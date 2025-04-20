Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?

Игорь Акинфеев недавно провёл 900-й матч в карьере. 39-летний голкипер уже давно владеет рекордом по количеству встреч за ЦСКА и практически еженедельно обновляет его. Акинфеев – настоящий красно-синий «динозавр». А кто главный долгожитель в каждом клубе РПЛ? Рассказываем в этом материале.

ЦСКА — Игорь Акинфеев, 23 года и 790 матчей

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник ЦСКА начал карьеру в родном клубе и завершит, очевидно, в нём же. Голкипер в команде с 2003 года. За два с лишним десятка лет Акинфеев сыграл 790 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 712 мячей и выдал 329 «сухарей». Завоевал 21 трофей, включая шесть чемпионских титулов и Кубок УЕФА. Цифры, конечно, феноменальные. Никто из действующих футболистов армейцев даже близко не подобрался к ним. Кристиян Бистрович в ЦСКА с зимы 2018 года, Иван Обляков – с лета. При этом хорват поездил по арендам.

«Краснодар» — Сергей Петров, 12 лет и 319 матчей

Сергей Петров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Воспитанник петербургского футбола, игравший по юношам за СДЮСШОР «Зенит» и начинавший в профи как хавбек большого «Зенита», станет в итоге легендой «Краснодара». Причём как защитник. Петров уже 12 лет выступает за клуб Сергея Галицкого. Сыграл 319 встреч, забил 15 мячей и сделал 22 голевые передачи. Трофеев не завоевал только потому, что их до сих пор нет у краснодарской команды. Но в нынешнем сезоне подбирается к чемпионству. Ближайший к Сергею из старожилов «быков» – бразилец Кайо, приехавший в Краснодар в 2019-м.

«Спартак» — Роман Зобнин, 9 лет и 266 матчей

Роман Зобнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зобнин – последний из игроков чемпионского «Спартака», оставшийся в команде. Полузащитник ушёл из московского «Динамо» к принципиальному сопернику летом 2016 года. С того дня принял участие в 266 матчах красно-белых, стал автором 19 голов и 19 голевых пасов. Помимо одного золота, выиграл со «Спартаком» Суперкубок России в 2017-м и Кубок страны в 2022-м. По времени, проведённому в клубе, ближе всех к Зобнину голкипер Александр Максименко. Он в основе с октября 2017-го.

«Зенит» — Михаил Кержаков, 10 лет и 138 матчей

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оба брата Кержаковы, как и Петров, воспитанники СДЮСШОР «Зенит». Михаил тоже уехал молодым из «Зенита» и мог стать легендой какого-нибудь другого клуба. Однако в 2015 году вернулся в Санкт-Петербург. С тех пор выступает за сине-бело-голубых. У Кержакова 138 встреч в «Зените», он пропустил 119 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Оставил большой след, как и старший брат, что было сложно представить 10 лет назад. Последние шесть сезонов брал с командой золото, а всего выиграл 17 трофеев. Почти такой же длинный зенитовский стаж только у Александра Ерохина – он в клубе с 2017-го.

«Динамо» Москва — Игорь Лещук, 8 лет и 70 матчей

Игорь Лещук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вся карьера Лещука пока связана с одним клубом – родным московским «Динамо». За первую команду Игорь дебютировал ещё в 2017 году, когда бело-голубые свалились в Первую лигу. Основным так и не стал, тем не менее сыграл 70 матчей, в которых пропустил 89 мячей и выдал 25 «сухарей». Даже хейт не заставил Лещука уйти из «Динамо». С трофеями у голкипера пока не сложилось, зато он вошёл в историю своим голом в РПЛ в ворота «Ахмата». Будет что вспомнить на пенсии. Из остальных динамовцев главный старожил – Дмитрий Скопинцев: клуб вернул своего воспитанника в январе 2020-го.

«Локомотив» — Дмитрий Баринов, 10 лет и 244 матча

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Локомотиве» на статус легенды с полным на то основанием претендует его нынешний капитан Баринов. Дмитрий выпускался из академии железнодорожников и всю карьеру отыграл за красно-зелёных. В 2015-м дебютировал в РПЛ. У полузащитника уже 244 встречи за «Локо», он забил 10 мячей и отдал 19 голевых передач. В коллекции трофеев – чемпионский титул 2018 года, три Кубка России и Суперкубок. Остальные игроки команды появились в ней значительно позже. А раньше других – Александр Сильянов в декабре 2020-го.

«Ростов» — Хорен Байрамян, 14 лет и 238 матчей

Хорен Байрамян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Байрамян, кажется, уже 100 лет в «Ростове». А на самом деле – 14. Правда, полузащитник трижды уходил в аренду, сыграв по сезону за «Ротор», «Волгарь» и «Рубин». У воспитанника ростовского училища олимпийского резерва 238 матчей за главную команду города, 11 голов и 20 голевых пасов. Трофеев Хорен не выигрывал, хотя был близок с командой к золоту в 2016 году, когда ростовчане сенсационно взяли серебро. Второй по времени в «Ростове» вслед за Байрамяном – защитник Николай Поярков. Он в клубе с 2019-го, но тоже покатался по арендам.

«Рубин» — Алексей Грицаенко, 4 года и 85 матчей

Алексей Грицаенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казанская команда сильно поменялась за последние сезоны, поэтому главный долгожитель «Рубина» играет за неё всего четыре года. Уроженец Владивостока перешёл зимой 2021-го из «Тамбова». Грицаенко провёл 85 встреч за «Рубин», положил два мяча и сделал две голевые передачи. Центральный защитник уходил в аренду на сезон-2021/2022, а затем помог казанцам вернуться в РПЛ. Вслед за Алексеем по сроку выступлений в клубе идёт Константин Нижегородов, который был подписан летом 2021-го.

«Акрон» — Сергей Волков, 7 лет и 163 матча

Сергей Волков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Акрон» сам по себе клуб молодой – без году неделя в профессиональном футболе. Создан был в 2018-м. Тогда же в команде появился её нынешний вратарь Сергей Волков. Местный игрок, уроженец Тольятти, выступавший до этого за «Ладу». Волков прошёл все дивизионы с «Акроном» и поднялся в РПЛ. Очень крутое достижение! У Сергея 163 матча за тольяттинцев, 180 пропущенных мячей и 61 игра «на ноль». Следующий за ним в списке «ветеранов» молодого клуба – капитан Константин Савичев, которого подписали в 2021-м.

«Динамо» Мх — Абакар Гаджиев, 4 года и 115 матчей

Абакар Гаджиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» возродили после расформирования в 2021 году на базе ФК «Махачкала». Так атакующий полузащитник Гаджиев автоматически перешёл из одной команды родного города в другую. Тем же летом клуб подписал Муталипа Алибекова и Сослана Кагермазова, но Абакара, наверное, можно считать первым в списке динамовских старожилов. Эти трое и некоторые другие игроки сегодняшнего состава махачкалинцев поднимались из Второй лиги в РПЛ. У Гаджиева 115 встреч за южное «Динамо», он стал автором 28 забитых мячей и 22 раза ассистировал.

«Крылья Советов» — Богдан Овсянников, 6 лет и 40 матчей

Богдан Овсянников Фото: РИА Новости

Вратарь из Нижнего Новгорода попал в молодёжку «Крыльев Советов» ещё в 2016 году, а в сезоне-2018/2019 его стали включать в заявку первой команды на игры в РПЛ. В сентябре 2019-го Овсянников дебютировал за основу в Кубке России. Так что карьера голкипера в «Крыльях Советов», можно сказать, длится шесть лет. Твёрдым игроком стартового состава у Богдана стать пока не получилось. Он провел 40 матчей, пропустил 53 мяча и выдал 15 «сухарей». С 2019-го в самарском клубе находится и полузащитник Денис Якуба, который пропустил дебютный сезон из-за травмы.

«Химки» — Илья Садыгов, 4 года и 76 матчей

Илья Садыгов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Годы идут, подмосковный клуб меняет игроков и дивизионы, а Садыгов отклоняет все предложения, сохраняя верность «Химкам». Звучит красиво, не правда ли? Если серьёзно, то нет ничего удивительного в том, что сын инвестора клуба выступает за химчан вне зависимости от статуса команды. С лета 2021-го у Ильи набралось уже 76 встреч, он забил три мяча и сделал две голевые передачи. Нападающий вылетал с «Химками» в Первую лигу, возвращался в РПЛ. За ним по стажу идут двое – с зимы 2022-го за подмосковный клуб играют Бутта Магомедов и Александр Руденко.

«Ахмат» — Ризван Уциев, 20 лет и 320 матчей

Ризван Уциев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «Ахмата» – своя действующая легенда. Правый защитник и капитан команды Уциев выступает за родной клуб с 2005 года. Почти столько же, сколько Акинфеев за ЦСКА! Дебютировал в Первой лиге и сейчас в 37 лет продолжает играть, пусть даже значительно меньше, чем на пике карьеры. У Ризвана 320 матчей за «Ахмат», он забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Естественно, никого и рядом нет с Уциевым по количеству сезонов в клубе. Бернард Бериша – второй, он пришёл зимой 2017-го.

«Пари НН» — Кирилл Гоцук, 5 лет и 161 матч

Кирилл Гоцук Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главные долгожители «Пари НН» – Гоцук и Николай Калинский. Оба появились в клубе зимой 2020-го, однако формально трансфер центрального защитника состоялся на несколько дней раньше. Так что будем считать первым «дедом» Нижнего именно уроженца Ельца. Кирилл поднялся с «Пари НН» из Первой лиги в элиту, дебютировал в РПЛ и сделал себе имя в этой команде. У Гоцука 161 встреча за нижегородцев, он забил 14 голов и ассистировал восемь раз. Дослужился до капитана.

«Факел» — Сергей Брызгалов, 6 лет и 92 матча

Сергей Брызгалов Фото: РИА Новости

За «Факел» дольше всех выступает центральный защитник Брызгалов. Он начинал в раменском «Сатурне» и «Спартаке», потом поиграл ещё за несколько команд, а с 2019 года осел в Воронеже. Нынешний сезон – шестой для Сергея в клубе. Брызгалов поднимался с «Факелом» в РПЛ, принял участие в 92 матчах команды, забил пять голов и сделал три голевые передачи. Нынешней зимой вопреки слухам об уходе остался в Воронеже. За ним целая группа игроков – Сергей Божин, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, которые в «Факеле» с лета 2022-го.

«Оренбург» — Андрей Малых, 15 лет и 391 матч

Андрей Малых Фото: ФК «Оренбург»

Защитник Малых переехал из родного Кирова в Оренбург в 2010 году, да так и остался в этом городе. По всей видимости, до завершения карьеры. Ведь Андрею исполнится в августе уже 37 лет. Малых поиграл за «Оренбург» во всех дивизионах, не затерялся и в РПЛ. Стал капитаном команды. На сегодняшний день защитник провёл за оренбуржцев 391 встречу, в которой забил 15 голов и отдал 37 голевых пасов. Больше в клубе нет футболистов, которые пришли бы в 2010-х. Голкипер Сысуев был подписан в конце 2021-го, а остальные – позже.