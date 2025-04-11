Космическая суббота: ЦСКА и «Локо» в РПЛ, «Динамо» — «Ак Барс» и «Бавария» — «Боруссия»

Насыщенное 12 апреля: Овечкин против русских из «Коламбуса» в НХЛ, Головин в Лиге 1, Миранчук — в МЛС, квалификация Гран-при Бахрейна и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Кучеров создать отрыв в бомбардирской гонке?

«Детройт» ещё сохраняет шансы на попадание в плей-офф, но после двух поражений подряд они превратились в чисто математические. А вот «Тампа» ещё может перегнать «Торонто» и занять первое место в дивизионе, получив куда более проходимого соперника в первом раунде. Наконец, травма Натана Маккиннона даёт Никите Кучерову гигантскую фору в борьбе за «Арт Росс», который может стать для него третьим в карьере.

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 04:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто оказался прав, уволив тренера?

«Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз» прямо незадолго до старта плей-офф уволили своих тренеров. «Самородки» при этом распрощались и с генеральным менеджером. Оба клуба продолжают борьбу за места в топ-6 Западной конференции. На данный момент «Денвер» немного впереди — команды разделяет всего одно очко. Хочешь напрямую попасть пройти в плей-офф — побеждай!

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и Дончич продолжают борьбу за хороший посев в плей-офф?

«Лос-Анджелес Лейкерс» гарантировал себе участие в плей-офф 2025 года. Теперь осталось определиться, с какого места клуб будет выступать в самом важном отрезке сезона. На данный момент «озёрники» занимают третье место на Западе, но одно или два поражения в заключительных встречах могут подпортить картину, так как на пятки наступает большая группа команд. Удастся ли Леброну Джеймсу и Луке Дончичу выиграть у второго места конференции «Хьюстона»?

🎿 10:00: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, свободный стиль, 50 км, женщины

Интрига: сможет ли Ступак завоевать место в сборной России?

Главная интрига марафона на 50 км на чемпионате России в Апатитах — участие Юлии Ступак. Олимпийская чемпионка практически полностью пропустила сезон, не выполнила ни одного критерия для попадания в национальную команду, и эта гонка — её последний шанс быть включённой в сборную не по тренерскому решению, а на основании результата. Но вообще состав для последней гонки сезона почти топовый — Екатерина Смирнова, Анастасия Кулешова, Лидия Горбунова, Дарья Канева, Арина Каличева и другие сильные лыжницы.

⚽️ 12:00: «Оренбург» — ЦСКА, РПЛ, 24-й тур

Интрига: ЦСКА продлит успешную серию?

ЦСКА выдаёт мощную весну: в РПЛ команда Марко Николича одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Москвичи всего на три очка отстают от второго места! Так что впереди борьба за медали. В 24-м туре ЦСКА едет в гости к «Оренбургу» — аутсайдеру чемпионата. Клуб занимает 16-е место и с вероятностью 99% отправится в Первую лигу. Так что у ЦСКА есть отличные шансы набрать ещё три очка.

🏒 14:00: «Трактор» — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: какой клуб станет на шаг ближе к историческому достижению?

Для «Трактора» потенциальный выход в полуфинал уже будет обыденностью: клубу нужно первое в истории чемпионство. А вот минчане впервые в истории прошли первый раунд — и вряд ли клуб, который довольно уверенно скушал ЦСКА в первом раунде, будет останавливаться на достигнутом. Сочетание задора молодых белорусов и опыта канадских легионеров говорит о том, что минчане могут преподнести сенсацию, если «Трактор» снова начнёт создавать себе проблемы.

⚽️ 14:30: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва, РПЛ, 24-й тур

Интрига: «Динамо» останется в гонке за топ-3?

Московское «Динамо» нестабильно. Из-за этого команда Марцела Лички отстала от топ-3 уже на пять очков. Наверное, последний шанс остаться в гонке у «Динамо» — обыграть в гостях «Пари НН». Впрочем, у нижегородцев тоже тяжёлая ситуация. Команда проваливает весну и уже опустилась на 14-е место. До зоны прямого вылета — всего четыре очка. Так что очки «Пари НН» нужны не меньше, чем «Динамо». Важная игра для обоих клубов.

🏒 16:30: «Динамо» Москва — «Ак Барс», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: скажет ли глубина состава бело-голубых своё слово?

Удивительно, но серия двух неоднократных чемпионов выглядит самой предсказуемой во втором раунде. «Ак Барс» еле-еле прошёл «Автомобилист», а глубина состава казанского клуба вызывает большие вопросы. «Динамо» при этом довольно уверенно разобралось со СКА, которому не помогло даже возвращение Александра Никишина. Какие аргументы найдёт казанский клуб, чтобы развернуть серию в свою пользу?

⚽️ 17:00: «Рубин» — «Локомотив», РПЛ, 24-й тур

Интрига: «Локомотив» окончательно лишится надежд на медали?

«Локомотив» после рестарта сезона одержал всего одну победу. Москвичи опустились уже на шестое место. Шансов на попадание в топ-3 по итогам сезона всё меньше. И если команда Михаила Галактионова в следующем туре не обыграет в гостях «Рубин», то о медалях можно забыть. В начале марта казанцы одержали домашнюю победу над «Спартаком» (2:1). Теперь — новая встреча на «Ак Барс Арене» с клубом из Москвы.

Гол «Локо» в матче с «Зенитом» стал предметом для споров: Эксклюзив Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Локомотива» в ворота «Зенита»

⚽️ 18:00: «Монако» — «Марсель», Лига 1, 29-й тур

Интрига: «Монако» поднимется на второе место в Лиге 1?

«Монако» и «Марсель» сражаются за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что обе команды находятся в топ-3 и успешно решают задачу. Но в таблице Лиги 1 всё настолько плотно, что каждый результат влияет на расположение команд. Между «Марселем» и «Монако» — два очка. А второе и седьмое место разделяет всего пять очков. Так что очный матч команд важен как для них самих, так и для прямых конкурентов за место в ЛЧ. Напомним, от Франции в турнир напрямую попадают топ-3 + клуб с четвёртого места играет в квалификации.

🏎 19:00: Формула-1 2025. Этап 4, Гран-при Бахрейна. Квалификация

Интрига: обойдётся ли «Макларен» без проблем?

Ни у кого нет сомнений, что фаворитами на старте сезона являются действующие обладатели Кубка конструкторов из «Макларена». Вот только опыт Гран-при Японии показал: команда и её пилоты по-прежнему не всегда в состоянии выполнять свою работу идеально, а на случай осечки рядом есть как минимум Макс Ферстаппен. Собственно, вопрос – сумеют ли Норрис и Пиастри отработать в квалификации достаточно чётко, чтобы не оставить шансов ни действующему чемпиону, ни представителям «Феррари» и «Мерседеса»? С одной стороны, небольшой зазор для ошибки есть. С другой – он не слишком большой, а трасса в Бахрейне в паре мест буквально провоцирует на ляпы в пилотаже.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Брентфорд», Премьер-лига, 32-й тур

Интрига: «Арсенал» сохранит приличный отрыв от третьего места?

«Арсенал» уже вряд ли догонит «Ливерпуль» в АПЛ (11 очков отставания за семь туров до финиша). А вот второе место команда Микеля Артеты обязана занимать. Пока что лондонцы на пять очков опережают «Ноттингем Форест». Преимущество может как минимум сохраниться, если в следующем туре «Арсенал» разберётся дома с «Брентфордом». Хотя главные мысли команды Артеты сейчас, конечно, об ответном четвертьфинале ЛЧ с мадридским «Реалом». Возможно, именно в этом кроется шанс «Брентфорда». Интригующий матч, несмотря на не самую яркую вывеску.

🏒 19:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: пойдёт ли Ови за голом №900?

Спад во второй половине сезона фактически выкинул «Коламбус» из плей-оффной гонки: теперь остаётся надеяться на чудо. Мотивация «Вашингтона» на финальные матчи сезона непонятна: рекорд побит, дивизион выигран, первый посев в конференции — тоже. Конечно, болельщики хотели бы увидеть магическое число «900» уже этой весной, но смысла форсировать эту погоню перед плей-офф уже нет.

⚽️ 19:30: «Ахмат» — «Ростов», РПЛ, 24-й тур

Интрига: «Ахмат» выберется из зоны стыков?

«Ахмат» весной набрал уже семь очков (одна победа, четыре ничьих) и приблизится к зоне спасения. Грозненцы занимают 13-е место и находятся в трёх очках от «Химок». И в случае победы в следующем туре над «Ростовом» есть немалый шанс догнать конкурента за спасение. Ростовчане в нынешнем сезоне уже ни за что не борются: команда завершит сезон на седьмом-восьмом месте. Поэтому мотивации на победу куда больше у «Ахмата».

⚽️ 19:30: «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 29-й тур

Интрига: ключевой матч в чемпионской гонке для «Баварии»

«Бавария» близка к возврату трофея Бундеслиги спустя год. За шесть туров до финиша мюнхенцы на шесть очков опережают «Байер». Но впереди у команды Венсана Компани тяжелейший матч с «Боруссией» Дортмунд. В прошлых двух встречах «Бавария» не сумела разобраться с соперником. Однако теперь победа жизненно необходима, чтобы сохранить отрыв от «Байера».

⚽️ 22:00: «Леганес» — «Барселона», Примера, 31-й тур

Интрига: «Барселона» сделает ещё один шаг к золоту?

«Барселона» несётся за золотом чемпионата Испании! Каталонцы идут первыми и на четыре очка опережают «Реал». Всё в руках команды Ханс-Дитера Флика. В следующем туре «Барса» едет в гости к «Леганесу» с 18-го места в таблице. Интересно, что в первом круге каталонцы умудрились проиграть сопернику дома (0:1). Будет ли реванш? Если «Барса» настроена забрать титул, то обязана побеждать команду не самого высокого уровня.