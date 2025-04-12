«Ростов» сдаёт без Карпина. В Грозном погас свет, но «Ахмату» не помешало и это

«Ахмат», победив «Ростов», продлил беспроигрышную серию до восьми матчей. Команда Сергея Ташуева отрывается от зоны вылета. «Факел» уже в восьми очках от грозненцев (правда, при игре в запасе), «Оренбург» – в девяти.

Для «Ростова» предыдущая встреча со «Спартаком» закончилась не только болезненным поражением, но и потерей двух игроков – заработавшего удаление Сутормина и травмированного Мохеби. Оба отсутствовали в Грозном. Вдобавок удивил новый главный тренер ростовчан Джонатан Альба, который оставил на скамейке полузащитника сборной России Комарова. Возможно, Иван подустал, подсел, а во встрече с борющимся за выживание «Ахматом» требовалось особенно много бегать и бороться. С самого начала игры, как и ожидалось, было много единоборств на каждом участке поля, «длинных» мячей и простых решений от футболистов.

Первого удара по воротам пришлось ждать четверть часа – Щетинин, сменивший Комарова, лишь слегка напугал Шелию. И тут же ударом на удар ответил «Ахмат». Героем эпизода стал Самородов. Несколькими минутами ранее казахстанский форвард пожадничал при выходе два в одного – не отдал передачу на Садулаева. Хотел сам обыграть Сако, однако защитник не уступил в скорости. А в этом моменте Самородов, сделав выводы, оценил сначала взглядом положение партнёров. Не увидел никого открытого и тогда сам пробил низом в дальний угол. Голкипер «Ростова» Ятимов приготовил вкусный сейв.

В первом тайме «Ахмат» был поживее, инициативнее. Команду Ташуева подгоняло турнирное положение. В меньшей степени – трибуны. Вот только с созданием голевых моментов не клеилось ни у хозяев, ни у гостей. Самый интересный эпизод до перерыва случился на исходе получаса, когда Ян Бобровский ошибочно удалил с поля Осипенко. Судья решил, что защитник «Ростова» и сборной России рукой прервал передачу на Зорина, который мог выйти один на один. VAR спас Бобровского от очередного скандала: посмотрев «кино», рефери отменил красную карточку. На самом деле мяч попал в грудь. Кроме того, в компенсированное время арбитр не стал давать вторую жёлтую хавбеку «Ахмата» Камилову, хотя тот вполне заслуживал.

«Ахмат» — «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Зато после перерыва «Ахмат» быстро забил. Сделал это центральный защитник Гандри, для которого гол ростовчанам — уже третий в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее он оформил дубль в ворота «Рубина». Неплохо для игрока его амплуа. Осипенко, конечно, такими цифрами не удивишь, но, например, нападающий «Зенита» Соболев позавидует тунисцу. Успех команде Ташуева принёс стандарт. Принадлежащий «Ростову» Уткин положил мяч в нужную точку, а Гандри выиграл верховое единоборство и здорово пробил головой. Без шансов для Ятимова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В текущем сезоне у «Ахмата» большие проблемы с игрой на удержание. До этого тура грозненцы вели в счёте по ходу 10 матчей, однако победили только в трёх из них. Четыре раза сыграли вничью и умудрились трижды уступить. Но во встрече с «Ростовом» команда Ташуева держала всё в своих руках. В середине второго тайма хозяева снова забили. Контрвыпад «Ахмата» разогнал классной передачей всё тот же Уткин, Садулаев протащил мяч к штрафной соперника и вырезал пас на Самородова. Тут Максим всё исполнил идеально – пробил в касание. Удивительно, что защитник «Ростова» Поярков просто бросил его у ворот.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом на стадионе внезапно… погас свет. Бобровский отправил команды в раздевалки. Впрочем, пауза продлилась менее 10 минут. Однако незапланированный перерыв чуть-чуть сбил кураж «Ахмата». Вскоре после возобновления матча пришедший в себя «Ростов» отыграл один гол. Вахания вырезал кросс справа, свежий Голенков поборолся с Адамовым, а Комличенко нанёс шикарный удар из-за штрафной с подбора.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Этот гол «Ростова» обеспечил встрече в Грозном зажигательную концовку. Команда Альбы давила, «Ахмат» защищался уже с тройкой центральных защитников. Ташуев выпустил на последние минуты Жирова – это тренерское решение тоже помогло. Хозяева сохранили минимальную победу, а «Ростов» потерпел третье поражение за четыре тура. Притормозили ростовчане без Валерия Карпина.