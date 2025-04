Покорители «Спартака», «казанский Месси» или топы из «Зенита». Кто лучший в 24-м туре РПЛ?

Тимур Магомедов, «Динамо» Махачкала

Тимур долго ждал шанса за спиной Давида Волка. Получив его месяц назад, воспользовался им на максимум. Квинтэссенцию его гениальности зрители увидели в пятницу: Магомедов летал по углам, брал «мёртвые» мячи от футболистов «Спартака» вообще с любой дистанции и добыл для махачкалинских динамовцев сенсационную победу в Москве. После матча Солари, Мартинс и другие легионеры наверняка интересовались у Станковича: «Who is Magomedov? He should play for Real Madrid». Семь спасений, рейтинг Sofascore 8,0 — белиссимо. Правда, это не помешало водителю автобуса «Динамо» забыть Тимура на «Лукойл Арене». Пришлось покидать стадион самостоятельно.