Важный день в РПЛ! Играют ЦСКА, «Динамо», «Локо», «Рубин» и другие! 24-й тур. LIVE

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Сегодня, 12 апреля, состоятся четыре матча 24-го тура РПЛ. «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА, «Пари НН» примет московское «Динамо», «Рубин» и «Локомотив» сыграют в Казани, а «Ахмат» и «Ростов» – в Грозном.

Команда Марко Николича впечатляюще проводит весну и близка к попаданию в топ-3. Про «Оренбург» этого не скажешь – несмотря на две недавние победы, дела у Владимира Слишковича всё ещё не очень: его команда по-прежнему последняя в РПЛ. В первом круге армейцы накидали уральскому оппоненту пять голов. Интересно, как завершится встреча в этот раз?

Казалось, с приходом Виктора Гончаренко «Пари НН» обезопасит себя от вылета, но весна у команды катастрофическая: теперь нижегородцы могут свалиться даже в зону прямого вылета. Сопернику – московскому «Динамо» – надо решать задачу по попаданию в тройку, поэтому вряд ли предстоящую встречу можно назвать для хозяев простой. Особенно если учитывать их проблемы.

«Рубин» – один из тех клубов, кто может доигрывать сезон в своё удовольствие. Команде Рашида Рахимова не грозят ни вылет, ни борьба за высокие места. А значит, можно раскрепоститься. Чего не скажешь про «Локомотив», который в предыдущем туре вроде бы и сдержал чемпиона (1:1 – с «Зенитом») однако в то же время не показывает стабильных результатов. А потому от этого матча можно ждать чего угодно.

«Ахмат», несмотря на четыре ничьих подряд, всё ещё в опасной ситуации – команда Сергея Ташуева находится в зоне стыков. «Ростову» же ничего, в сущности, от сезона уже не нужно. А если вспомнить, что на Дону в первом круге выиграли грозненцы (3:2), то теперь, когда встреча пройдёт уже в Чечне и у команд разная турнирная мотивация, нельзя исключать того, что ростовчане потеряют очки.