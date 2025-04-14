Летом «Сити» ждёт эпохальный момент. Кем клуб заменит Кевина Де Брёйне?

Великая эпоха подходит к концу. «Манчестер Сити» объявил, что полузащитник Кевин Де Брёйне покинет клуб по окончании сезона. Бельгиец провёл в команде 10 лет, перебравшись из «Вольфсбурга» летом 2015-го. Кевин ещё не ушёл, но в выходные стадион уже устроил ему овацию.

Sky Sports сообщает, что «Манчестер Сити» планирует возвести статую Де Брёйне рядом со стадионом. Кевин – великий футболист для клуба. Вместе они выиграли шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов и два Кубка Англии.

Кевин Де Брёйне полузащитник «Манчестер Сити» «Писать об этом нелегко, но все игроки знают, что в конце концов этот день однажды настаёт. Футбол привёл меня к вам и в этот город. Я преследовал свою мечту и не знал, что этот период изменит мою жизнь. Этот город. Этот клуб. Эти люди. У меня не было иного выбора, кроме как отдавать все силы. И мы выиграли всё! Нравится нам это или нет, однако приходит время прощаться. Мы с Мишель (супруга Кевина. — Прим. «Чемпионата») и нашими детьми Сури, Роумом и Мэйсоном безмерно благодарны за то, что значит для нашей семьи это место. Манчестер навсегда останется в паспортах наших детей и, что ещё важнее, в каждом из наших сердец. Это всегда будет наш дом. Каждая история когда-нибудь заканчивается, но это определённо была лучшая глава. Давайте насладимся этими последними моментами вместе».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не хотел бы расставаться с Де Брёйне: «Есть игроки, которых невозможно заменить. Расстаться с футболистами такого типа очень сложно. Я бы хотел, чтобы Венсан Компани был здесь вечно, Серхио Агуэро — тоже, а теперь и Кевин. В Англии или в любой стране есть уникальные игроки, которые воплощают то, чем хочет быть клуб. Кевин – один из них. Он всегда будет в моей памяти, его невозможно забыть».

Кевин Де Брёйне и Хосеп Гвардиола Фото: Carl Recine/Getty Images

Наиболее вероятный пункт назначения для 33-летнего бельгийца – МЛС. The Athletic сообщает, что право приоритетного подписания Де Брёйне в лиге есть у «Интер Майами». Представляете связку Кевина с Месси и Суаресом? «Манчестер Сити» же предстоит поиск сменщика для Де Брёйне. И сейчас у клуба есть несколько путей, в том числе – использовать внутренние резервы. Рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Флориан Вирц («Байер»)

Флориан Вирц (по центру) Фото: Sebastian El-Saqqa/Getty Images

Самый очевидный вариант для «Сити». Вирц – лучший из доступных полузащитников атакующего плана в мире. Флориан молод (21 год), невероятен в разных игровых компонентах (продвижение, завершение атак, техника, дриблинг, ум) и играет за «Байер». Это значит, что приобрести немца будет проще, чем если бы он выступал за условную «Баварию» или мадридский «Реал». The Athletic сообщает, что Вирц – основная цель «Манчестер Сити». Но ранее СМИ отмечали, что и «Реал» планирует забрать Флориана к себе. Тем более в Мадриде хотят назначить новым тренером Хаби Алонсо. «Реал» способен забрать дуэт из «Байера» целиком.

В конце марта Goal сообщил, что «Манчестер Сити» предложил леверкузенцам за Вирца £ 125 млн. Клуб готов обновить свой трансферный рекорд ради 21-летнего таланта. А Caught Offside в конце 2024-го поделился информацией, что Флориан хочет стать заменой Де Брёйне. Вирц предпочитает перейти именно в «Манчестер Сити», потому что не видит возможности играть в стартовом составе «Реала» и «Баварии».

Сериал только набирает обороты. Следим.

Хави Симонс («РБ Лейпциг»)

Хави Симонс Фото: Maja Hitij/Getty Images

Де Брёйне перебрался в «Манчестер Сити» из чемпионата Германии. Видимо, интересуясь Вирцем и Хави Симонсом, англичане планируют снова провернуть «трюк» с поиском топа в Бундеслиге. Как сообщает El Nacional, Гвардиола рассматривает полузащитника «РБ Лейпциг» в качестве замены Де Брёйне. Испанец считает, что Симонс способен стать новым лидером «Манчестер Сити». Пепа впечатляют технические навыки Хави и его игровое мышление.

Зимой 2025 года «РБ Лейпциг» заплатил «ПСЖ» € 81 млн (с учётом бонусов) за Симонса. Ранее полузащитник выступал за немецкий клуб на правах аренды. Наверняка «РБ Лейпциг» не захочет расстаться с Хави за меньшую сумму. СМИ сообщают, что немцы готовы рассмотреть предложение за € 100+ млн. «Быки» потеряют лидера, но получат огромную сумму. Другой вопрос: а станет ли Симонс звездой для «Манчестер Сити»? Его опыт в другом топ-клубе – «ПСЖ» – оказался неудачным. Да и в родной «Барселоне» хавбеку так и не дали шанса.

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»)

Морган Гиббс-Уайт Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный инсайдер The Athletic по АПЛ Дэвид Орнштейн сообщил, что Морган Гиббс-Уайт – один из кандидатов на смену Де Брёйне. Удивительно? Не совсем. 25-летний футболист проводит топ-сезон: он тащит «Ноттингем Форест» в Лигу чемпионов (третье место после 32 туров), а на его счету пять голов и девять ассистов в 28 встречах.

Да, Гиббс-Уайт – менее статусный футболист, чем Вирц или Симонс. Однако в пользу этого варианта играет меньшая стоимость (около £ 40-45 млн), да и с «Ноттингемом» договориться будет проще. Плюс Морган – англичанин, что всегда ценится болельщиками.

Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»)

Бруно Гимарайнс Фото: Carl Recine/Getty Images

Гимарайнс не прямая замена Де Брёйне. Бразилец обычно действует чуть ниже. Если Кевин исполнял роли «восьмёрки», «десятки» и даже «ложной девятки», то Бруно – чистый центральный полузащитник. Хотя Гимарайнс креативен, крут в продвижении мяча, классно помогает в строительстве атак плюс работоспособен при обороне и в прессинге. Если «Манчестер Сити» пойдёт именно за полузащитником «Ньюкасла», то команду наверняка ждёт перестройка стиля.

Об интересе к Гимарайнсу сообщает бразильское издание UOL. Отмечается, что «Ньюкасл» просит за лидера £ 100 млн, но «Манчестер Сити» считает цену завышенной. Однако солидные финансовые условия и игра за один из сильнейших клубов мира – бонус для Гвардиолы при переговорах. Так что ценник способен качнуться в сторону «Манчестер Сити».

Фил Фоден/Омар Мармуш

Фил Фоден Фото: Michael Regan/Getty Images

Конечно, не забываем о внутренних резервах «Манчестер Сити». Вообще-то, Фоден – лучший игрок АПЛ в сезоне-2023/2024. Нынешний чемпионат Фил проводит хуже, но всё равно остаётся элитным игроком. Да и статус воспитанника никто не отнимает. Вдвойне ценно, когда лидером топ-клуба является свой футболист. Гвардиола чаще видит Фодена на правом фланге атаки, однако и на позиции «десятки» Фил способен зажигать. Отличное видение поля, хорошие пас и удар, техника – всё при нём.

Не забывает и об Омаре Мармуше. «Манчестер Сити» купил египтянина из «Айнтрахта» в январе 2025 года за £ 63,2 млн. И форвард при наличии Эрлинга Холанда занимает на поле именно позицию Де Брёйне. Мармуш не так креативен, но способен давать «Манчестер Сити» дополнительные голы за счёт подключений вторым темпом в штрафную, классного удара и отвлечения внимания от партнёров. Отличающийся от Де Брёйне стиль, не означающий, однако, меньшую эффективность.

Омар Мармуш Фото: Matt McNulty/Getty Images

Инсайдер Дэвид Орнштейн отмечает, что «Сити» ещё не принял решения по истории с заменой Де Брёйне. Клуб ждёт, когда к исполнению обязанностей приступит новый спортивный директор Угу Виана. Именно ему предстоит выбрать: либо клуб пойдёт за новичком, либо воспользуется имеющимися вариантами.

Напоследок скажем банальное, но очевидное: заменить Кевина Де Брёйне попросту невозможно.