Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Краснодар», «Локо» — «Авангард», УНИКС — ЦСКА и ММА

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Посмотреть все события 13 апреля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

👊 6:30: Майкл Чендлер (США) — Пэдди Пимблетт (Англия), UFC 314

Интрига: яркий британец снова заявит о чемпионских амбициях?

В ночь на 13 апреля в Майами, штат Флорида, США, на арене «Caseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 314. В соглавном событии вечера состоится пятираундовый бой между топовыми легковесами Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.

38-летний американец идёт на серии из двух поражений. Он последовательно уступил Дастину Порье и Чарльзу Оливейре. Чендлер хотел провести поединок с Конором Макгрегором, но так и не добился этого. Пимблетт идёт в UFC на серии из шести побед. Поэтому постоянно твердит о своих чемпионских амбициях. Правда, в последнее время колотит только возрастных бойцов.

👊 7:00: Алекс Волкановски (Австралия) — Диего Лопес (Бразилия), UFC 314

Интрига: чемпионский пояс вернётся на плечо Великого?

На том же турнире в рамках главного события сойдутся бывший доминирующий чемпион дивизиона Алекс Волкановски и перспективный бразилец Диего Лопес. Они проведут титульный бой в полулёгком весе.

Великий потерпел три поражения в четырёх последних поединках. Причём дважды он был отправлен в нокаут. Поэтому теперь Александр получил прекрасный шанс вернуть чемпионский пояс на своё плечо. Но на пути – очень опасный соперник. Пока у Лопеса рекорд 5-1 в UFC. Более того, единственное поражение Диего пришлось именно на дебют. Однако там бразилец получил топового оппонента – Мовсара Евлоева. Но осечка лишь перезагрузила карьеру Лопеса. Он начал действовать максимально мощно, выдал серию из пяти побед. Более того, трижды Диего финишировал оппонентов досрочно.

🎿 10:00: Лыжные гонки, чемпионат России, масс-старт, свободный стиль, 70 км, мужчины

Интрига: сможет ли Большунов закрыть сезон победой?

Участие Александра Большунова в последней гонке сезона не планировалось, но он внезапно передумал. Трёхкратный олимпийский чемпион уже прилетел в Мончегорск, провёл мастер-класс с местными юными спортсменами, а теперь выйдет на старт гонки на 70 км. Он уже выигрывал эту дистанцию в 2022-м после триумфальной Олимпиады, а затем не участвовал. Помогать Большунову прилетел и старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Соперники у Александра сильные — Илья Семиков, Александр Ившин, Сергей Волков, Андрей Алипкин, Алексей Шемякин, Иван Якимушкин и другие.

🏀 14:00: УНИКС — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: казанцы отомстят за унижения?

УНИКС в этом сезоне четыре раза встречался с ЦСКА. Казанцам не удаётся обыграть армейцев, что бы они ни делали и где бы ни проходил матч. Противостояние этих команд — классика и украшение Единой лиги. Клубы проведут последнюю яркую встречу перед завершением регулярного чемпионата. Все уже мысленно готовятся к плей-офф, но УНИКСу нужно вернуть должок ЦСКА, не так ли?

🏒 14:00: «Салават Юлаев» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Спартак» за первую неудачу в Уфе?

Стартовый матч серии красно-белые начали с быстрого гола в ворота Александра Самонова, однако в дальнейшем уфимцы практически безраздельно владели инициативой на льду. Подопечные Виктора Козлова полностью переиграли столичный клуб, одержав абсолютно закономерную победу со счётом 4:1. Теперь москвичам нужно найти рецепт к сдерживанию своего соперника, иначе в столицу России они рискуют вернуться при 0-2 в серии.

⚽️ 14:30: «Акрон» — «Факел», РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Факел» одержит важнейшую победу в борьбе за выживание?

«Акрон» уступил в четырёх из последних пяти туров, но все равно на пять очков опережает зону стыков. Тольяттинцы ощущают себя комфортно в борьбе за выживание. А вот «Факел» располагается в зоне прямого вылета (15-е место, 15 очков) и отстаёт от 14-й строчки на пять очков. Если воронежцы не обыграют «Акрон» в следующем туре, то шансы на вылет в Первую лигу кратно увеличатся. «Факелу» жизненно необходима первая победа за 12 встреч.

⚽️ 16:00: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед», Премьер-лига, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» сделает ещё один шаг к золоту?

«Ливерпулю» достаточно одержать четыре победы в оставшихся семи турах, чтобы гарантировать себе победу в АПЛ. И всё это при условии, что ошибаться не будет «Арсенал», отстающий на 11 очков. Впереди у «Ливерпуля» домашний матч с «Вест Хэмом». Лондонцы занимают 16-е место в таблице. Наверное, лучший соперник для «Ливерпуля», чтобы забрать победу. И стать ещё ближе к золоту чемпионата Англии.

🏐 16:30: «Заречье-Одинцово» — «Ленинградка», Суперлига (ж), серия за третье место, третий матч

Интрига: сможет ли «Заречье» затянуть серию?

Команда Константина Ушакова в Санкт-Петербурге цеплялась, в одном из матчей смогла довести дело до тай-брейка, но серия переезжает в Одинцово при счёте 2-0 в пользу «Ленинградки». Шансы на бронзу у «зареченок» остаются, однако права на ошибку уже нет. Помогут ли родные стены?

Во втором матче «Ленинградка» взяла пример с мужского «Зенита»: «На такую игру вдохновил зять». Тренер «Ленинградки» — о второй победе над «Заречьем»

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Краснодар», РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ключевой матч в чемпионской гонке РПЛ

Важнейший матч сезона состоится в Санкт-Петербурге. «Краснодар» на пять очков опережает «Зенит», «Спартак» и ЦСКА в таблице РПЛ. В случае победы команда Мурада Мусаева создаст большой отрыв от конкурентов (восемь очков) за шесть туров до финиша. А вот если сильнее окажется «Зенит», то интрига в борьбе за титул закрутится по-новой. Чувствуете градус напряжения? В воскресенье вечером нас ждёт что-то грандиозное.

🏒 17:00: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: придумает ли Игорь Никитин план против «Авангарда»?

По итогам 1/8 финала Кубка Гагарина единственной командой, которая смогла пройти стартовый раунд плей-офф КХЛ без единого поражения, был ярославский «Локомотив». Обладатель Кубка Континента – 2025 выбил из борьбы «Торпедо», уложившись за минимально возможные четыре встречи. Но старт серии с «Авангардом» подопечные Игоря Никитина провалили, потерпев домашнее поражение и с ходу поставив себя в неудобное положение в этом противостоянии. Придумает ли тренерский штаб ярославцев рабочий план на второй матч с омичами?

⚽️ 17:15: «Алавес» — «Реал» Мадрид, Примера, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» останется в гонке за трофеем Примеры?

Весна 2025 года пока что остаётся провальной для «Реала». В прошлом туре мадридцы уступили «Валенсии» (1:2) и отстали от возглавляющей таблицу Примеры «Барселоны» на четыре очка. Также «Реал» разгромно проиграл «Арсеналу» (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов в середине недели. Последний сезон Карло Анчелотти в клубе? Увольнение итальянца в июне станет ещё реальнее, если в следующем туре «Реал» не одолеет «Алавес» (17-е место). Тогда гонка за «Барселоной» станет почти нереальной.

🏎 18:00: Формула-1 2025. Этап 4, Гран-при Бахрейна. Гонка

Интрига: отменяется ли марш «Макларена»?

После тренировок Гран-при Бахрейна складывалось ощущение, что у пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса вообще не будет конкурентов. Однако квалификация всё изменила: Пиастри взял поул в довольно напряжённой борьбе с Джорджем Расселлом, а Норрис после очередных ошибок стал только шестым. Теперь два вопроса – сумеет ли Пиастри без проблем уехать от лидера «Мерседеса» и всех остальных, а Норрис – стремительно прорваться вперёд? Ожидается, что у «оранжевых» будет преимущество по работе с резиной, но после квалификации и предыдущих Гран-при уже ни в чём нельзя быть уверенным наверняка.

⚽️ 19:30: «Химки» — «Крылья Советов», РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: какая из команд оторвётся от зоны стыков?

«Химки» и «Крылья Советов» набрали по 23 очка после 23 туров. Команды занимают 12-е и 11-е места соответственно. И в следующем туре у одного из клубов появится шанс оторваться от зоны стыков и прямого конкурента. Фаворита выделить трудно: и «Крылья», и «Химки» весной находятся в примерно равной форме. Банально, но всё решат детали.

🏀 22:30: «Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Йокичу и компании нужна только победа

Если «Хьюстон» уже давно обеспечил себе вторую строчку и просто ждёт старта плей-офф, то «Денвер» продолжает бороться за прямое попадание в постсезон. Победа гарантирует четвёртое место и шикарное настроение, а в случае поражения клуб из Колорадо может оказаться на любом месте с пятого по седьмое. Всё будет зависеть от результатов других игр. В любом случае Николе Йокичу необходимо брать дело в свои руки. К счастью, он как никто другой под давлением играет великолепно.

🏀 22:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Карри и Батлер выйдут напрямую в плей-офф?

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» опережает «Голден Стэйт Уорриорз» в турнирной таблице Запада на одно очко. «Парусники» занимают пятое место, а «воины» — шестое. Каждой команде необходимо побеждать, чтобы избежать нервотрёпки и напрямую пробиться в плей-офф. Удастся ли Карри и Батлеру остановить Хардена и Леонарда, которые помогли своему клубу одержать семь побед кряду?