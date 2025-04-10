Россиянин — в шаге от полуфинала еврокубка! «Будё-Глимт» с Хайкиным выдал новую сенсацию

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы состоялся на территории Норвегии. И местный клуб снова удивил.

«Будё-Глимт» уже неплохо пошумел в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первом раунде плей-офф он высадил из турнира «Твенте» (1:2, 5:2), во втором — «Олимпиакос» (3:0, 1:2). А ещё у норвежского клуба отличная статистика на своём стадионе в ЛЕ — пять побед в шести встречах. Только «Карабах» уехал из Будё с победой (2:1), а все остальные соперники там проигрывали. В 2022 году норвежская команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций. Любопытно, что тогда она тоже встретилась с римским клубом, но только не с «Лацио», а с «Ромой». Правда, «Будё» дальше не прошёл.

«Лацио» прекрасно проявил себя на общем этапе — шесть побед в восьми матчах. Итог: первое место и пропуск стартового раунда плей-офф. Правда, в 1/8 финала римлянам пришлось очень непросто. Тем не менее они всё-таки одолели чешскую «Викторию» (2:1, 1:1). «Лацио» показал лучший результат в Лиге Европы с 2018 года — тогда команда вылетела из турнира на стадии четвертьфинала.

Первый тайм прошёл с преимуществом «Будё-Глимт». «Лацио» действовал довольно скучно — словно вышел на матч с желанием сохранить нули на табло, а потом — улететь из холодной Норвегии. Гости нанесли до перерыва всего один удар в створ. У хозяев таких было два, однако они заметно превзошли соперника по голевым моментам.

«Будё-Глимт» уверенно обыграл «Лацио» в первом матче Фото: Marco Rosi/Getty Images

Йенс Петтер Хёуге — самый активный футболист «Будё-Глимт» в первой половине. Вратарь «Лацио» Христос Мандас с огромным трудом зацепил мяч после удара норвежца в дальний угол. Чуть позже голкипер был бессилен, но Хёуге не попал в створ. В концовке первого тайма Патрик Берг запустил мяч выше перекладины, а перед этим Оле-Дидрик Бломберг неудачно развернул стопу и запорол отличный момент.

А вот «Лацио» не доставил российскому вратарю Никите Хайкину никаких проблем. Пожалуй, самый интересный момент был у Густава Исаксена, однако удар датчанина пришёлся в голову футболиста «Будё-Глимт». Норвежский клуб чаще владел мячом до перерыва (69% на 31%) и наиграл на 0,65 ожидаемого гола. У «Лацио» этот показатель не превысил 0,3.

Похоже, разговор в раздевалке «Будё-Глимт» получился более эффективным. Хозяевам хватило пары минут после перерыва, чтобы изменить цифры на табло. Бломберг вместо удара с линии штрафной площади покатил на Ульрика Салтнеса, а тот спокойно переиграл Мандаса. И кто скажет, что это несправедливо?

Удивительно, но гол не взбодрил «Лацио». «Будё-Глимт» забил второй мяч, перед этим загубив ещё несколько моментов. Хёуге и Салтнес из выгодных позиций лупили по трибунам. Но Ульрик всё-таки оформил дубль. Здесь всё было хорошо — и пас Хёуге, и завершающий удар Салтнеса. Он перекинул голкипера, а Алессио Романьоли выгреб мяч уже за линией ворот. Английский рефери Майкл Оливер показал на браслет на руке — система определения гола сработала чётко.

Футболисты «Будё-Глимт» празднуют гол Фото: Marco Rosi/Getty Images

84-я минута — время, когда могли состояться «похороны» «Лацио». Салтнес заходил на хет-трик, но почему-то зарядил прямо во вратаря. Удивительно, как много «Лацио» позволил сопернику. 0:2 — не такой уж плохой результат для римлян, если учитывать статистику. «Будё» чаще бил по воротам (18 ударов против шести) и наиграл на 2,88 ожидаемого гола (соперник — на 0,33). Гости могли сократить отставание в концовке, однако Чауна направил мяч выше створа. С другой стороны, и Мандас остановил удар Одина Бёртуфта в добавленное время.

Ответная игра состоится через неделю. У норвежского клуба есть отличный шанс впервые в истории добраться до полуфинала еврокубка. Интересно, что предложит «Лацио» в ответном матче.