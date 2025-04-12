Лучший гол сезона в РПЛ?! «Локо» сбит сумасшедшим проходом через полполя. Видео

«Локомотив» уступил в Казани и проваливает борьбу за медали. До топ-3 – шесть очков. У железнодорожников всего одна победа за девять туров.

У «Локомотива» по сравнению с матчем с «Зенитом» было только одно изменение в стартовом составе, да и то вынужденное. Железнодорожники потеряли травмированного центрального защитника Морозова. Его заменил в основе Фассон. Команда Михаила Галактионова играла в Казани по обычной схеме, тем не менее под соперника подстраивалась. При обороне тройку центрбеков «Рубина» встречало трио Воробьёв – Пиняев – Батраков, причём последний, как правило, смещался правее. Самошников опускался пятым в линию защиты. При владении насыщать среднюю линию мог Ненахов, уходивший в полуфланг или даже на позицию опорника.

Игра вообще шла по большей части в центре поля. Ни у кого не было преимущества по владению. Мяч застревал между штрафными, но соперники старались быстро двигать его, поэтому футбол получался не скучным. Ему не хватало только голевых моментов. Железнодорожники очень внимательно контролировали Даку и длинные передачи партнёров на албанца. Мирлинд мало встречался с мячом (в первом тайме не совершил ни одного касания в штрафной «Локомотива»), кроме того, проблем нападающему добавляет то, что играет он с повреждением, на уколах.

Команда Рашида Рахимова атаковала в первом тайме чуть-чуть опаснее благодаря рывкам Безрукова и нацеленности на удар Шабанхаджая. Пожалуй, лучший момент «Рубин» создал перед перерывом, когда Дардан неожиданно зарядил с подбора из-за штрафной, однако Митрюшкин совершил красивый сейв – достал мяч из нижнего угла. У москвичей так же искал возможность бить после рывков Пиняев. Именно он в ответ соорудил опасный момент «Локомотива»: выстрелил издали, Ставер отбил перед собой, а Самошников не сумел добить мяч в ворота. Этот отрезок наводил на мысль, что голы в Казани всё-таки будут.

На первых минутах второго тайма игра шла в том же ключе. И вдруг случилось чудо! В Шабанхаджая вселились одновременно Диего Марадона и Лео Месси. Австрийский косовар совершил невероятный проход со своей половины поля, убежав от четвертых – Ненахова, Сильянова, Монтеса и Баринова. После чего хладнокровно перекинул мяч через Митрюшкина. Защитники «Локо» понадеялись друг на друга, вдобавок их отвлёк своим движением Даку, забравшийся в офсайд. Это всего лишь третий гол форварда «Рубина» в нынешнем сезоне РПЛ.

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Железнодорожникам недоставало эмоций. «Рубин» выигрывал борьбу, и только Пиняев оставался головной болью для защитников казанцев. Именно Сергей мог быстро сравнять счёт в контратаке после успешного прессинга «Локомотива» – ушёл один в один от Вуячича и бил с левой в дальний угол. Немного не попал. Капитан Баринов, видимо, почувствовал, что команду нужно завести, и устроил конфликт с Безруковым, который и сам картинно упал после единоборства с соперником. Но только сильнее разозлил левого латераля казанцев. Тот едва не забил. Даку получил мяч в штрафной и отыскал пасом на убойной позиции Безрукова – Митрюшкин ещё раз спас «Локомотив».

У команды Галактионова не получалось организовать финальный штурм. В роли центрфорварда 10 минут играл свежий Раков, потом на последнюю десятиминутку появился Сулейманов. Оба старались, однако как проявить себя без мяча? Хозяева здорово закрылись и ловили москвичей на контрвыпадах (Митрюшкин ярким сейвом оставил без гола Даку), а Вуячич не впервые в этой встрече простил «Локо», сходив на стандарт. «Локомотив» уступил по ударам – 9:12 (в створ – 2:7, из штрафной – 4:8) и потерпел второе поражение за три тура.