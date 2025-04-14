Сборная 24-го тура РПЛ. Из Махачкалы — два героя, а из «Зенита» — сразу четыре!

24-й тур РПЛ позади. По традиции составляем символическую сборную лучших игроков уикенда. В команду героев на сей раз включены представители шести клубов – «Зенита», махачкалинского «Динамо», «Рубина», «Ахмата», ЦСКА и «Крыльев Советов». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. Главный тренер – из «Зенита», выигравшего центральный матч выходных.

Вратарь: Тимур Магомедов («Динамо» Мх)

Заслуга Магомедова в том, что махачкалинское «Динамо» добыло сенсационную победу в матче со «Спартаком» (2:1) в Москве, очень велика. Голкипер дагестанской команды совершил несколько ярких сейвов и «заколдовал» ворота, когда Хесус Медина исполнял в концовке пенальти. Красно-белые нанесли 23 удара и восемь раз попали в створ, однако пробили надёжного Тимура лишь однажды.

Тимур Магомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый центральный защитник: Надер Гандри («Ахмат»)

Центральный защитник «Ахмата» уже однажды оформлял дубль в РПЛ и вполне мог повторить это в матче прошедшего тура с «Ростовом» (2:1). Но в итоге ограничился одним голом, воспользовавшись преимуществом в физических данных и выиграв борьбу на втором этаже. Со своими прямыми обязанностями Гандри тоже хорошо справился: выиграл шесть из восьми единоборств и совершил 16 успешных оборонительных действий.

Надер Гандри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Игор Вуячич («Рубин»)

Команда Рашида Рахимова расправилась с «Локомотивом» (1:0), а её капитан Вуячич выдал великолепные 90+ минут. Центральный защитник «Рубина» вышел победителем почти во всех единоборствах с форвардами железнодорожников – 10 из 12. На счету черногорца 14 успешных оборонительных действий, он сделал семь точных длинных передач и даже нанёс два удара по воротам соперника.

Игор Вуячич Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Левый центральный защитник: Кирилл Печенин («Крылья Советов»)

Поскольку в нашей сборной тура схема с тремя центральными защитниками, левым внешним условно поставим левого крайнего «Крыльев Советов». Печенин в матче с «Химками» (3:1) преуспел и в защите, и в атаке, забив чудесный гол со штрафного и сделав голевую передачу на Ивана Сергеева. У белорусского футболиста восемь успешных оборонительных действий (в том числе три перехвата и два отбора), он отдал два паса под удар.

Кирилл Печенин Фото: ФК «Крылья Советов»

Центральный полузащитник: Хуссем Мрезиг («Динамо» Мх)

Центральный полузащитник махачкалинского «Динамо» – автор победного гола в ворота «Спартака». Алжирский легионер южан здорово открылся и пробил головой с угла вратарской. Помимо этого, Мрезиг выиграл пять из восьми единоборств, совершил девять успешных оборонительных действий (включая четыре перехвата) и отдал одну передачу под удар.

Хуссем Мрезиг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Вендел пообещал, что не будет отбывать номер на поле после продажи в «Ботафого», и как минимум в игре с «Краснодаром» (4:1) сдержал слово. «Зенит» доминировал в центре поля во многом благодаря бразильскому легионеру. Вендел выиграл шесть из семи единоборств, пасовал с точностью в 89%, отдал три передачи под удар, заработал на себе четыре фола и стал автором голевого паса на Максима Глушенкова.

Вендел Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Максим Глушенков («Зенит»)

Наконец-то мы видим того Глушенкова, который разрывал в «Зените» на старте нынешнего сезона. В матче с «Краснодаром» атакующий полузащитник не только забил, он поучаствовал в трёх голевых атаках сине-бело-голубых – в эпизоде с первым голом хозяев Андрей Мостовой преуспел на добивании после его удара. Глушенков выиграл 7 из 11 единоборств, четыре раза пробил по воротам, совершил три обводки и заработал на себе три фола.

Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»

Правый полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

У ЦСКА нет чистых крайних полузащитников в схеме с ромбом, но Обляков часто располагается в правом полуфланге – поставим его справа и в символической сборной, чтобы включить всех героев-хавбеков тура. Иван стал автором победного гола армейцев в Оренбурге (2:0). Помимо того, он выиграл 7 из 12 единоборств, совершил пять успешных оборонительных действий, одну обводку и заработал на себе два фола.

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Андрей Мостовой («Зенит»)

Мостового признали лучшим игроком матча «Зенита» с «Краснодаром», и с этой оценкой трудно поспорить. Вингер сине-бело-голубых был неудержим, забил при счёте 0:1 и затем ассистировал Лусиано Гонду в эпизоде со вторым голом. Андрей сделал в главной битве тура 85% точных передач (довольно высокий показатель для атакующего футболиста), нанёс два удара и выиграл четыре из шести единоборств.

Андрей Мостовой Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Лусиано Гонду («Зенит»)

Аргентинскому универсалу выпала роль центрфорварда в матче с «Краснодаром», и он блестяще с ней справился. Гонду не давал покоя защитникам соперника и забил победный гол чемпионов России. У нападающего два удара, 14 из 15 точных передач (93% точности – поразительная статистика!) и два заработанных на себе фола.

Лусиано Гонду Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Дардан Шабанхаджай («Рубин»)

Главное достижение форварда «Рубина» – феноменальный победный гол в ворота «Локомотива». Австрийский косовар как будто и не заметил, что на его пути стояли Баринов, Монтес, Фассон и Сильянов, убежав на дриблинге сразу от четырёх игроков обороны железнодорожников. Всего же Шабанхаджай нанёс три удара по воротам (все в створ), так что при большем везении мог оформить как минимум дубль.

Дардан Шабанхаджай Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

По результатам тура был очень непростой выбор между Семаком и Хасанби Биджиевым. Победа махачкалинского «Динамо» в матче со «Спартаком» в Москве, несомненно, тренерская. Перекрыть такой успех могла, наверное, только феерия в «золотой» гонке. И именно это случилось в Санкт-Петербурге! Зенитовская победа получилась и крупной, и волевой – именно такого футбола, исходя из уровня игроков команды, ждали бо́льшую часть сезона от Семака.

Сергей Семак Фото: ФК «Зенит»

Сборная 24-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 24-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

В 24-м туре РПЛ многие футболисты хорошо проявили себя. Есть ещё целая группа героев, не попавших в символическую сборную. В этот списке, например, вратарь Владислав Тороп (ЦСКА), защитники Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Мохамед Аззи (все – «Динамо» Мх), Кирилл Гоцук («Пари НН») и Виллиан Роша (ЦСКА), полузащитники Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба – «Ахмат»), Луис Энрике («Зенит»), Александр Трошечкин («Пари НН») и Ярослав Гладышев («Динамо» М), нападающие Артём Дзюба («Акрон»), Николай Комличенко («Ростов») и Иван Сергеев («Крылья Советов»). Кого мы не включили? Пишите в комментариях.