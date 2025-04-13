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Ливерпуль — Вест Хэм — 2:1, 32-й тур АПЛ, Мохамед Салах — лучший футболист АПЛ по результативным действиям в сезоне, статистика

Салах побил величайший рекорд АПЛ! Чемпионство «Ливерпуля» возможно уже в следующем матче
Григорий Телингатер
Отчёт «Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 2:1
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Достижения Анри и Холанда пали.

«Ливерпуль» мчится к чемпионскому титулу. Команде Слота осталось одержать две победы, чтобы гарантировать себе титул. Есть сценарий, при котором «Ливерпуль» гарантирует себе чемпионство уже через неделю. Правда, для этого нужно ещё поражение «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диас – 18'     1:1 Робертсон – 86'     2:1 ван Дейк – 89'    

В этом туре «Ливерпуль» на своём поле победил «Вест Хэм» со счётом 2:1. На 18-й минуте счёт открыл Диас, а ассистировал ему Салах. Египтянин прошёл по своему правому флангу, убрав соперника, а затем скатил идеально на ход набегающему партнёру, который бил фактически в пустые ворота.

Голевая передача Салаха

Голевая передача Салаха

Фото: Кадр из трансляции

Гол Диаса

Гол Диаса

Фото: Кадр из трансляции

Голевая передача Салаха позволила ему стать лучшим футболистом по результативным действиям за сезон АПЛ, если учитывать чемпионаты с 38 турами (до сезона-1994/1995 в АПЛ было 42 игровых дня). На счету нападающего теперь 28 голов и 18 передач. То есть 45 голевых действий. Прежний рекорд принадлежал Тьерри Анри и Эрлингу Холанду – у них было по 44 очка по системе «гол+пас». Француз набрал столько в сезоне-2002/2003, а норвежец – в сезоне-2022/2023. Примечательно, что Салах установил рекорд в первой же встрече после продления контракта.

Вингер теперь близок к ещё одному рекорду АПЛ – по количеству ассистов за сезон. Сейчас у него 18 голевых передач за шесть туров до конца сезона. Больше всего было у Анри и Де Брёйне (по 20 ассистов) – в сезонах-2002/2003 и 2019/2020 соответственно.

Футболки с изображением Мохамеда Салаха

Футболки с изображением Мохамеда Салаха

Фото: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

В целом матч получился драматичным: игроки обеих команд попадали в перекладину, Робертсон забил в свои ворота, но на 89-й минуте ван Дейк вырвал победу. Таким образом, «Ливерпуль» может гарантировать себе титул уже 20 апреля в выездной встрече с «Лестером» (к тому моменту «Арсенал» уже сыграет на выезде с «Ипсвичем», который сегодня отнял очки у «Челси»). Хотя более вероятно, что чемпионским окажется домашний матч «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» (27 апреля).

Разбираем эволюцию Салаха:
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Как Салах стал лучшим футболистом мира в 32 года
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