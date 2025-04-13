Мбаппе, зачем?! Грубейший фол француза подставил «Реал» — но команда выстояла

«Реал», как и накануне «Барселона», провёл тяжелейший выездной матч с борющимся за выживание соперником. Команда Карло Анчелотти также одержала минимальную победу. Разница в четыре очка между главными фаворитами чемпионской гонки сохранилась.

Руководство испанской лиги отказало «Реалу» в переносе матча с «Алавесом» с 13 на 12 апреля. Таким образом, мадридская команда оказалась единственной из участников четвертьфиналов Лиги чемпионов, которая сыграла не в субботу, а в воскресенье. Это сильно удивило Карло Анчелотти, однако тренер «сливочных» не стал раздувать скандал.

«Мы этого не понимаем. Но есть то, что есть. Подобное происходит весь сезон… необъяснимо. Однако правда в том, что у нас будет более 72 часов отдыха. Так что мы не можем жаловаться», – сказал итальянец.

Между двумя матчами с «Арсеналом» Анчелотти решил чуть меньше нагрузить Винисиуса Жуниора, Беллингема, Модрича и Алабу. Эти четверо играли в стартовом составе в Лондоне, а встречу на стадионе «Мендисорроса» начали на скамейке запасных. Попадание Алабы в заявку вообще находилось под вопросом из-за физических проблем.

«Реал» начал встречу на малых оборотах, а вот «Алавес» с первых минут включил жиросжигающий прессинг. Хозяева не создавали голевых моментов у ворот Куртуа, но добились главного – чемпион Испании почти не атаковал. Полтайма команда Анчелотти искала себя. За это время запомнился разве что эпизод с падением Гюлера в штрафной соперника. Получивший место в основе турок здорово открылся под заброс из глубины и оказался на газоне после единоборства с голкипером Овоно. Но судья Сото Градо не дал пенальти. Повтор показал, что это было обычное столкновение – никто не фолил.

Разумеется, весь первый тайм «Алавес» не мог так играть. «Реал» стал находить пространство, активен на своём левом фланге был Родриго. В том числе благодаря бразильцу «сливочные» зарабатывали угловые, один из которых закончился голом. Впрочем, и тут бригада Сото Градо не порадовала «Мадрид». Защитник Асенсио, забивая мяч, возможно, сфолил на Жордане, а уж его напарник Рюдигер точно нарушил правила на Овоно – хитро подтолкнул голкипера. Взятие ворот отменили.

Зато на 34-й минуте «Реал» забил по правилам. Команде Анчелотти удалась классная атака с участием Гюлера – чемпион разорвал оборону аутсайдера. Камавинга был выведен на удар фактически из полукруга и забил свой первый гол в нынешнем сезоне Примеры. Однако вскоре после этого случилась большая неприятность для «Реала». Мбаппе заработал удаление на ровном месте. Перестарался в отборе – грубо въехал Бланко ногой под колено. Что нашло на Килиана? Так же и сломать человека можно! VAR помог Сото Градо увидеть очевидное: рефери показал красную карточку французу.

После перерыва большая команда вынуждена была почувствовать себя маленькой. «Реал» без Мбаппе (Килиан успел сделать лишь 13 касаний мяча, включая одно в штрафной, и ни разу не пробил) вдесятером защищал минимальное преимущество, «Алавес» позиционно атаковал, хорошо давил. Хозяева били в створ ворот Куртуа, но неопасно. За полчаса до конца на поле появились Винисиус Жуниор с Беллингемом.

И именно Винисиус Жуниор помог «Реалу» перевернуть игру. В середине второго тайма рывок бразильца за спины подуставшим защитникам «Алавеса» завершился фолом Санчеса, который сорвал потенциальный выход один на один. Сото Градо показал игроку «Алавеса» красную карточку, которая была столь же бесспорной, как и в эпизоде с удалением Мбаппе.

Однако даже в равных составах у «Реала» не слишком клеилась контригра до последних минут, когда сумасшедший момент загубил Беллингем. Овоно спас хозяев и сохранил интригу на самую концовку встречи. «Алавес» провёл хороший для себя матч, превзошёл команду Анчелотти по ударам – 13:11 (в створ – 6:4, из штрафной – 8:7). Да и по xG практически не уступил – 0,68 против 0,74. Тем не менее команда Эдуардо Коудета не получила ничью. «Реал» выгрыз ценнейшие три очка в борьбе за титул, если учитывать календарь «Мадрида».