«Очень большое внимание чужим карманам». Семак и другие герои игры «Зенита» и «Краснодара»

Разгром в главном матче весны в РПЛ! От «Зенита» и «Краснодара» ждали многого, но вряд ли такого счёта. Как гости пропустили четыре? Как команда Семака так окрылённо летела вперёд? Что теперь с чемпионской гонкой? И, наконец, правда ли футболистам «Зенита» выплатят большие премиальные за этот разгром? Отвечают главные герои встречи.

Первым на вопросы журналиста отвечал Сергей Семак. И всё началось с темы о премиальных. Если пропустили – напомним, перед игрой Sport24 сообщил, что за победу каждый футболист «Зенита» получит по € 250 тыс.

– Я читаю некоторые каналы, – начал Семак. – То, что вижу, без смеха воспринимать абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. К сожалению, очень большое внимание уделяется чужим карманам. Спасибо ребятам за игру, они сегодня хорошо играли. Вопросы по поводу возможных призовых можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. Поверьте, на сегодняшней игре возможные призовые интересовали игроков в последнюю очередь. Я так и сказал им перед игрой. Все были абсолютно согласны.

После Семак прокомментировал игру Максима Глушенкова: «Вся наша игра потихоньку перестраивается. Мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Я пытаюсь отвечать более кратко. После игры со «Спартаком» спросили, почему так играем – я объяснил. После этого тут же написали, что Семак жалуется. Я просто скажу, что Максим Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки. Развёрнутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Иногда пишущая братия перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Сегодня Максим сыграл хорошо».

И, наконец, главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о возможном чемпионстве: «Облегчения нет, есть удовлетворение от того, что мы остаёмся в деле. Естественно, плюс пять или плюс восемь — не одно и то же, что плюс два. Конечно, разница существенная. догонять всегда тяжело. Поэтому глобально радости нет. Кардинально в таблице ничего не изменилось. Будем готовиться – и потом уже поговорим, насколько важен был тот или иной матч. Мы не можем понять, какой из этапов будет самым сложным. Готовимся ко всем играм. За все матчи дают три очка. Нам надо готовиться, работать и верить, что всё может получиться при нашем правильном отношении и работе, которую делают игроки».

Потом поражения «Краснодара» пришёл объяснять Мурад Мусаев.

– Хорошее начало: забили, хорошо играли. Дальше наша ошибка – сыграли в более оборонительный футбол. Слишком прижались, а нужно было продолжать то, что получалось. Пропустили первый мяч — не хватило агрессии в средней части поля, дали пробить Глушенкову, не среагировали на добивание. Во втором мяче – тоже ошибки одна за другой. Во втором тайме пытались переломить игру, сделали замены, но «Зенит» практически не дал шанса. Концовка была плохая. Нельзя бросать играть.

– Что теперь с борьбой за чемпионство?

– В конце чемпионата личные встречи и пропущенные мячи могут иметь значение. Мы по-прежнему находимся на первом месте. Нужно как можно скорее проанализировать игру и её забыть, думать об «Ахмате».

— Почему «Краснодар» так плохо вышел на второй тайм?

— «Зенит» хорошо играл.

— Только в «Зените» дело?

— В нас тоже, понятно. Нужно было играть лучше и в концовке первого тайма, продолжать то, что получалось

– Как вам работа арбитра?

– Были мелкие помарки. Но в целом, думаю, Павел Кукуян отработал хорошо

От «Краснодара» также высказался Александр Черников:

– Сейчас нужно успокоиться, проанализировать игру и уже на следующий день двигаться дальше. Тяжело давались моменты, особенно во втором тайме — он не получился совсем. Не могу точно сказать почему. Защита «Зенита» действовала уверенно. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить наших болельщиков — они всегда поддерживают нас и заряжают. Хочу, чтобы они продолжали верить в нас.

– Что случилось при первом голе «Зенита»? Это была ошибка Агкацева или Гонсалеса?

– Мы никогда не будем указывать на ошибки, чьи бы они ни были — мои, Стаса или чьи-то ещё. Это задача тренера, а мы проиграли как команда.

– Способен ли «Краснодар» одержать шесть побед подряд?

– Вы ждёте, что я скажу «нет»? Мы сейчас на первой строчке. Понятно, что «Зенит» сократил отставание, но мы возглавляем турнирную таблицу. Завтра мы забудем этот результат и будем двигаться дальше.

В похожем стиле выступил и Мозес Кобнан: «Сейчас мы особо не чувствуем давления. Победы или поражения вызывают определённые эмоции. То, что произошло, уже произошло. Самое главное для нас — это встречи, которые будут в ближайшем будущем. У нас нет никаких мыслей о первом месте. Конечно, мы хотим занять его и стать чемпионами, но сейчас самое главное — следующий матч».

А сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович похвалил сам себя:

– Признаю свою ошибку в пропущенном мяче. Мы с Кордобой много разговаривали на английском. До драки не дошло, потому что я умный.