Что спасёт такой «Факел»? Теперь к Первой лиге Шалимова приблизил Дзюба

У «Факела» до выезда в Самару накопилось семь матчей без голов. Не помогла и экстренная смена тренера – в первой игре под руководством Игоря Шалимова с «Ахматом» – снова 0. Зато хоть не пропустили. Всё это привело к тому, что команда перестала быть одинока на своём 15-м месте – к ним приблизился «Оренбург». Но наверняка в клубе понимают – без забитых мячей остаться в РПЛ будет невозможно. Даже если довести все встречи до конца сезона с нулями на табло.

«Акрон» же неожиданно разочаровывает в весенней части. У команды одна победа, пусть и над «Крыльями», и четыре поражения. Что привело к риску оказаться в стыковых матчах. Всё идёт по стандартному сценарию: «Акрон» выглядит хорошо даже с топ-клубами, при этом раз за разом уступает в один мяч. Эту тенденцию важно было поменять. И, казалось, «Факел» неплохо для этого подходит.

Перед встречей Игорь Шалимов заявил, что изменения в игре будут. И болельщики их увидят уже в первом тайме. В действительности же для этого явно требовался особенный телескоп. К 25-й минуте хозяева владели мячом около 80% времени, а у гостей было всего несколько выходов в атаку. То есть принципиально ничего не изменилось. «Факел» выбрал тактику игры вторым номером в надежде на чудо. Однако когда в обороне соперника мощные Неделчяру и Бокоев, то шансов на это мало. Они перекрывали почти все забросы, которые шли вперёд. И не давали возможности даже зацепиться за мяч.

Другой момент, что сам «Акрон» был непривычно предсказуем и даже скучен в атаке. Сначала полузащитники ещё пытались играть через фланги, креативить в центре, но опорная зона соперника действовала слишком конкретно. Так что семь ударов в первом тайме на две команды не должны вводить в заблуждение. С учётом того, что всего один был в створ. Такое же количество было опасных – «Акрон» смог создать момент только в самой концовке, когда розыгрыш штрафного привёл к удару Бокоева головой. Мяч улетел в штангу, после чего был выбит подальше от ворот.

Удивительно, что при такой игре в перерыве «Факел» обошёлся без замен. Видимо, Шалимов продолжал верить во внутренние настройки этого состава. Тедеев же выпустил Данилина вместо Пестрякова, однако принципиально сюжет не изменился. Разве что хозяева стали чуть меньше владеть мячом. Понятно, что этой игре нужен был гол. Но он случился максимально неожиданно.

Дежурный навес в штрафную на Беншимола снял Калинин. Однако через несколько секунд игра прервалась, а Казарцева подозвали к монитору. Оказалось, что защитник «Факела» в момент выноса сыграл рукой на линии собственной штрафной. Главный внимательно просмотрел эпизод и назначил пенальти. К мячу подошёл Дзюба и прервал свою безголевую серию, которая в РПЛ длилась со встречи с «Крыльями».

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Дальше игра раскрылась. У «Акрона» стало куда больше пространства впереди. И начались чудеса. Сначала Дзюба выкатил мяч на Данилина, перед которым был, по сути, пустой угол. Но он бахнул в штангу и даже не заработал угловой. Хотя до ворот было меньше метра! Следом Беншимол с выгоднейшей позиции умудрился бахнуть в перекладину вместо пустого створа.

«Факел» же не смог организовать даже финальный навал. Хоть и в конце выжал-таки один неплохой момент, однако не попал даже в створ. Восьмой мяч без голов. Совсем грустное 15-е место в пяти очках от стыков. «Акрон» же закрепился на девятом месте. Зона вылета снова далеко.