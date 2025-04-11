«МЮ» круто камбэкнул после нового косяка Онана. Но упустил победу на 90+5-й минуте!

Крайне нестабильный «Манчестер Юнайтед» приехал в Лион на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. Команды порадовали результативным футболом.

Лига Европы — последняя лазейка для «МЮ», чтобы попасть в Лигу чемпионов. Через АПЛ это сделать уже нереально — команда отстаёт от топ-5 на 15 очков. У «Лиона» всё гораздо лучше. Во-первых, он занимает пятое место в Лиге 1. Во-вторых, отстаёт от зоны ЛЧ всего на одно очко.

Главное событие перед встречей — вербальная заруба вратаря «МЮ» Андре Онана и полузащитника «Лиона» Неманьи Матича, который, кстати, в своё время играл за манкунианцев. Сначала голкипер сказал, что «МЮ» намного лучше «Лиона». Матич в ответ на это назвал Онана одним из худших вратарей в истории английского клуба.

Андре Онана Фото: Mustafa Yalcin

«По крайней мере, я поднимал трофеи с величайшим клубом в мире. Некоторые не могут сказать того же», — новая реплика африканского голкипера. Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим назвал конфликт недоразумением. Онана, разумеется, попал в стартовый состав гостей, Матич же остался в запасе. Фанаты «Лиона» тоже читали новости — освистывали вратаря соперника всякий раз, когда тот касался мяча.

Онана — антигерой первого тайма. Перед этим гости пару раз могли открывать счёт. Но Расмус Хойлунд пробил очень коряво из хорошей позиции, а выстрел Бруну Фернандеша не достиг цели из-за рикошета от ноги Муссы Ньякате. А дальше — Онана, добрый вечер! Тьяго Альмада забросил со стандарта в штрафную площадь, однако там никто из футболистов «Лиона» не коснулся мяча. Вратарь «МЮ» совершил грубую ошибку в простой ситуации — 1:0. Наверное, в этот момент на скамейке улыбнулся Матич.

Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счёте. Лени Йоро подкорректировал головой полёт мяча после удара Мануэля Угарте — 1:1. Перед этим гости заработали штрафной, и местные фанаты активно светили лазером в лицо Бруну Фернандеша. Португальца это не смутило. Вратарь справился с его ударом, но через пару секунд мяч всё-таки оказался в воротах «Лиона». Есть первый гол 19-летнего Йоро в составе «МЮ»!

После перерыва хозяева выпустили на поле Александра Ляказетта, и тот не попал в дальний угол спустя несколько минут после замены. «МЮ» создал жирный момент в концовке встречи. Патрик Доргу классно прострелил с фланга, а удар Алехандро Гарначо под перекладину отразил Лукас Перри.

«МЮ» не хватило гола Джошуа Зиркзее (в тёмной форме) для победы Фото: Michael Steele/Getty Images

Развязка наступила в концовке встречи. Сначала Бруну Фернандеш выдал радиоуправляемую передачу на голову Джошуа Зиркзее, а тот пробил под перекладину. Нидерландец неплохо вышел на замену вместо инертного Расмуса Хойлунда. Победа «МЮ»? Нет. В добавленное время Онана отбил мяч перед собой, чем воспользовался Райан Шерки. Шла 90+5-я минута.

Результат 2:2 оставляет обеим командам шансы на выход в полуфинал. Ответная игра пройдёт через неделю на «Олд Траффорд». Продолжит ли «МЮ» поход за путёвкой в Лигу чемпионов?