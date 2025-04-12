Драма «Спартака» повторилась в Нижнем! От провала «Динамо» спасло чудо

Эта встреча могла стать последней для Виктора Гончаренко в Нижнем. Так считали некоторые инсайдеры. У «Пари НН» действительно мрачная полоса — после победы над «Акроном» в первом весеннем туре для команды резко наступила зима, сопровождавшаяся четырьмя поражениями подряд. Они опустились в зону стыковых матчей, поэтому якобы Гончаренко дали последний шанс на исправление ситуации — как раз в игре с «Динамо». Руководство всячески опровергало эти новости, но все и так понимали: пять поражений подряд тренеру могут и не простить.

У «Динамо» тоже всё не очень здорово — за россыпью голов в ворота «Оренбурга» скрылись куда более важные вещи: поражения от «Локомотива» и ЦСКА. Да, команда Марцела Лички выглядела активно и ярко даже без номинальных центральных нападающих, однако пропускала больше, чем забивала. А теперь — выезд в Нижний к кризисному, но непредсказуемому сопернику.

Личка решил соответствовать своему коллеге Марко Николичу. Тот оставил половину основы на скамейке в матче с «Оренбургом», и у него получилось победить полурезервом. Марцел пошёл по похожему пути, ведь в основе вышли Кутицкий, Смелов, Александров и даже Маухуб. Видимо, решили-таки попробовать поиграть с нападающим. Понять Личку можно: за тройку пока зацепиться тяжело, а впереди важнейшая ответная встреча в Кубке России с ЦСКА, где как раз таки важно показать себя.

Команды сразу показали — будет весело. На первой же минуте вперёд убежал Босельи, бил из офсайда, но всё равно опасно. В ответной атаке красоту пытался исполнить Даса, однако тоже не попал в створ. Такой сценарий продлился весь тайм: никто из команд не собирался играть от обороны, поэтому инициатива переходила из рук в руки. Периодами чуть чаще атаковали хозяева, а после свой класс стремились показать гости. Самый опасный момент тайма случился на 19-й минуте, когда Бальбуэна подрезал мяч в ворота после подачи Бителло. В эпизоде помог Эктов, который выбил мяч с ленточки.

В остальном никакого преимущества у динамовцев не было. Куда-то ушли разнообразные розыгрыши, креативные решения впереди, и всё смешалось в предсказуемые забросы на Маухуба, которые снимал Гоцук. До ничьей с такой игрой команда могла бы добраться, но не факт, что такой результат их устраивал.

В перерыве Личка снял с игры Смелова и выпустил Нгамалё. Явно ожидалось, что это добавит мощи атаки. Не сложилось. В начале второго тайма уж точно ничего не изменилось. А потом ещё по ахиллу заехали Артуру, который не смог продолжить игру. Речь идёт о серьёзной травме. Ещё минус креатив в атаке. Вероятно, надолго.

А потом забил «Нижний»! На 60-й минуте они неожиданно подобрались к воротам соперника и разыграли угловой, после которого мяч оказался перед Трошечкиным. Он остался у пустых ворот. Оставалось проткнуть мяч — у полузащитника получилось.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И тут уже подвисла тенденция, ведь «Динамо» забивало в 17 матчах РПЛ подряд. А в этот раз в атаке совсем ничего не получалось. Тренеры продолжили делать замены, которые никак не влияли на игру.

Однако на 70-й минуте гостям чуть-чуть повезло. Розыгрыш штрафного привёл к тому, что мяч оказался у Гладышева. Тот сразу пробил, и через рикошет мяч опустился в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С одной стороны, ничья никого не устраивала, с другой — у команд словно не было сил добывать победу. Да, динамовцы в концовке встречи были чуть активнее, просто за счёт более классных игроков. Но до опасных моментов дело не доходило.

А когда до конца оставались мгновения, началось самое интересное. Вышедший на замену Весино решил побороться за не особо перспективный заброс в штрафную. И не зря. Мяч опустился точно на руку Кутицкому. Левников просмотрел эпизод, однако помогли видеоассистенты. Всё закончилось пенальти в ворота гостей. К мячу подошёл сам Весино, но удар пришёлся в штангу. Где-то понимающе кивнул Хесус Медина.

Ничья скорее справедливый итог, который, правда, вряд ли устроил обе команды. «Нижний» остался в стыковых матчах, а динамовцы не приблизились к топ-4.