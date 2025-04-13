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Зенит — Краснодар: прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ, где смотреть, 13 апреля 2025, Акрон — Факел

Матч сезона в РПЛ! «Зенит» и «Краснодар» решат судьбу чемпионства уже сегодня? LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 24-го тура РПЛ
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«Акрон» добьёт «Факел», а «Химки» — «Крылья»? Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 24-й тур РПЛ закрывается сегодня, 13 апреля. Потенциально это вообще главный день всего сезона. Сейчас объясним почему.

Первыми сыграют «Акрон» и «Факел». Тольяттинцы довольно комфортно чувствуют себя в середине таблицы, а вот воронежцы тонут в зоне вылета, и шансов на спасение у них всё меньше. Если уступят ещё и «Акрону», с РПЛ, похоже, можно будет прощаться.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот и главный матч сезона. По крайней мере, он такой на данный момент. «Зенит» против «Краснодара» — действующий чемпион против возможного будущего. Команды разделяет пять очков, и хорошие шансы на защиту титула у петербуржцев будут только в случае победы. «Краснодар» же теоретически устроит и ничья. А победа вообще приблизит чемпионство максимально. Кто кого?

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур встреча «Химок» и «Крыльев Советов». У команд одинаковое количество очков, и обитают они прямо над зоной стыков. Так что игра крайне принципиальная и судьбоносная — бодаться за сохранение прописки в дополнительных матчах с бойцами из Первой лиги не хочет никто.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми перечисленными матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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