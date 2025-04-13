Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео

Ещё до стартового свистка этот матч назвали главным не только в весенней части, но и в сезоне. Это логично: перед 24-м туром «Краснодар» сделал для себя комфортные «+5» перед всеми конкурентами. Что не могло устроить «Зенит» и «Спартак». Красно-белые ещё в пятницу упустили возможность приблизиться, проиграв Махачкале. Так что теперь вынуждены были болеть за петербуржцев – ведь восемь очков отыграть было бы неимоверно сложно.

Удивительно, что неделя перед встречей в Санкт-Петербурге была очень спокойной. Никаких информационных вбросов, разве что попытки узнать, сыграет ли Виктор Са. Основной нападающий «Краснодара» не выходил с «Акроном» из-за травмы – там его поменял Олусегун. И на протяжении недели Са тоже не работал с командой. В итоге обошлось без сюрпризов – Виктор не попал даже в заявку.

Однако Мурад Мусаев всё равно удивил: только в пятый раз в сезоне в запасе остался Кевин Ленини. Главный тренер «быков» предпочёл в старте Никиту Кривцова, который здорово подменял Сперцяна в период травмы. У Сергея Семака было куда больше выбора: главная интрига – атака. Тренеру предстояло решить: оставить ли пару нападающих Лусиано – Кассьерра или дать шанс Глушенкову, который эту весну проводил не так убедительно. В итоге тренер остановился на варианте с Максимом. По флангам вышли Луис Энрике и Мостовой, а в центре атаки – Лусиано.

Поначалу вообще не было понятно, кто собирался играть с инициативой. Ведь это свойственно обеим командам, и в этом аспекте соперники не собирались друг другу уступать. В начале чуть больше мячом владел «Зенит», пусть и без опасных подходов. А вот примерно с восьмой минуты он перешёл к гостям. Но те словно тоже не знали, что с ним делать. Ровно до 16-й минуты, когда на своей половине поля обрезался Энрике, а Кривцов запустил в прорыв Кордобу.

Дальше всё зависело только от него. Колумбийцу не впервой уничтожать защитников один в один, этот же фокус он провёл с Эраковичем. Прокинул мяч мимо – и с лицевой линии успел прострелить в центр штрафной. Там всё тот же Кривцов, которого никто не успел накрыть, немного кривым ударом переправил мяч в дальний.

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Такого начала точно не ожидали в Петербурге. И несколько минут после этого команда явно не могла прийти в себя. Но потом, видимо, игрокам удалось вспомнить, чего от них ждут – голов и сокращения отрыва в гонке. Требовалось лишь поймать момент, всё-таки гости действительно были надёжны в обороне.

Шанс появился сам собой. Глушенков получил мяч между линиями и в какой-то момент остался незакрытым. Тут же пробил точно в створ, Агкацев не смог его зафиксировать, а первым на добивание успел Мостовой. Что в этот момент делал Гонсалес – не до конца понятно. Просто упустил отличный момент сыграть на опережение. Да и вопросы к игрокам, которые дали пробить, тоже имеются.

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Этот эпизод явно взбодрил хозяев – они вернулись к владению и устроили новый раунд давления. И через 10 минут это привело ко второму голу, который снова пришёл через фланг Гонсалеса. Там его сделала тройка Лусиано – Глушенков – Мостовой. Они обменялись передачами, после чего к лицевой линии забежал Андрей – и резко прострелил в штрафную на Лусиано. Аргентинец ударил в Агкацева, но уж слишком маленьким было расстояние. Так что после касания мяч залетел в ворота.

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За 10 минут результат полностью изменился. И «Краснодар» уже оказался в позиции отыгрывающихся. До перерыва они никак не смогли показать себя в атаке, так что вся надежда была на второй тайм. Но туда «Краснодар» словно не вышел. Мусаев обошёлся без замен, одна ход матча уже полностью был под контролем петербуржцев. Они больше владели мячом и постоянно создавали давление у ворот соперника.

Только на 60-й минуте Мусаев пошёл сразу на тройную замену, выпустив Ленини, Мозеса и Петрова. Но и это не помогло. Гостям никак не удавалось завладеть инициативой, а забросы на Кордобу почти всегда перекрывались. Здесь важно отметить и «Зенит»: давно команда не действовала так дисциплинированно на каждом участке поля. Сразу включали высокий прессинг и даже не давали нынешним лидерам РПЛ разыгрывать мяч.

А на 80-й минуте вопрос о победителе был снят. Очередная ошибка при выходе из обороны привела к тому, что мяч оказался у Вендела. Тот подбежал к штрафной и отпасовал на Глушенкова, который получил мяч на линии офсайда. И мощно пробил в ближний. После повтора (где ассистенты выясняли, было ли «вне игры») Кукуян показал на центр.

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А в концовке мы увидели очередной бенефис Энрике, который у линии штрафной одним замахом убрал соперников, а потом забил. Мини-шедевр. «Зенит» впервые в сезоне так мощно сыграл с топ-соперником.

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«Краснодар» мог пропустить ещё больше. Но даже четыре мяча – рекорд по пропущенным в сезоне. Теперь у команды Мусаева два очка преимущества над «Зенитом» и пять – над «Спартаком». При этом по очным встречам петербуржцы уже впереди главного соперника – потому что забил Энрике, а в первом круге «Краснодар» выиграл 2:0. На финише сезона это может стать важным моментом.