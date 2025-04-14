Покорители «Спартака», «казанский Месси» или топы из «Зенита». Кто лучший в 24-м туре РПЛ?

24-й тур Премьер-Лиги не обманул высоких ожиданий и получился качественным. Во многом благодаря тем героям, среди которых вам и придётся выбрать лучшего. Если определиться не получится, не волнуйтесь — в данном случае это нормально. Уж больно непростой выбор.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат достойнейший среди достойных. По его ходу игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Максим Глушенков, «Зенит»
Глушенков не забивал за «Зенит» с 1 декабря. И то тогда команда уступила «Крыльям». После убойного старта в Петербурге и двух травм Максим долго не мог оформить результативное действие. Даже говорил, что перестал получать удовольствие от футбола. И вот его наконец-то прорвало. «В матче с «Краснодаром» я кайфанул от футбола», — сказал Глушенков. Зрители тоже наверняка кайфанули. Если не болели за «Краснодар», разумеется. Глушенков пробил издали — Мостовой добил и сравнял счёт. Также атакующий полузащитник «прошил» ближний угол на 3:1. Был хорош в дриблинге (прошли три из четырёх попыток), заработал три фола и в лучших традициях неплохо подавал. На оценку 8,3 от Sofascore.
Луис Энрике, «Зенит»
Зимой за бразильца заплатили € 33 млн, и он всячески пытается доказать — никакой переплаты не было. Здорово отрабатывает в обороне, умелыми финтами устраивает «жога бонита». Матч с «Краснодаром» удался ему особенно. Да, с его потери пошла голевая атака. Но потом удалось исправиться. Как же натерпелся от Энрике Оласа! Уругваец регулярно оказывался отыгран, получив жёлтую за подкат под Луиса, а в концовке уселся на газон и увидел, как зенитовский технарь по-эстетски уложил мяч низом в ворота. Четыре удачные обводки из семи, столько же ударов (два — в створ), три заработанных фола. Ну и, собственно, гол. Вместе с удовольствием, которое получаешь, наблюдая за его футболом.
Андрей Мостовой, «Зенит»
Мостовой далеко не всегда получает место в старте «Зенита», что его не очень-то устраивает. Реагировать на такое можно по-разному. Андрей делает это правильнее всего — показывает класс на поле. В матче с «Краснодаром», возможно, главном в чемпионских разборках, получилось и забить, и сделать ассист. Добить за Глушенковым и подловить на ошибке Агкацева? Есть. Реактивно забежать и результативно прострелить на Лусиано Гонду? Ага. А как вам 85% точности передач (22 из 26)? Аналитики Sofascore считают, что прекрасно. Иначе не дали бы рейтинг 8,4.
Тимур Магомедов, «Динамо» Махачкала
Тимур долго ждал шанса за спиной Давида Волка. Получив его месяц назад, воспользовался им на максимум. Квинтэссенцию его гениальности зрители увидели в пятницу: Магомедов летал по углам, брал «мёртвые» мячи от футболистов «Спартака» вообще с любой дистанции и добыл для махачкалинских динамовцев сенсационную победу в Москве. После матча Солари, Мартинс и другие легионеры наверняка интересовались у Станковича: «Who is Magomedov? He should play for Real Madrid». Семь спасений, рейтинг Sofascore 8,0 — белиссимо. Правда, это не помешало водителю автобуса «Динамо» забыть Тимура на «Лукойл Арене». Пришлось покидать стадион самостоятельно.
Кирилл Печенин, «Крылья Советов»
Как перевернуть игру, будучи левым защитником? Ответил Кирилл Печенин. Аж на оценку Sofascore 8,5. Во-первых, идеально закрутив с левой в девятку со штрафного. Во-вторых, скинув мяч на Сергеева и сделав ассист. Так 1:0 в пользу «Химок» превратились в 2:1 в пользу «Крыльев», а в концовке ещё и Дмитриев приговор исполнил. Самарцы просто аномально круто исполняют штрафные: с начала 2024-го их прямыми ударами реализовывали также Горшков (дважды) и Гальдамес. Это Жигулёвские горы футболистов так вдохновляют? Или кое-что другое с аналогичным названием?
«Лионель Месси», «Рубин»
Ну или Дардан Шабанхаджай, называйте, как хотите. Австриец устроил что-то невообразимое: рванул со своей половины поля, будто на сложности «новичок» в FIFA прошёл абсолютно всю оборону «Локомотива» и на десерт изумительным черпачком перекинул Митрюшкина. Сотворить такое способны только гении. Шабанхаджай — из таких. Его гол оказался единственным в матче, и «Рубин» победил очередного соперника из Москвы. Дальше, к слову, играть со столичным «Динамо». Если Дардан вновь выкинет что-нибудь экстраординарное, тенденция, вполне вероятно, продолжится.
Иван Обляков, ЦСКА
Обляков в матче с «Оренбургом» частенько ошибался в передачах (лишь 58% точности). Чтобы все забыли про это, нужно было сотворить что-нибудь по-настоящему красивое. Например, положить породистый голешник: классно принять и подработать летящий мяч, убрать с пути Караташа и мастерски закрутить в дальний угол. Собственно, так Иван и сделал, наработав на рейтинг 7,7 от Sofascore. С учётом Кубка России ЦСКА выдал шестиматчевую победную серию и приблизился к лидерам. что ранее казалось фантастикой. А Обляков забил в РПЛ уже шестой мяч. Больше у него набралось (8) только в сезоне-2022/2023.
Кто-то другой
Вполне вероятно, мы несправедливо не отметили отдельным пунктом вашего любимца. Что ж, тогда этот вариант для вас. Героически оборонялся в матче со «Спартаком» Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала). Александр Трошечкин вовремя подставил ногу, и «Пари НН» не уступил московским динамовцам. Ассист, кстати, на счету Никиты Каккоева. Чем не герой тура?
Очередной гол оформил Максим Самородов («Ахмат»). Неплохо показали себя его одноклубник Лечи Садуллаев, Вендел и Богдан Йочич из «Рубина», а Иван Сергеев так вообще стал лучшим бомбардиром в истории «Крыльев». Если про кого-то забыли — обязательно напомните нам в комментариях!
Хуссем Мрезиг, «Динамо» Махачкала
Алжирец успевал абсолютно везде: подчищал сзади и без устали нёсся прессинговать, создавал много остроты впереди. Ну и главное — выскочил из-за спины Умярова, классно замкнув подачу Сундукова. Пять выносов, четыре перехвата, четыре из шести успешных верховых дуэлей. Рейтинг Sofascore 7,7 преувеличением точно не назовёшь. После матча алжирец отметил, что хотел бы оказаться в другом «Динамо» — московском. Руководство бело-голубых, берите на вооружение. Впрочем, махачкалинское весной выступает не хуже: три победы в последних четырёх турах, две из них — разгромные. Вылет дагестанцам с такой игрой едва ли грозит.
Игор Вуячич, «Рубин»
Если Шабанхаджай — как Месси, то Вуячич — как Пуйоль. Черногорец царил в обороне и перекусил «Локомотив», выигрывая практически все единоборства. 12 выносов, два перехвата, аж восемь из девяти успешных верховых дуэлей. Сколько бы соперник ни подавал, на пути мяча неизменно вырастал Игор. Вероятно, что-то получилось бы разве что в одном случае: если бы «Локо» выпустил тройку нападения Коллер — Крауч — Жигич. При этом подавать на них должны были кто-нибудь вроде Пирло и Бекхэма. Таких не нашлось, и «Рубин» победил.
Артём Дзюба, «Акрон»
Дзюба не забивал целый месяц. Столько же времени не набирал очки «Акрон». Серии рано или поздно должны были прерваться. Получилось одновременно: нападающий реализовал пенальти в матче с «Факелом» и принёс тольяттинцам победу. Разумеется, это не единственная его заслуга. Данилин, например, с полуметра пробил в штангу. А кто ранее выиграл верховую борьбу и покатил ему пяткой? Ответ очевиден. У Артёма набрались три передачи под удар и, внимание, три успешные попытки дриблинга из четырёх. Иногда у него и такие таланты раскрываются. Восемь удачных дуэлей на втором этаже из 12 — тоже в плюс. Оценка Sofascore 8,3 отражает уровень.
Надер Гандри, «Ахмат»
Грозненцы не проигрывают в РПЛ аж с ноября! Причин у такого прорыва несколько. Одна из главных — не просто качественная, но и результативная игра Гандри. Надер забил «Ростову», и этот гол стал для него третьим за весну! Уткин подал — тунисец кивнул головой. Такой вот рецепт победы. А ещё 13 выносов, отбор, перехват, заблокированный удар, четыре успешных единоборства из четырёх, два заработанных фола и оценка 8,0 от Sofascore. Из-за кошмарного старта сезона «Ахмат» продолжает торчать в зоне стыков. Если продолжит выступать столь же уверенно, выбраться из неё получится.