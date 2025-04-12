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Манчестер Сити — Кристал Пэлас — 5:2, обзор матча 32-го тура АПЛ, голы: Эзе, Ричардс, Де Брёйне, Мармуш, Макэйти, 12 апреля 2025

«Сити» выдал мощнейший камбэк в стиле «Реала»! Фамилию Де Брёйне скандировал весь стадион
Григорий Телингатер
Отчёт «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 5:2
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Пропустили два от «Кристал Пэлас», а ответили пятью голами! Кажется, команда Гвардиолы всё-таки хочет в Лигу чемпионов.

Иногда бывают такие встречи, когда первый тайм абсолютно не похож на второй. До перерыва доминирует одна команда, а после него — другая. Матч «Сити» — «Пэлас» оказался во многом уникальным, потому что игра перевернулась уже за один тайм!

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Эзе – 8'     0:2 Ричардс – 21'     1:2 Де Брёйне – 33'     2:2 Мармуш – 36'     3:2 Ковачич – 47'     4:2 Макэйти – 56'     5:2 О'Райли – 79'    

На восьмой минуте гостям удалась классная комбинация. В каком-то смысле даже модная для современного футбола. Предголевую передачу отдал в одно касание футболист, находящийся на самой-самой бровке. Чем-то напомнило первый гол «Интера» в Мюнхене. В результате «Пэлас» настолько хорошо использовал пространство за спинами защитников, что Эзе забивал в пустые ворота — один из самых простых мячей в его карьере.

Подробнее о мюнхенской битве в Лиге чемпионов:
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Уже этот гол малость шокировал, но затем гости отличились снова! «Пэлас» много забивает со стандартов в этом сезоне и опять использовал угловой. Навес Уортона, удар головой Ричардса — и вот «Сити» «горит» уже со счётом 0:2. Не лучшим образом сыграл Эдерсон на выходе, однако ему поставили спину соперники. На 28-й минуте «Пэлас» забил третий гол — в это уже просто невозможно было поверить. И не пришлось, потому что судьи обнаружили офсайд.

Ну а дальше пошёл камбэк «Сити». Вторая половина тайма получилась уже абсолютно другой. Хозяева уверенно перехватили инициативу и создали кучу моментов до перерыва. А начал всё гол Де Брёйне со штрафного. Мяч зашёл в ворота от штанги. И всё это вскоре после того, как фанаты распевали фамилию бельгийца. На днях он объявил об уходе из клуба по итогам сезона.

Гол Де Брёйне

Гол Де Брёйне

Фото: Кадр из трансляции

Поучаствовал Де Брёйне и во втором голе «Сити». Он скидывал под удар Гюндогану, но тот толком не попал по мячу, и забил уже Мармуш. За три минуты счёт из 0:2 превратился в 2:2. Причём в конце тайма Де Брёйне мог забивать третий, однако упустил отличный момент, оказавшись с мячом в 12 метрах от ворот без сопротивления.

Момент у Де Брёйне

Момент у Де Брёйне

Фото: Кадр из трансляции

На перерыв «Сити» уходил на эмоциональном подъёме. И во втором тайме, по сути, разорвал соперника. Уже на 47-й минуте Ковачич забил гол, который оказался победным. Причём передачу ему отдал именно Де Брёйне.

А вскоре забил ещё и 22-летний воспитанник «Сити» Макэйти, сняв все сомнения о победителе. Причём голевую передачу ему отдал Эдерсон. Для вратаря это уже четвёртый ассист в этом чемпионате Англии! Само собой, это рекорд среди вратарей. Как и семь голевых передач бразильца за всё время в АПЛ. Одна неприятность — вскоре после этого Эдерсон получил травму, и его заменили на Ортегу.

Эдерсон

Эдерсон

Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

В конце встречи произошло два события: у «Сити» отличился ещё один воспитанник — 20-летний Нико О'Райли, который сделал счёт 5:2 (по сценарию получился матч чисто в стиле «Реала» и «Боруссии». Хотя более значимым кажется другой эпизод. На 87-й минуте случилась замена Де Брёйне под стоячие овации и скандирования. Ощущение было, будто это последняя игра бельгийца в карьере. Выглядело действительно трогательно.

А что касается результата, «Сити» добыл важную победу в борьбе за топ-5 АПЛ. Как минимум временно поднялся на четвёртое место. Если что, в следующем сезоне ЛЧ точно сыграют не четыре, а пять лучших команд этого чемпионата Англии.

Вот почему расстаются «Сити» и Де Брёйне:
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