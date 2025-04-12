ЦСКА уже добрался до «Спартака» и «Зенита»! Победа в Оренбурге получилась необычной

ЦСКА — с отрывом лучшая команда весны. Да, по игре у некоторых есть вопросы, однако какое это имеет значение, если есть результат. Команда Марко Николича потеряла очки только в первом туре после возобновления сезона, сыграв вничью с «Зенитом». После — четыре победы. И перед этим туром москвичи отставали на три очка от «Спартака» и «Зенита». Учитывая вчерашнее поражение красно-белых, команда Марко Николича могла максимально приблизиться к конкурентам.

У «Оренбурга» дела, казалось, тоже идут хорошо. Две победы в последних трёх встречах позволили наконец-то почувствовать воздух, которым дышат выше 16-го места. Они сравнялись по очкам с «Факелом» и начали осторожно смотреть дальше. Домашний матч с ЦСКА, естественно, был важным в вопросе перспектив этого сезона.

Марко Николич удивил, так как сильно поменял состав после последней встречи с «Динамо». Да, искусственное поле, накопившаяся усталость, но семь новых игроков — казалось, перебор. Тренер объяснил это просто: в ЦСКА хороший подбор игроков, и все готовы конкурировать. Поэтому на поле оказались Тороп, Лукин, Бистрович и даже Алеррандро. Можно, конечно, пошутить, что Николич перепутал РПЛ с Кубком, однако уже в первом тайме ЦСКА было не до смеха.

Потому что «Оренбург» совершенно по-хозяйски забрал мяч под контроль, зажал соперника на его половине поля и заставлял отбиваться. Да, это был матч аутсайдера с одним из лидеров чемпионата. Уже на первой минуте оренбуржцы заработали опасный штрафной, после Башич опасно стрелял в штрафную, Савельев бил выше, а на седьмой минуте от гола спас Тороп.

«Оренбург» — ЦСКА Фото: ФК «Оренбург»

За первые 15-20 минут ЦСКА всего пару раз приблизился к воротам соперника. В остальном помогала только внимательная игра в обороне. Атаки «Оренбурга» были быстрыми, но одновременно хаотичными. Не хватало класса при завершении либо хорошего последнего паса. Так что в штрафную шло много забросов, было немало ударов с 20-25 метров. Возможно, расчёт был на то, что Тороп растеряется. Однако это уже опытный парень, который проходил и более сложные ситуации.

Так что, несмотря на всё давление, самый опасный момент в тайме создали гости — Пьянич навесил со штрафного, и у мяча оказался Глебов. Тот ударил в сторону ворот, Москвичёв отбил ногами, и дальше повезло, что на подборе оказались партнёры. Иначе гола было бы не избежать.

А на 41-й минуте «Оренбург» потерял важного игрока центра обороны: Татаев влетел головой в Рошу и разбил себе лицо. Пришлось делать экстренную замену и выпускать Хотулёва.

В перерыве Николичу явно требовались изменения. Ведь едва ли команду устроила бы ничья с аутсайдером. Он сделал две замены: убрал Алеррандро, который почти ничем не запомнился в первом тайме, плюс выпустил Гаича. И в первые пять минут тайма гости действительно выглядели мощнее: Кисляк мог забивать, но из выгодной позиции пробил рядом со штангой. А на 55-й минуте вторая опасная атака привела к голу.

Круговой проскочил по флангу, навесил на Облякова, тот обработал мяч, прокинул через Караташа, а потом пробил в дальний. Всё вышло уж слишком просто.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отличный повод вспомнить статистику: 30 голов после 45-й минуты пропустил «Оренбург». При 14 в первых таймах. Если кому-то казалось, что ЦСКА заберёт оставшуюся часть матча под контроль, то нет. После гола сюжет полностью повторял происходящее в первом тайме. «Оренбург» снова забрал мяч под контроль и пытался атаковать. А самый опасный момент не реализовал Башич, который остался перед воротами без присмотра, однако пробил прямо в Торопа.

Потом хороший шанс не использовал Мансилья, Савельев тоже раз за разом стрелял мимо. Получалось всё, кроме забитого гола. ЦСКА терпел и в конце был вознаграждён, когда Койта убежал от всех, получил пас на ход от Жемалетдинова и забил первый гол в сезоне в РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Марко Николича набрала 47 очков и сравнялась со «Спартаком» и «Зенитом», однако Питер завтра может улететь вперёд. «Оренбург» остался внизу.