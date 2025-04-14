Красно-белых ждёт уж очень неудобный соперник из Первой лиги, у Семака — всё спокойно, а у «Динамо» — третья попытка обыграть ЦСКА.

Прервут ли аномальные серии «Спартак» и «Зенит» и что будет с Личкой? Интриги матчей Кубка

Решающие стадии Кубка России наступили. В Пути РПЛ клубы сыграют ответные полуфиналы, а в Пути регионов состоится первый этап 1/2 финала. Рассказываем об интригах в предстоящих четырёх встречах.

Первыми в Москве во вторник, 15 апреля, встретятся «Локомотив» и «Ахмат». На прошлой стадии Пути регионов грозненцы выбили «Краснодар» (2:1), а команда Михаила Галактионова справилась с махачкалинским «Динамо» (2:1). Вряд ли «Ахмат» боится «Локо» после прохода лидера РПЛ. В недавнем матче РПЛ в Черкизове гости на фоне «Локо» смотрелись уверенно. Хотя в последних пяти очных встречах москвичи ни разу не уступили грозненцам.

А вот последняя игра команд в Кубке завершилась победой «Ахмата». В октябре 2012-го грозненцы обыграли «Локомотив» в 1/8 финала (3:1, доп. вр.). Какой сценарий сработает сейчас – не предскажет никто. Не стоит забывать и о серии «Локо» в РПЛ – там в шести весенних матчах всего одна победа. Пожалуй, эта пара – самая непредсказуемая в предстоящей стадии Кубка.

Через пару часов на «Лукойл Арене» сыграют «Спартак» и «Урал». Встреча одного из лидеров РПЛ с клубом Первой лиги. Но вряд ли «Спартак» так рад жребию. Всё дело в истории очных матчей: «Урал» не уступает москвичам с августа 2022 года! Тогда «Спартак» одолел екатеринбуржцев во встрече РПЛ. Затем – пять матчей, два поражения и три ничьих.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А в 2023 году «Урал» разобрался со «Спартаком» (1:1, 2:1) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Конечно, сейчас екатеринбуржцы стали слабее: выступают в Первой лиге + в последних восьми встречах одержали лишь четыре победы. Но мы знаем, как «Урал» настраивается на «Спартак».

В среду, 16 апреля, состоятся два ответных матча полуфинала Пути РПЛ. В Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Ростов». В Ростове-на-Дону минимальную победу добыли гости. «Зенит» пока уверенно идёт за вторым подряд Кубком России, а до Суперфинала осталось провести всего три встречи.

«Ростов» — «Зенит» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Интересно, что в последних 12 встречах «Зенит» ни разу не уступил «Ростову»! Последняя победа южан случилась ещё в мае 2019-го в матче РПЛ. И после той феерии, которую команда Сергея Семака устроила в матче с «Краснодаром», в проход «Ростова» как-то не верится. Уж слишком большая разница в классе соперников. Или мы зря так превозносим «Зенит»?

Московское «Динамо» и ЦСКА сразятся уже в третий раз за весну. Прошлые матчи завершились в пользу команды Марко Николича (2:1 в первой встрече Кубка и 3:1 – в РПЛ). Но теперь клубы впервые сыграют на домашнем поле «Динамо». Хотя и тут история – в пользу ЦСКА. В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» уступило сопернику дома – 1:2. Пока что Николич выиграл все три очных матча у Марцела Лички. В прошлом сезоне в финале Пути РПЛ Кубка встречались «Зенит» и ЦСКА. Сейчас оба клуба близки к повторению истории. Для Лички эта встреча – ключевая. Об уходе тренера много говорят ещё с зимы, а в РПЛ у «Динамо» всё скверно – в шести весенних матчах обыграть получилось только «Оренбург» и «Динамо» из Махачкалы, а прямым конкурентам команда Лички уступала.