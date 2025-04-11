«Через эти слёзы вылез маленький демон». Последняя победа «Краснодара» в Питере — драма

24-й тур РПЛ подарит нам важнейший матч в контексте чемпионской гонки. Два претендента на титул — «Зенит» и «Краснодар» — встретятся в Санкт-Петербурге. Для «быков» гостевые матчи с сине-бело-голубыми складываются достаточно тяжело. Последняя победа «Краснодара» на «Газпром Арене» состоялась семь лет назад — в апреле 2018-го.

Команды были соседями по таблице. «Краснодар» поменял тренера перед матчем

«Краснодар» приехал в Санкт-Петербург с новым тренером. Команда набрала всего лишь два очка в трёх матчах с «Динамо» (0:0), «Уфой» (0:1) и «Анжи» (1:1) и оказалась на пятой строчке, что стоило Игорю Шалимову работы. На его место пришёл молодой по тренерским меркам (34 года) Мурад Мусаев, получивший приставку «и. о.». Соперник для дебюта — хуже не придумаешь.

Игорь Шалимов в «Краснодаре» Фото: РИА Новости

Впрочем, и «Зенит» неудачно стартовал в весенней части чемпионата – три нулевых ничьих с «Ахматом», «Амкаром» и «Ростовом». Далее последовала вымученная победа во встрече с «Уфой» (2:1). У сине-бело-голубых на этом отрезке забил только защитник Бранислав Иванович. Ещё один мяч уфимцы отправили в свои ворота. Из Санкт-Петербурга уже уехал Артём Дзюба — его арендовал тульский «Арсенал». Александр Кокорин, в свою очередь, угодил в список травмированных. Из-за проблем с голами «Зенит» откатился на четвёртое место.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пошутил в интервью перед матчем, что рассматривал вариант со своим выходом на поле. «Как решаем проблемы в атаке? Мы сначала с помощником Игорем Симутенковым думали сегодня сыграть сами, но потом решили, что немного стары для этого. Если бы я вышел, то, наверное, один гол или пас смог бы сделать. Если отставить шутки в сторону, то надеюсь, что Антона Заболотного сегодня прорвёт».

Арендованный Шатов сыграл против «Зенита». Для этого пришлось заплатить 10 млн рублей

Зимой сине-бело-голубые отпустили не только Дзюбу, но и Олега Шатова. В обоих случаях это были аренды до конца сезона. Артём укатил в Тулу, а Олег — в «Краснодар». По условиям договора между клубами, Шатов не мог сыграть за «быков» в матче с «Зенитом». Правда, был один нюанс. 10 млн рублей — такую сумму нужно было заплатить «Краснодару» за выход футболиста на поле. И клуб с юга России пошёл на такие условия. Сам Шатов в интервью за день до матча подчеркнул, что сыграет в первую очередь за «Краснодар», а не против «Зенита».

Олег Шатов в «Краснодаре» и в «Зените» Фото: «Чемпионат»

Шатов совершил несколько ошибок на первых минутах, но компенсировал всё это на 22-й. Олег оказался первым на подборе и положил мяч в дальний угол. Стадион в Санкт-Петербурге аплодировал футболисту другой команды. Сразу после гола Шатов подбежал к Мусаеву и показал на него пальцем. Мол, вот тренер, который мне доверяет.

«Мы сразу решили, что хотим перейти в «Краснодар», — сказал после трансфера Шатова его консультант Кахор Муминов. — Тут несколько причин. Первая — это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе — атмосфера в «Краснодаре», в которой игроку легко, по крайней мере, в первое время продемонстрировать свои лучшие качества.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них ничего не получилось. Тренер ясно дал понять, что Олег не входит в его планы. Шатов выплатит из своих личных средств 25 млн рублей, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона».

Сам Шатов позднее рассказал о своём отношении к Манчини: «Всегда говорил, что в этой ситуации в первую очередь виноват сам. И если тренер принял такое решение, а клуб его поддержал, то, значит, всё правильно. С другой стороны, мне кажется, что тренер может вести себя так, если он что-то сделал для клуба, выиграл с ним что-то. А когда ты приходишь, начинаешь всё подстраивать под себя, а потом пытаешься свои недочёты найти в других людях… Я вообще считаю, что искать виноватых — это последнее дело. Так что, возможно, главному тренеру нужно было задать какие-то вопросы и себе. Но у меня претензий нет. Я не хочу его вспоминать».

«Зениту» потребовалось 11 минут, чтобы отыграться. Но забил снова не нападающий. На этот раз мяч влетел в ворота после удара Александра Ерохина и рикошета от защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста. На перерыв команды ушли при счёте 1:1. Затем скорости упали, а компактность на поле возросла. Шатов повредил бедро во второй половине, однако отыграл ещё 18 минут, после чего его всё-таки поменяли. Сразу после этого Олег не сдержал слёз.

Олег Шатов плачет на скамейке запасных «Краснодара» Фото: Кадр из трансляции

«В тот момент сыграли спортивное самолюбие, наглость, — вспоминал позже Шатов. — Какие-то чувства тем, что я оказался не нужен, были задеты. Решил доказать и себе, и другим людям, что, возможно, убрали меня зря и что я мог бы пригодиться. Были слёзы, которые не смог сдержать. Потому что когда забивал, мне аплодировали. Когда уходил на замену, тоже аплодировали. И я понимал, что всё то, что делал в жизни и своей профессии, было не зря. Как-то меня всё это задело. Может, держался какой-то маленький монстр или демон и в тот момент через эти слезы и вылез».

Развязка наступила на 88-й минуте. Фёдор Смолов отдал передачу пяткой на Виктора Классона, а швед застал врасплох Андрея Лунёва ударом в нижний угол. Вот это дебют Мусаева! Любопытно, что Смолов за несколько месяцев до этого мог оказаться в «Зените». Об этом на встрече с болельщиками сине-бело-голубых заявил президент клуба Сергей Фурсенко: «Буду честен перед вами, Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. За Смолова просили € 40 млн. Это трансфер, агентские и зарплата игрока. Мы не смогли пойти на такие траты».

Футболисты «Краснодара» празднуют победный гол Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мусаев после матча сказал, что Галицкий не спрашивал о составе. А Манчини — что его не интересуют деньги «Зенита»

Один из вопросов журналистов к Мусаеву касался владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. «Практически не общался с ним перед игрой, вообще, разговаривал всего два раза, — признавался тренер. — Перед игрой Галицкий меня про состав не спрашивал, никак не вмешивался в наши дела.

Не знаю, какая заряженность у Шатова в других матчах. Он говорил, что вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это правильные слова. Максимально профессионально с его стороны.

У нас был тесный контакт с основой, мы проводили совместные тренировки. Я был знаком со многими футболистами, каждую игру смотрел, в общем, представление о команде было огромным. Игорь Шалимов проделал огромную работу, но то, что мы сейчас делаем, немного отличается. Какие-то новые вещи вы обязательно увидите».

Манчини после игры посетовал на слабую реализацию моментов: «Проиграли, потому что упустили огромное количество 100-процентных моментов. На перерыв должны были уходить, выигрывая со счётом 3:0, 4:0. Не понимаю пока, как мы могли упустить столько моментов. Моя вина в том, что так играют форварды. Возможно, я плохо тренирую игроков. К сожалению, в настоящий момент побед у «Зенита» нет, за что искренне приношу извинения болельщикам. Моё решение по Шатову не может поменяться после одного матча и одного гола».

Роберто Манчини пролетел с «Зенитом» мимо зоны ЛЧ Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Далее последовал провокационный вопрос. Манчини попросили сказать: он действительно хочет сделать из «Зенита» топ-клуб или ждёт, пока его уволят с выплатой неустойки.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем».

Что было потом

«Зенит» после поражения практически выпал из чемпионской гонки. Более того, он заметно сократил шансы на попадание в тройку. По итогам сезона сине-бело-голубые заняли только пятое место, а «Краснодар» — четвёртое. Ни те, ни другие не попали в зону Лиги чемпионов (там оказались первые три команды турнира).

Сергей Семак разговаривает с Александром Кокориным и Олегом Шатовым Фото: fc-zenit.ru

Манчини по окончании сезона потерял должность главного тренера «Зенита». Его сменил Сергей Семак, который в следующем сезоне привёл команду к золоту РПЛ. «Краснодар» с Мусаевым, в свою очередь, добрался до третьего места и получил путёвку в Лигу чемпионов.

В материале использованы цитаты «СЭ» и с официального сайта «Зенита».