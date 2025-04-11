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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Лион — Манчестер Юнайтед — 2:2, обзор матча 1/4 финала Лиги Европы, голы: Йоро, Альмада, Зиркзее, Шерки, Онана, 10 апреля 2025

«МЮ» круто камбэкнул после нового косяка Онана. Но упустил победу на 90+5-й минуте!
Кирилл Закатченко
Отчёт «Лион» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2
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«Лион» отыгрался перед самым финальным свистком. Определять полуфиналиста Лиги Европы придётся на «Олд Траффорд».

Крайне нестабильный «Манчестер Юнайтед» приехал в Лион на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Команды порадовали результативным футболом.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Лига Европы — последняя лазейка для «МЮ», чтобы попасть в Лигу чемпионов. Через АПЛ это сделать уже нереально — команда отстаёт от топ-5 на 15 очков. У «Лиона» всё гораздо лучше. Во-первых, он занимает пятое место в Лиге 1. Во-вторых, отстаёт от зоны ЛЧ всего на одно очко.

Главное событие перед встречей — вербальная заруба вратаря «МЮ» Андре Онана и полузащитника «Лиона» Неманьи Матича, который, кстати, в своё время играл за манкунианцев. Сначала голкипер сказал, что «МЮ» намного лучше «Лиона». Матич в ответ на это назвал Онана одним из худших вратарей в истории английского клуба.

Андре Онана

Андре Онана

Фото: Mustafa Yalcin

«По крайней мере, я поднимал трофеи с величайшим клубом в мире. Некоторые не могут сказать того же», — новая реплика африканского голкипера. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим назвал конфликт недоразумением. Онана, разумеется, попал в стартовый состав гостей, Матич же остался в запасе. Фанаты «Лиона» тоже читали новости — освистывали вратаря соперника всякий раз, когда тот касался мяча.

Онана — антигерой первого тайма. Перед этим гости пару раз могли открывать счёт. Но Расмус Хойлунд пробил очень коряво из хорошей позиции, а выстрел Бруну Фернандеша не достиг цели из-за рикошета от ноги Муссы Ньякате. А дальше — Онана, добрый вечер! Тьяго Альмада забросил со стандарта в штрафную площадь, однако там никто из футболистов «Лиона» не коснулся мяча. Вратарь «МЮ» совершил грубую ошибку в простой ситуации — 1:0. Наверное, в этот момент на скамейке улыбнулся Матич.

Альмада круто сыграл и за сборную:
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Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте. Лени Йоро подкорректировал головой полёт мяча после удара Мануэля Угарте — 1:1. Перед этим гости заработали штрафной, и местные фанаты активно светили лазером в лицо Бруну Фернандеша. Португальца это не смутило. Вратарь справился с его ударом, но через пару секунд мяч всё-таки оказался в воротах «Лиона». Есть первый гол 19-летнего Йоро в составе «МЮ»!

После перерыва хозяева выпустили на поле Александра Ляказетта, и тот не попал в дальний угол спустя несколько минут после замены. «МЮ» создал жирный момент в концовке встречи. Патрик Доргу классно прострелил с фланга, а удар Алехандро Гарначо под перекладину отразил Лукас Перри.

«МЮ» не хватило гола Джошуа Зиркзее (в тёмной форме) для победы

«МЮ» не хватило гола Джошуа Зиркзее (в тёмной форме) для победы

Фото: Michael Steele/Getty Images

Развязка наступила в концовке встречи. Сначала Бруну Фернандеш выдал радиоуправляемую передачу на голову Джошуа Зиркзее, а тот пробил под перекладину. Нидерландец неплохо вышел на замену вместо инертного Расмуса Хойлунда. Победа «МЮ»? Нет. В добавленное время Онана отбил мяч перед собой, чем воспользовался Райан Шерки. Шла 90+5-я минута.

Результат 2:2 оставляет обеим командам шансы на выход в полуфинал. Ответная игра пройдёт через неделю на «Олд Траффорд». Продолжит ли «МЮ» поход за путёвкой в Лигу чемпионов?

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