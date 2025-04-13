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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед — 4:1, обзор матча АПЛ, 13 апреля 2025, голы Сандро Тонали, Гарначо, Харви Барнс, Гимарайнс

«МЮ» = вечная депрессия. На матч с «Ньюкаслом» можно было не выходить
Григорий Телингатер
Отчёт «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1
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Теперь «привезли» голы Мазрауи и Байындыр.

Судя по стартовому составу, «МЮ» больше думал об ответном матче с «Лионом» в Лиге Европы, чем об АПЛ. И вполне можно понять Аморима. Очевидно, что в чемпионате команда уже ни за что не борется, а через еврокубок можно пробиться в Лигу чемпионов. В результате у «МЮ» дебютировали в АПЛ 18-летний защитник Гарри Амасс и 26-летний вратарь Алтай Байындыр. По словам тренера, основному вратарю нужно было дать возможность отдохнуть и подготовиться к следующей встрече.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

У «Ньюкасла» имелись свои проблемы – не смог присутствовать ещё и главный тренер Эдди Хау – заболел. Впрочем, и без него хозяева в свойственной себе манере мощно начали с первых минут. И даже забили в самом начале игры, но из офсайда. А на 24-й минуте Тонали отличился уже из верного положения. Тут особенно стоит отменить Исака в подыгрыше.

«МЮ» отыгрался достаточно быстро. Дало много подключался к нападению и на 37-й минуте создал классную контратаку. Португалец протащил мяч, а потом скатил на ход Гарначо. На этот раз он пробил точно под штангу – 1:1. «Ньюкасл» в этом сезоне АПЛ упустил меньше всех очков (7), если вёл в счёте – и на этот раз снова забрал своё.

Гарви Барнс празднует гол

Гарви Барнс празднует гол

Фото: Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Во втором тайме «Ньюкасл» буквально не оставил шансов гостям. Барнс оформил дубль за 15 минут. Сначала пробил по воротам с трёх метров без сопротивления после размашистой атаки, а затем зарядил точно в девятку после того, как Мазрауи поскользнулся и подарил мяч сопернику.

Последний гол получился настолько же нелепым. Байындыр обрезался в простой ситуации, подарив Гимарайнсу выход один на один. Бразилец спокойно реализовал момент, а потом побежал к фанатской трибуне и целовал герб «Ньюкасла» на футболке. Всё это уже выглядело грустно для «МЮ», но, помимо прочего, у гостей ещё травму получил Зиркзее. Дёрнул заднюю мышцу бедра и покинул поле лишь с помощью врачей. Кстати, именно с ним была связана самая красивая комбинация «МЮ» в первом тайме.

Травма Джошуа Зиркзее

Травма Джошуа Зиркзее

Фото: Кадр из трансляции

Показательно, что после этого Аморим убрал с поля Бруну Фернандеша, чтобы не потерять перед матчем ЛЕ ещё и португальца (предыдущие 12 туров он отыграл без замен). По итогам тура «МЮ» опустился на 14-е место, пропустив вперёд «Эвертон». Ну а «Ньюкасл» запрыгнул в топ-4, а по потерянным очкам идёт вообще третьим.

А вот что ещё случилось в этом туре АПЛ:
Салах побил величайший рекорд АПЛ! Чемпионство «Ливерпуля» возможно уже в следующем матче
Салах побил величайший рекорд АПЛ! Чемпионство «Ливерпуля» возможно уже в следующем матче
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