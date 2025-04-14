«Краснодар» — всё ещё фаворит РПЛ. «Спартак» в чемпионском сезоне тоже влетал «Зениту»

Всё в руках команды Мурада Мусаева. Календарь у неё точно не хуже, чем у конкурентов.

Крайне необычная ситуация — многие болельщики «Спартака» и ЦСКА болели за «Зенит». Чтобы отставание их любимцев от «Краснодара» осталось пятиочковым. Пожелание сбылось. Тут же пошли разговоры в духе «Зенит» как был фаворитом РПЛ, так им и остаётся». Это, если что, цитата Владимира Быстрова. Вполне вероятно, ошибочная.

Команда Мурада Мусаева действительно провалила, возможно, главный матч в своей небольшой истории. Спорить с этим глупо. Побеждай — и вот тебе практически неотыгрываемый за шесть туров отрыв в восемь очков. Добывай ничью — преимущество всё равно остаётся весомым. Ладно, не получается — хотя бы сохрани превосходство по дополнительным показателям за счёт уверенных 2:0 в первом круге.

И ведь удалось быстро повести в счёте. Но потом «Зенит» смял «Краснодар», закинув тому четыре мяча. Случайный зритель наверняка задался вопросом: «В лазурных футболках точно претендент, а не лидер?»

Кордоба сделал гол — и растворился. Видимо, проиграл ментальную дуэль орущему на него Эраковичу. Олусегун, Сперцян, Батчи и Смолов тоже находились на поле. Вдруг вы не заметили. Некогда самая надёжная оборона лиги позволяла соперникам слишком многое. Кайо, Гонсалес, Коста, Оласа, Черников — провалились все. Практически не выручал даже Агкацев. Да, справился со сложным ударом Энрике уже при 1:4. При этом ранее неудачно отбил перед собой мяч после дальнего выстрела Глушенкова — Мостовой только этого и ждал. В эпизоде с голом самого Глушенкова перед Максимом был открыт весь ближний угол — попадай и празднуй. Он и попал.

И всё же не стоит забывать, что «Краснодар» по-прежнему лидирует. «Спартак» в чемпионском сезоне тоже проигрывал петербуржцам с четырьмя пропущенными (2:4). А ещё были безнадёжные 0:4 от «Крыльев Советов». Годом позже «Локомотив» в таком же 24-м туре уступил «Амкару» — и всё равно взял золотые медали, хотя ЦСКА со «Спартаком» подбирались вплотную.

Те поражения не сломили дух будущих триумфаторов лиги, а лишь сплотили их. Разве такое невозможно и с «Краснодаром»? Других прямо провалов у команды практически не было — только декабрьские 0:3 от «Спартака». После этого случилась шестиматчевая беспроигрышная серия с общим счётом 11:1.

«Краснодар» празднует гол Сперцяна «Факелу» 30.03.25 Фото: ФК «Краснодар»

Сколько осечек в 2024-м допустил «Зенит», даже вспоминать устанешь. Петербуржцы тогда стали чемпионами не благодаря собственной крутости, а вопреки всему — «Краснодар» и «Динамо» тоже устроили парад ошибок. Команда Мусаева же сейчас по-прежнему зависит исключительно от своих результатов. В отличие от «Зенита», у южан было право на ошибку. Успешными выступлениями они его заслужили. Календарь у «быков» при этом не сложнее, чем у конкурентов.

25-й тур, «Краснодар» — «Ахмат»;

26-й тур, «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;

27-й тур, «Краснодар» — «Рубин»;

28-й тур, ЦСКА — «Краснодар»;

29-й тур, «Оренбург» — «Краснодар»;

30-й тур, «Краснодар» — «Динамо» Москва.

Да, фаворитов любит кусать «Рубин». Да, исторически непросто с «Ахматом». Да, безумно хорош весной ЦСКА. Да, предстоит непростой выезд в Каспийск к махачкалинскому «Динамо». Но и «Зениту» — тоже. А ещё — выезд в Ростов-на-Дону и в Москву к «Динамо», с которым петербуржцы в последнее время частенько мучатся. Плюс у них есть дополнительный загруз в Кубке России. У ЦСКА впереди матчи с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком». У красно-белых, помимо «дерби всея Руси», будет другое дерби — с тем же «Динамо». И только два матча на «Лукойл Арене».

Календарь «Зенита»:

25-й тур, «Зенит» — «Химки»;

26-й тур, «Динамо» Москва — «Зенит»;

27-й тур, «Зенит» — «Пари НН»;

28-й тур, «Динамо» Махачкала — «Зенит»;

29-й тур, «Ростов» — «Зенит»;

30-й тур, «Зенит» — «Ахмат».

Календарь «Спартака»:

25-й тур, «Акрон» — «Спартак»;

26-й тур, «Спартак» — ЦСКА;

27-й тур, «Факел» — «Спартак»;

28-й тур, «Динамо» Москва — «Спартак»;

29-й тур, «Крылья Советов» — «Спартак»;

30-й тур, «Спартак» — «Химки».

Календарь ЦСКА:

25-й тур, ЦСКА — «Крылья Советов»;

26-й тур, «Спартак» — ЦСКА;

27-й тур, «Ахмат» — ЦСКА;

28-й тур, ЦСКА — «Краснодар»;

29-й тур, «Локомотив» — ЦСКА;

30-й тур, ЦСКА — «Пари НН».

Сергей Семак/Марко Николич/Деян Станкович Фото: «Чемпионат»

Южанам может сильно помешать разве что отсутствие глубины состава. Поражение в Петербурге — обидное, но всё же не смертельное. А вместе с тем – ещё и ожидаемое. Как говорил Радимов: «Надо в Кащенко ложиться, если скажешь, что какая-либо команда из РПЛ — фаворит на «Газпром Арене». Это утопия». Всё по-прежнему в руках Мусаева и его футболистов. Чемпионство упускается не в дуэлях с конкурентами, а в противостояниях с аутсайдерами и середняками.