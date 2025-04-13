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Химки — Крылья Советов — 1:3, обзор матча 24-го тура РПЛ, видео голов, Заболотный, Печенин, Сергеев, Дмитриев, 13 апреля 2025

В РПЛ ответили на чудо Райса со штрафного в ЛЧ! А Сергеев — лучший форвард «КС» в истории
Кирилл Закатченко
Отчёт «Химки» — «Крылья Советов» — 1:3
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Самарская команда одержала волевую победу в игре с «Химками», у Ивана — рекордный гол за клуб.

Заключительный матч 24-го тура прошёл в Подмосковье. Команды порадовали результативным футболом.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

«Химки» набрали семь очков в пяти весенних встречах РПЛ. Все — на своём стадионе. Исходя из такой статистики, болельщики подмосковного клуба наверняка рассчитывали на успешный результат. «Крылья Советов», в свою очередь, ни разу не проиграли в двух предыдущих турах. Всё это привело к тому, что команды расположились на соседних строчках в таблице. Самарский клуб занимал 11-е место, подмосковный — 12-е. Победа позволила бы немного оторваться от зоны стыков.

Первый тайм прошёл с небольшим преимуществом «Химок». По крайней мере, их моменты были куда опаснее, нежели у соперника. Показательно, что волжане не нанесли ни одного удара в створ до перерыва. При этом они чуть чаще владели мячом (53% на 47%). «Химкам» потребовалось 14 минут, чтобы открыть счёт.

Антон Заболотный снова доказал, что здорово смотрится в верховых единоборствах. Сергей Песьяков справился с ударом Алекса Корредеры — отбил в сторону, как и положено. Но первым на подборе оказался Дани Фернандес. Мягкий навес на голову Заболотного, а капитан «Химок» смахнул мяч в дальний угол — 1:0.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

Хозяева могли забивать второй мяч спустя пять минут, однако Песьяков оставил без гола Зелимхана Бакаева. Волжане прибавили во второй половине первого тайма. Иван Сергеев в красивом прыжке пробил головой выше перекладины, а потом мяч врезался в штангу после прострела Кирилла Печенина и рикошета от Фернандеса.

«Крылья Советов» одержали волевую победу в Подмосковье

«Крылья Советов» одержали волевую победу в Подмосковье

Фото: ФК «Крылья Советов»

Интересный эпизод состоялся при участии Фернандо Костанцы. Бразилец зачем-то отвесил лёгкого пинка Роберту Мехии за пределами поля, пытаясь отобрать у него мяч. Судьи Иван Абросимов просмотрел нарушение, и Костанца отскочил. Его поведение вполне тянуло на жёлтую карточку.

На второй тайм «Крылья» вышли с бешеным настроем. Николай Рассказов влупил в ближнюю штангу, а удар Сергеева с близкого расстояния вратарь «Химок» Кокарев отразил грудью. А потом пришло время шедевра. Печенин идеально исполнил штрафной — мяч влетел точно под перекладину. Красота! Вот такой у РПЛ ответ на шедевр Райса в Лиге чемпионов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

«Химки» неплохо ответили после выхода Резиуана Мирзова на замену. Атакующий футболист хозяев красиво крутил в дальний угол, но Песьяков всё-таки зацепил мяч. А вот Сергеев реализовал свой момент. Иван красиво пробил с разворота, а дальше ему повезло. Мяч влетел в ворота «Химок» после рикошета от Александра Филина. Теперь Сергеев стал рекордсменом «Крыльев» по голам, превзойдя достижение Сергея Корниленко.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

Игорь Дмитриев мог отправить третий мяч в ворота хозяев. Вместо этого он попал в сетку с внешней стороны. Правда, молодой футболист исправился через пару минут — на этот раз покатил в самый угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО Национальный спортивный телеканал.

Фиксируем два момента. «Химки» впервые проиграли дома в весенней части чемпионата. А «Крылья» продлили серию без поражений до трёх матчей и оторвались от зоны стыков на три очка.

Как прошли другие воскресные встречи 24-го тура РПЛ:
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