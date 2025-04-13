Салах побил величайший рекорд АПЛ! Чемпионство «Ливерпуля» возможно уже в следующем матче

«Ливерпуль» мчится к чемпионскому титулу. Команде Слота осталось одержать две победы, чтобы гарантировать себе титул. Есть сценарий, при котором «Ливерпуль» гарантирует себе чемпионство уже через неделю. Правда, для этого нужно ещё поражение «Арсенала».

В этом туре «Ливерпуль» на своём поле победил «Вест Хэм» со счётом 2:1. На 18-й минуте счёт открыл Диас, а ассистировал ему Салах. Египтянин прошёл по своему правому флангу, убрав соперника, а затем скатил идеально на ход набегающему партнёру, который бил фактически в пустые ворота.

Голевая передача Салаха Фото: Кадр из трансляции

Гол Диаса Фото: Кадр из трансляции

Голевая передача Салаха позволила ему стать лучшим футболистом по результативным действиям за сезон АПЛ, если учитывать чемпионаты с 38 турами (до сезона-1994/1995 в АПЛ было 42 игровых дня). На счету нападающего теперь 28 голов и 18 передач. То есть 45 голевых действий. Прежний рекорд принадлежал Тьерри Анри и Эрлингу Холанду – у них было по 44 очка по системе «гол+пас». Француз набрал столько в сезоне-2002/2003, а норвежец – в сезоне-2022/2023. Примечательно, что Салах установил рекорд в первой же встрече после продления контракта.

Вингер теперь близок к ещё одному рекорду АПЛ – по количеству ассистов за сезон. Сейчас у него 18 голевых передач за шесть туров до конца сезона. Больше всего было у Анри и Де Брёйне (по 20 ассистов) – в сезонах-2002/2003 и 2019/2020 соответственно.

Футболки с изображением Мохамеда Салаха Фото: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

В целом матч получился драматичным: игроки обеих команд попадали в перекладину, Робертсон забил в свои ворота, но на 89-й минуте ван Дейк вырвал победу. Таким образом, «Ливерпуль» может гарантировать себе титул уже 20 апреля в выездной встрече с «Лестером» (к тому моменту «Арсенал» уже сыграет на выезде с «Ипсвичем», который сегодня отнял очки у «Челси»). Хотя более вероятно, что чемпионским окажется домашний матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» (27 апреля).