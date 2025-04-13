А что, если «Краснодар» проиграет «Зениту»? Все сценарии главного матча сезона в РПЛ

Судьба титула будет в любом случае зависеть от команды Мусаева. Но можно облегчить себе жизнь на финиш чемпионата.

Матч «Зенита» с «Краснодаром» — важнейший в нынешнем сезоне РПЛ. При любом исходе он повлияет на чемпионскую гонку. А как именно? Разбираемся на примере команды Мурада Мусаева. Смотрим, что нужно «Краснодару» для победы в чемпионате России, исходя из каждого потенциального результата встречи с «Зенитом».

Если «Краснодар» выиграет у «Зенита»

Лучший вариант для «Краснодара». Команда Мурада Мусаева оторвётся от «Зенита», «Спартака» и ЦСКА на восемь очков за шесть туров до финиша. Для победы в РПЛ окажется достаточно одержать три победы и ещё раз сыграть вничью. Но для этого нужно, чтобы «Краснодар» не уступил во втором круге ЦСКА (28-й тур), а по разнице мячей не оказался хуже «Спартака» (очные матчи — 3:0 и 0:3). И всё это при условии, что южане наберут 10 очков, а московские клубы — все 18. Маловероятный исход.

Игроки «Краснодара» Фото: РИА Новости

Так что в случае победы над «Зенитом» «Краснодару» с вероятностью в 99% для золота хватит трёх побед и одной ничьей в шести финальных турах.

Если будет ничья

Не худший расклад как для «Краснодара», так и для «Зенита». Между клубами сохранится нынешний разрыв в пять очков за шесть туров до финиша. Также южане оторвутся на шесть очков от «Спартака» и ЦСКА, а у «Зенита» появится минимальное преимущество над московскими клубами.

При таком раскладе «Краснодару» для победы в РПЛ нужно будет набрать 13 очков. Если получится, то у команды Мурада Мусаева станет 66 очков: даже если «Зенит» одержит шесть побед в шести оставшихся матчах, то за счёт очных встреч выше окажутся южане. Но отметим, что все эти расклады считаются при идеальных результатах команд. С огромной вероятностью для победы в чемпионате хватит и меньшего количества очков.

Если «Краснодар» проиграет «Зениту»

В случае поражения в предстоящем матче отрыв команды Мурада Мусаева от «Зенита» составит два очка. А «Спартак» и ЦСКА при таком раскладе сохранят отставание в пять очков от лидера. Но «Краснодар» всё ещё сам будет решать судьбу золота. В оставшихся шести турах у команды останется всего одна встреча с прямым конкурентом — ЦСКА.

Игроки «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Сколько очков надо будет набрать южанам в случае поражения от «Зенита»? Всё зависит от того, с каким счётом уступит «Краснодар». Согласно статье 17.3 регламента чемпионата России по футболу, в случае равенства очков у двух или более команд приоритетный параметр для определения места — результат очных матчей (количество очков в них, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей). В первом круге «Краснодар» обыграл «Зенит» со счётом 2:0.

Если разница голов или количество забитых мячей будет в пользу команды Мусаева, то для золота нужно набрать 16 очков. И это при условии, что «Зенит» одержит шесть побед в шести турах. А вот если результат очных встреч будет в пользу петербуржцев, то «Краснодару» нельзя сравниваться по очкам с командой Семака по итогам 30 туров.

Календарь «Краснодара» в последних турах РПЛ: