Я хочу стать глором «Краснодара»

В социальных сетях не очень давно завирусился ролик. В нём девушка спрашивает своего парня: «Ты всегда переживаешь из-за поражений своего «Манчестер Юнайтед», почему бы тебе не болеть за «Манчестер Сити»? Они ведь выигрывают гораздо чаще».

Конечно, шутка не очень удачная. Обычный сексизм. Но если посмотреть чуть глубже, то девушка-то на самом деле права. Она переживает за любимого человека и хочет, чтобы он меньше страдал из-за своей команды. Посыл у неё — добрый и правильный. Однако культура поддержки одной команды всю жизнь настолько давняя и въевшаяся, что поменять её, кажется, не сможет ничто. И смысла в этом тоже нет — какие-то традиции нужно сохранять, даже если со стороны кажется, что они устарели.

На тему переживаний из-за любимой команды есть и ещё один мем. Ваши взрослые переживания сейчас, споры в комментариях, поездки на игры, знакомства с некоторыми друзьями — всё это зависело от выбора мальчика лет шести-семи: «Барса» или «Реал»? «Спартак» или ЦСКА? Ты делаешь выбор в детстве, а потом живёшь с ним всю жизнь. Хотя не факт, что тогда ты мог сделать его правильно. У кого-то выбора и вовсе не было: как сказал папа — так и болеешь всю жизнь.

Так что я всегда завидовал тем избранным, у которых никогда не было своей команды. Даже не верил, что такое возможно. Не выбирать клуб в детстве, а смотреть отстранённо. Либо выбирать конкретную команду или футболиста в конкретный промежуток времени. Такой формат «боления» пусть и кажется непривычным, но выглядит… здорово? Это ведь про свободу. Так хотелось болеть за Месси на ЧМ. За трофей Гарри Кейна. За 1000-й гол Роналду. Так все болели за Овечкина.

Если бы мне дали выбор — за кого болеть в моменте в нашем футболе — взял бы «Краснодар» . Это называется «глорить», а у самого глагола явно негативное значение.

«Всё равно. Хочу стать глором «Краснодара» — и стесняться тут нечего».

В этой истории ничего не отталкивает, наоборот — только притягивает. От Сергея Галицкого — владельца действительно частного российского клуба, который создал в Краснодаре что-то гораздо большее, чем топ-клуб. До Фёдора Смолова, который каким-то чудом пока ещё не выигрывал золото РПЛ — давно заслуженное золото. И сделать это на финише карьеры, ещё и не в «Зените» — прекрасный сценарий.

Игроки «Краснодара» (Фёдор Смолов справа) Фото: ФК «Краснодар»

Отдельно порадовался бы и за Эдуарда Сперцяна. Зимой он признался в интервью «Чемпионату» — хочу подарить Галицкому трофей и уехать. История воспитанника, который стал капитаном, взял первый в истории клуба титул, а потом уехал в топ-чемпионат — про такое можно и фильм сделать. Да и про Мурада Мусаева тоже: когда чемпионство берёт тот, в кого ошибочно не верили, — это красиво. Не все, правда. Сергей Галицкий вот верил.

В других командах нет столько судеб, которым ты желаешь чемпионства здесь и сейчас. «Зенит»? Золотых медалей там, кажется, хватит ещё на годы вперёд. А желать золота Семаку лишь потому, что тяжело смотреть, как у его команды просто не получается, — как-то слишком. «Спартак»? Это ещё молодая команда. И влюбить в себя стороннего болельщика, кажется, пока не смогла. Возможно, его сезон — следующий.

Есть ещё и неожиданный фактор. Не поверите — спортивный. «Краснодар» привлекает своим «голодом». Из недавних примеров — матч с «Факелом», когда даже при сделанном результате Петров бежал забивать шестой, а Агкацев спорил с Черниковым из-за неудачно разыгранного мяча. Из примеров по сезону — вспомните, как добывали победы над «Пари НН» (проигрывали к 76-й минуте), ЦСКА (в добавленное время), «Зенитом» (2:0 сделали после 88-й минуты). У конкурентов (пока не записываем сюда ЦСКА, но, возможно, скоро придётся) такого нет. Наоборот, «Зениту» таких эмоций не хватает, а «Спартак» при Станковиче в принципе не знает, что такое волевая победа: пропускав первым в этом сезоне, лишь раз сумел сыграть вничью (с «Динамо»). Махачкале, «Рубину», «Локомотиву», «Краснодару» и «Факелу» — проигрывал. Чемпионы же встречи должны переворачивать.

«Краснодар» сегодня выглядит самым свежим и здоровым топ-клубом лиги. Да, в его истории были противоречия. Да, хватало справедливой критики. Но как будто через это нужно было пройти — чтобы сейчас в чемпионской гонке люди выбирали именно команду Мурада Мусаева. Потом — да, будут другие судьбы и другие привлекательные клубы. А сегодня — «Краснодар».

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