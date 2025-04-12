Почему Гончаренко не справляется в «Пари НН». Цифры хуже, чем у Саши Илича

«Пари НН» ярко вошёл в весеннюю часть сезона. Помните, что было 1 марта? В Нижний приехал «Акрон», Артём Дзюба уже нацепил футболку с цитатой про самурая, однако в начале второго тайма команда Виктора Гончаренко сделала результат. Положительный для себя. Два гола за три минуты – это был нокаут. Нет, «Акрон» смог выбраться. Сначала забил Дзюба и сравнялся по голами с Александром Кержаковым, а потом тольяттинцы устроили навал и точно могли зацепить ничью. Но не повезло.

Нижний благодаря этой победе поднялся на 11-е место. От комфортных топ-10 команду отделяло три очка. Да, календарь был явно непростым – впереди «Краснодар», «Рубин» и «Химки», однако в клубе наверняка уже видели себя вне претендентов на зону стыковых матчей и уж тем более – на вылет.

Прошло четыре тура. «Пари НН» проиграл все матчи – даже последнему «Оренбургу» – и теперь ситуация близка к катастрофе. У команды 14-е место, 19 очков и четыре очка запаса от зоны прямого вылета. А чтобы выползти из стыков, нужно ещё четыре очка. Впереди – встреча с «Динамо», которая, говорят, может стать ключевой для Гончаренко.

«Пари НН» реально может сменить тренера. Но проблему это вряд ли решит

По информации Legalbet, в «Пари НН» готовы уволить Гончаренко, если клуб проиграет ближайший матч. Хоть это и немного странно – верить, что пусть и в домашней игре, но кризисной команде удастся отобрать очки у клуба, который в находится гонке за топ-3. Тем не менее и дальше у «Нижнего» всё не очень с соперниками. После встречи с «Динамо» волжанам ехать в Москву на встречу с «Локомотивом», который уже в матче с «Зенитом» (1:1) показал, что сезон для него ещё не закончен.

Саша Илич Фото: fcnn.ru

При этом если обратиться исключительно к цифрам, то увольнение Виктора Михайловича сейчас не будет абсурдным. Бывший главный тренер команды Саша Илич покинул свой пост в начале октября. Тогда «Пари НН» провёл 11 матчей и набрал в них 11 очков. Да и держались нижегородцы даже вне зоны стыковых встреч. Главное, что смущало – игра. Мало кто понял, какие настройки хотел подкрутить сербский специалист, а атмосфера внутри была явно не самой дружелюбной.

Сообщалось и о недопониманиях между тренером и руководством, тренером и игроками – микс всего этого и привёл к итоговому решению о расставании. Гончаренко должен был дать новую надежду. Построить команду с узнаваемым стилем. Начал неплохо – четыре очка в трёх встречах. Потом результаты ухудшились, однако общественность утверждала: это ещё не команда нового тренера. Давайте дождёмся зимы. Дождались.

Клуб действительно провернул большую перестройку. И по общему числу трансферов на вход и на выход далеко впереди всех. «Пари НН» избавился от ряда игроков, которые были при Иличе – в том числе от тех, кого под него и приглашали. Вместо них подписывали игроков уже для нового тренера – Кастильо, Грулёва, Кокшарова, Агапова. В клубе не скрывали, что кандидатуры утверждены именно Гончаренко. Поэтому ему за всё и отвечать.

Но времени на это специалисту могут и не дать. Да и не факт, что оно нужно самому тренеру. После «Оренбурга» Гончаренко выдал многозначительную цитату: «Психологический надлом после поражения? Сложно сказать, куда уже хуже. После такого матча тяжело уже говорить, что мы куда-то идём». Так что вопрос только один: верит ли сам Виктор Михайлович в спасение?

С другой стороны, скидывать всю вину на тренера тоже странно. Давняя проблема «Пари НН» – отсутствие внутренней философии. Сейчас клуб работает уж слишком топорно: есть тренер – значит, под него набираем игроков. Тренер уходит – футболистов раздаём. Далеко не всегда с экономической выгодой. И набираем новых – не за бесплатно, конечно.

Едва ли это правильный путь. Однако выбранный руководством и спортивным департаментом. К ним тоже много вопросов.

Давид Мелик-Гусейнов и Александр Удальцов Фото: fcnn.ru

Подождите. Но ведь всё может и обойтись?

Теоретически – да. Но у «Нижнего» на финише сезона объективно тяжелейший календарь. Возможно, самый трудный из всех претендентов на вылет. Про домашний матч с «Динамо» и гостевой с «Локо» мы уже сказали. Дальше к ним в гости приедет прямой конкурент – «Ахмат», в этой встрече команде просто необходима победа. Хотя грозненцам она точно нужна не меньше. После чего «Пари НН» ждёт выезд в Санкт-Петербург, где сами понимаете, какой настрой у хозяев.

Хотя три последних тура попроще – домашняя встреча с «Крыльями», которые к тому моменту уже могут остаться без большой турнирной мотивации и обеспечить себе место в РПЛ. После в гости приедет «Факел», который на тот момент ещё может не вылететь и, следовательно, кусать всех конкурентов. И в последнем туре – выезд к ЦСКА.

Если берём прошлый сезон, то для того, чтобы остаться в РПЛ напрямую, командам требовалось 30+ очков. В среднем в зону стыков попадают клубы с 25-29 очками. Так что для сохранения прямого места в элите Нижнему нужны минимум три победы. Однако достичь этого будет очень тяжело. С Гончаренко или без него.