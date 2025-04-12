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Оренбург — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ, где смотреть, 12 апреля 2025

Важный день в РПЛ! Играют ЦСКА, «Динамо», «Локо», «Рубин» и другие! 24-й тур. LIVE
Кирилл Закатченко
24-й тур РПЛ
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 апреля, состоятся четыре матча 24-го тура РПЛ. «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА, «Пари НН» примет московское «Динамо», «Рубин» и «Локомотив» сыграют в Казани, а «Ахмат» и «Ростов» – в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Марко Николича впечатляюще проводит весну и близка к попаданию в топ-3. Про «Оренбург» этого не скажешь – несмотря на две недавние победы, дела у Владимира Слишковича всё ещё не очень: его команда по-прежнему последняя в РПЛ. В первом круге армейцы накидали уральскому оппоненту пять голов. Интересно, как завершится встреча в этот раз?

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Казалось, с приходом Виктора Гончаренко «Пари НН» обезопасит себя от вылета, но весна у команды катастрофическая: теперь нижегородцы могут свалиться даже в зону прямого вылета. Сопернику – московскому «Динамо» – надо решать задачу по попаданию в тройку, поэтому вряд ли предстоящую встречу можно назвать для хозяев простой. Особенно если учитывать их проблемы.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» – один из тех клубов, кто может доигрывать сезон в своё удовольствие. Команде Рашида Рахимова не грозят ни вылет, ни борьба за высокие места. А значит, можно раскрепоститься. Чего не скажешь про «Локомотив», который в предыдущем туре вроде бы и сдержал чемпиона (1:1 – с «Зенитом») однако в то же время не показывает стабильных результатов. А потому от этого матча можно ждать чего угодно.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат», несмотря на четыре ничьих подряд, всё ещё в опасной ситуации – команда Сергея Ташуева находится в зоне стыков. «Ростову» же ничего, в сущности, от сезона уже не нужно. А если вспомнить, что на Дону в первом круге выиграли грозненцы (3:2), то теперь, когда встреча пройдёт уже в Чечне и у команд разная турнирная мотивация, нельзя исключать того, что ростовчане потеряют очки.

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