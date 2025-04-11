«Спартак» выкинули из «золотой» гонки всего за 16 минут. Сенсация от Махачкалы в Москве!

В августе махачкалинское «Динамо» сенсационно увезло из Москвы кубковую победу над «Спартаком». В 24-м туре РПЛ болельщики красно-белых ожидали яркий реванш. А получили ещё одну неудачу! Не помогло даже назначение 11-метрового в концовке!

Станкович уже не стал экспериментировать и сажать Угальде на лавку — там снова оказался Гарсия. А вот Дуарте из-за травмы не попал даже в заявку. Зато оправился от подката двумя ногами Сутормина Маркиньос — и начал с первых же минут. Махачкалинцы встречали и его, и остальных соперников жёстко. Сразу две жёлтые к третьей минуте за срывы перспективных атак — как вам такое? Глушков мог вообще с поля чуть ли не сразу уйти: уже имея предупреждение, жёстко влетел в ногу Маркиньоса.

Гости в целом играли дерзко. В самом начале матча они также заработали два кряду угловых. Третий случился уже на 10-й минуте и стал для спартаковцев фатальным: Джавад навесил на ближнюю штангу, а Денисов, пытаясь выбить мяч, курьёзно срезал его головой в собственные ворота. Даже в девятку попал, мастерюга!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это далеко не всё. Тут же Касинтура подкараулил ошибку Барко и пытался перекинуть Максименко. Получилось коряво. Тем не менее «Динамо» после гола не закрылось, смело шло вперёд и к 16-й минуте увеличило преимущество! Красивая комбинация с участием Агаларова с Касинтурой привела к подаче Сундукова на дальнюю штангу, куда подключился Мрезиг.

В голове крутился только один вопрос: «А что, собственно, вообще происходит?» «Спартак» всего в пятый раз за всю историю РПЛ уступил с таким счётом к 16-й минуте. Ранее подобное случалось в 1998-м (3:3 с «Ростсельмашем» после 0:2), в 2009-м (1:2 с «Крыльями»), в 2014-м (0:4 с «Краснодаром») и в 2021-м (1:2 – с «Нижним Новгородом»).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Неплохой шанс отличиться также был у Агаларова, хорошо крутил со штрафного Джавад. Махачкалинцы по сравнению со спартаковцами будто действовали на скорости x1,5. Грамотно защищались и пружинно вылетали в контрвыпады. «Динамо» успевало абсолютно везде, выглядело гораздо собраннее. Непривычно много потерь и брака было даже у Барко, что уж говорить про остальных. 1:6 по ударам к 30-й минуте в пользу гостей — прекрасная иллюстрация соотношения сил на поле.

Беда не приходит одна — Угальде опаздывал за мячом, пошёл в подкат под Пальцева и сам же получил повреждение. Пришлось вынужденно меняться с Ливаем. А вот замена Рябчука на Солари в первом тайме стала следствием хода игры. Инициативу перехватить действительно удалось. Пару раз неплохо прикладывался к мячу Маркиньос, опасно бил из штрафной Умяров. Без толку — то точность подводила, то Магомедов мешал.

Хесус Медина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве отправился отдыхать и Денисов (пропустит из-за карточек матч с «Акроном»), позволив ворваться в игру Зобнину. Простите, капитану Зобнину. Бомбардировка продолжалась. Во второй половине москвичи владели мячом порой 81% времени. Солари неплохо подал, и Бонгонда неплохо кивал, Маркиньос палил в ближний угол — Магомедов со всем справлялся.

На 62-й минуте забить всё-таки удалось: Солари принял заброс Маркиньоса и прострелил, на мяч летели сразу Мартинс с Бонгонда. Точный удар нанёс Тео. Автор ассиста вскоре и сам должен был подсветить собственное имя на табло, пробив в правую шестёрку с подачи Зобнина. Успешный прыжок Магомедова точно войдёт в подборку главных украшений тура. Держаться динамовцам было всё сложнее и сложнее. Силы всё-таки у них не бесконечные, особенно когда долго удерживаешь победу.

Ключевой момент настал на 87-й минуте. Кирш случайно задел мяч рукой и тем самым помешал Солари замкнуть скидку Гарсии. Арбитр Мешков сначала не разглядел нарушения. Спасибо за подсказку его коллегам из VAR-центра. Есть пенальти! Правда, по мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, это ошибка. Но гола не случилось! Только-только поднявшийся с лавки Медина сотряс перекладину! Почему бил он, а не Барко? Вопросики!

Эпизод с назначенным пенальти Фото: Кадр из трансляции

На том и закончили, хотя у москвичей было шесть добавленных минут и супермоменты Мартинса с Зобниным — Магомедов среагировал на расстрел Кристофера с подачи Солари, а Пальцев героически бросился под удар Романа с близкого расстояния и принял его на себя.

«Спартак» после 24-го тура вполне рискует отстать от «Краснодара» уже на шесть или даже на восемь очков. За шесть матчей такое не отыгрывается. Как можно было разобраться с «Зенитом» и на выезде — с «Ростовом», а после этого уступить дома махачкалинцам из-за безобразной несобранности в начале встречи и нереализованного пенальти? Похоже, этот вопрос долго будет главным спонсором бессонницы у красно-белых. Ну а Махачкала — просто браво!