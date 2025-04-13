Матч сезона в РПЛ! «Зенит» и «Краснодар» решат судьбу чемпионства уже сегодня? LIVE

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Друзья, всем привет! 24-й тур РПЛ закрывается сегодня, 13 апреля. Потенциально это вообще главный день всего сезона. Сейчас объясним почему.
Первыми сыграют «Акрон» и «Факел». Тольяттинцы довольно комфортно чувствуют себя в середине таблицы, а вот воронежцы тонут в зоне вылета, и шансов на спасение у них всё меньше. Если уступят ещё и «Акрону», с РПЛ, похоже, можно будет прощаться.
А вот и главный матч сезона. По крайней мере, он такой на данный момент. «Зенит» против «Краснодара» — действующий чемпион против возможного будущего. Команды разделяет пять очков, и хорошие шансы на защиту титула у петербуржцев будут только в случае победы. «Краснодар» же теоретически устроит и ничья. А победа вообще приблизит чемпионство максимально. Кто кого?
А закроет тур встреча «Химок» и «Крыльев Советов». У команд одинаковое количество очков, и обитают они прямо над зоной стыков. Так что игра крайне принципиальная и судьбоносная — бодаться за сохранение прописки в дополнительных матчах с бойцами из Первой лиги не хочет никто.
«Чемпионат» будет следить за всеми перечисленными матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
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