцев не убивает мысль о том, что кто-то пытается помешать команде стать чемпионом. Напротив.

Что ж, везёт тому, кто везёт. И что-то для этого делает. У «быков» выросли крылья – они полетели. К первому в своей истории трофею, самому ценному из возможных. Если их не остановит в воскресенье «Зенит», то, вероятно, уже никто не остановит.