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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Лига Европы и Лига конференций, обзор 1/4 финала, 10 апреля 2025, голы: Тоттенхэм, Атлетик, Лион — МЮ, Легия — Челси

Гениальный гол пяткой от «Тоттенхэма» и самый нелепый сюжет дня. Жара в еврокубках!
Артём Никулин
Лига Европы и Лига конференций, обзор 1/4 финала
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Онана порадовал Матича в Лиге Европы, а «Челси» закрыл все вопросы уже в первом матче Лиги конференций.

Начинаются решающие стадии Лиги Европы и Лиги конференций — остались только самые стойкие. Один матч даже предваряла масштабная баталия в соцсетях между футболистами, а другое противостояние напрямую решает судьбу тренера АПЛ. Кто сказал, что победа в этих турнирах никому не нужна?

Хайкин на классе обыграл «Лацио»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Салтнес – 47'     2:0 Салтнес – 69'    

«Лацио» абсолютно безбашенно провёл общий этап ЛЕ и котировался одним из фаворитов турнира, а как только встретился с Никитой Хайкиным — дрогнул. Причём инициативой владел именно норвежский клуб, а римляне сподобились всего на один опасный момент: Хайкин отразил удар Марушича головой. Ульрик Салтнес оформил дубль и мог оставлять гостей без перспектив на ответный матч, но запорол шанс на хет-трик.

Подробнее здесь:
Россиянин шагнул к полуфиналу еврокубка! Новая сенсация от «Будё-Глимт» с Хайкиным
Россиянин шагнул к полуфиналу еврокубка! Новая сенсация от «Будё-Глимт» с Хайкиным

К «Челси» вернулась любовь к голам

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джордж – 49'     0:2 Мадуэке – 57'     0:3 Мадуэке – 74'    

Польский клуб остановил мультимиллионеров в первом тайме ценой 20-30% владения мячом. Хотя и там 0:0 выглядели очень шатко: на 37-й минуте арбитр пощадил хозяев и не поставил пенальти после агрессивного захвата Нкунку в штрафной. Судью не переубедил даже злющий Джеймс, который почти в стиле Баллака выбежал требовать 11-метровый.

Во втором тайме «Челси» уже взял своё: и голы назабивал, и пенальти заработал. Правда, Нкунку не смог переиграть вратаря с «точки» — но буквально через минуту Мадуэке замкнул прострел Санчо. В остальных двух мячах как раз привёз вратарь Тобиаш: в начале тайма отбил мяч прямо в ноги Тайрику Джорджу, а потом неудачно вбросил на Джеймса, запустившего голевую атаку. Лондонцам очень хорошо среди польских и казахстанских команд, там забивают прилично, в отличие от АПЛ, где у них два забитых в последних четырех играх. Может, стоит поменять чемпионат?

Онана обрадовал Матича двумя результативными ошибками

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Жара началась ещё за несколько дней до матча, когда Онана и Матич вступили в перепалку, выясняя, какой из клубов круче. Вопрос так и остался открытым. Впрочем, Онана всё равно оставил возможность для злопыхателей поиздеваться над ним, пропустив два курьёзных мяча.

Потеха началась ещё в первом тайме: подача Альмады со штрафного внезапно трансформировалось в гол. «МЮ» всё же постарался спасти Онана от депрессии и отыгрался благодаря голам Йоро и Зиркзее. Всё шло к победе, но на последних секундах «Лион» соорудил крутую комбинацию у ворот «МЮ», которая привела к голу. Однако даже там ничего бы не случилось без Андре: вратарь не смог зафиксировать мяч, и тот отлетел прямо в ногу Шерки.

Всё-таки советуем Онана отключить интернет на пару дней и на всякий заблокировать Матича в соцсетях.

Элегантная победа «Бетиса»

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Ягеллония
Белосток, Польша
1:0 Бакамбу – 24'     2:0 Родригес – 45+2'    

Сразу просим обратить внимание на первый гол. «Бетис» в три вертикальные передачи перетащил мяч от своих ворот до чужих — и забил. Второй гол тоже достоин хайлайтов: разобрались с польским оппонентом серией передач в касание прямо у штрафной. На том решили и закончить. Антони тоже наработал на попадание в ролик «Топ-5 самых безумных пасов», шведой чуть не ассистировав на Бакамбу.

«Целе» всерьёз напугал «Фиорентину»

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Раньери – 27'     0:2 Мандрагора – 62'     1:2 Делорье-Шобе – 68'    

«Фиорентина» сейчас в прекрасной форме, и неудивительно, что скромный «Целе» изначально затрясся перед итальянским клубом — недавно они громили «Юве» 3:0. Началось с гола Раньери: он пробил почти с нулевого угла. А потом гости реализовали пенальти.

Тем удивительнее, что потом словенцы чуть не отыгрались. Сначала забили на 68-й с пенальти, а на последних минутах де Хеа спас от ещё одного пропущенного (где-то вздохнули фаны «Юнайтед»). Что-ж, советуем обратить внимание на ответную игру — кто знает, чем завершится итоговое противостояние.

«Рапид» почти в полуфинале

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
0 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
0:1 Финнделл – 62'    

Шведы с австрийцами устроили реальный «биться-бороться» в матче. 25 нарушений на двоих и четыре жёлтые. И моментов было хоть отбавляй — 27 ударов по воротам. Жаль, что забитых мячей было изрядно меньше. Первый матч решил автогол полузащитника «Юргордена» Финнделла на 62-й. В целом ожидаемый результат. «Рапид» выглядит мастеровитее, хотя в составе уже нет звёздных вундеркиндов и заслуженных ветеранов, как раньше.

Самый нелепый момент четвертьфиналов ЛЕ

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Удаления: Проппер – 13' / нет

Шотландцам захотелось хардкора, поэтому защитник Робин Проппер оставил команду в меньшинстве уже на 13-й минуте. Ультрапрессингующему «Атлетику» Вальверде большего и не надо: моменты посыпались как следует. Только голов не хватало. Остаться с безголевой ничьей было бы крайне нелепо.

И на 77-й Беренгер запустил интересную цепочку. Он пробил «Рейнджерс», но позже его гол отменили из-за офсайда: автор забитого мяча был к воротам даже ближе вратаря. Вот только следом VAR начал разглядывать игру рукой у «Рейнджерс», которая предшествовала офсайду — и «Атлетику» дали ещё один шанс на гол. Беренгер снова накосячил: пробил прямо по центру, а там Келли ногой отбил мяч.

«Тоттенхэм» влюбился в штанги

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Экитике – 6'     1:1 Порро – 26'    

Последний шанс для Постекоглу остаться на тренерском мостике «Тоттенхэма». Началось страшно: Экитике вонзил в сетку уже на шестой минуте. Потом лондонцы успокоились и подарили один из красивейших голов этапа: Порро каким-то образом затесался в центре штрафной, ударил пяткой и сравнял.

После «Тоттенхэм» решил сыграть в кросс-бар челлендж, обстучав перекладину самыми разными ударами. Лондонцы наиграли ещё на два мяча, но всё равно поедут в Германию без преимущества. Даже фаворитом их назвать трудно.

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