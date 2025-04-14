Страшное столкновение и заход на перформанс Райса. Чем запомнился тур в Первой лиге

Всё ближе окончание сезона в Мелбет Первой лиге. И если с обладателем первого места, кажется, всё ясно, то борьба за топ-4, как и за сохранение прописки в дивизионе, в самом разгаре. Скорее всего, всё решится в последнем туре.

А ещё в программе тура были шикарная голевая комбинация, попытка скосплеить Деклана Райса и страшный матч в Саратове, закончившийся хорошим исходом (а футбол подождёт).

«Урал» — «Нефтехимик»

Ударно начали матч хозяева поля, тот же Мартин Секулич (один из лучших бомбардиров лиги, между прочим) мог повторить перформанс Деклана Райса и отличиться дважды со штрафных. Но хорвата, забившего все восемь голов в лиге до зимней паузы, подвела реализация.

А «Нефтехимик» был прост и реализовал оба удара в створ, поэтому на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу клуба из Нижнекамска. Сначала передачу с фланга замкнул Данила Емельянов, а затем Рашид Магомедов выбежал один на один между двумя защитниками и спокойно перекинул мяч через Дениса Щербицкого (Александр Селихов вновь оказался вне заявки, прошлый матч он пропускал из-за простуды).

За «Уралом» было солидное преимущество, и в персональный отрезок Мингияна Бевеева екатеринбуржцы сравняли счёт. Вызывавшийся в сборную России защитник переквалифицировался в форварда, забив дважды за 10 минут. Особо выделяем второй мяч, где Бевееву дали столько пространства, что тот мог несколько раз подумать. Мингиян обработал мяч под удобную позицию в штрафной и отправил его между ног Никите Яновичу.

А принёс победу «Уралу» Секулич, реализовавший самостоятельно заработанный пенальти. Девятый гол в сезоне — это на один меньше, чем у идущего первым Павла Мелёшина.

«Урал» не проигрывает пять матчей подряд (три победы, две ничьих) и поднялся на третью строчку в турнирной таблице — в двух очках от второго «Торпедо». «Нефтехимик» — в 10 очках от зоны вылета.

«Уфа» — «Алания»

Сложным получился дебют в воротах «Алании» для Алила Магомедова. Георгий Натабашвили остался в запасе, и на матч с соседом по турнирной таблице вышел 27-летний вратарь, для которого этот матч стал лишь вторым в Первой лиге (дебютный был в июле 2022 года за «Акрон»). Спартак Гогниев объяснил этот выбор хорошей игрой ногами Магомедова.

В первые 45 минут «Уфа» забила дважды, и в названном Гогниевым «провальном тайме», у «Алании» были все шансы пропустить больше из-за слабой игры обороны. По ходу второго тайма команды уравнялись в моментах, и владикавказцы даже исполнили пенальти. Удар отразил Олег Баклов, он же спас команду в нескольких других опасных моментах. Не спас вратарь команду лишь в двух эпизодах: в первом из пустых воротах мяч вынес Даниил Корнюшин, а с ударом Алана Хугаева, вероятно, не справился бы никто. Красивый мяч полузащитника войдёт в топы лучших голов тура, но ситуацию в матче он не изменил.

«Уфа» одержала первую победу за девять матчей (до того – три ничьих, пять поражений) и отдалилась от зоны вылета на три очка. «Алания» победила лишь раз после 20 октября (три ничьих, девять поражений) и идёт в зоне вылета.

«Тюмень» — «Шинник»

Первый (формально) матч Артёма Булойчика на посту главного тренера «Шинника» прервал столь важную для ярославцев серию, позволившую оторваться от зоны вылета. Булойчик с зимней паузы работал в штабе Александра Побегалова старшим тренером, но фактически был главным.

«Тюмень» после зимней паузы выгрызает себе место в Первой лиге, команда превратилась из явного аутсайдера в кандидата на выход из зоны вылета. Эпизод с назначенным пенальти каждый истрактует для себя сам (дождёмся решения экспертов), а в моменте со вторым голом неудачно на выходе сыграл вратарь ярославцев Михаил Опарин.

Моментов у хозяев было предостаточно, но дальше один из своих двух ударов реализовал «Шинник» – и на этом матч закончился.

«Тюмень» после возобновления чемпионата набрала 11 очков в семи матчах — почти столько же (12), сколько за 21 тур первой части. Команда впервые с 9-го тура выбралась с последнего места, но всё ещё находится в зоне вылета. «Шинник» проиграл впервые за четыре матча (три победы, ничья) и находится в девяти очках от зоны вылета.

«Чайка» — «Торпедо»

Кажется, хуже всех зимнюю паузу перенесли футболисты «Торпедо», иначе описать результаты команды весной невозможно. Три поражения в семи матчах при 0 в первой части сезона — и вот уже не только «Балтика» практически недосягаема, но и конкуренты в борьбе за второе место подобрались на дистанцию в несколько очков. Прямой выход автозаводцев в РПЛ по итогам сезона теперь под большим вопросом.

Свои первые голы в матче команды забили из-за ошибок защитников, но вот второй гол «Чайки», который хоть и оказался пропитан насквозь чередой удачных отскоков, получился фактурным. У «Торпедо» было несколько неплохих подходов по ходу матча – однако в таком количестве, что к игре москвичей в весенней части сезона остаётся куча вопросов.

«Чайка» прервала 10-матчевую серию без побед (пять ничьих, пять поражений) в первой игре после увольнения Евгения Калешина. Команда идёт в 10 очках от зоны вылета. А «Торпедо» отстало от «Балтики» на 11 очков и опережает идущий третьим «Урал» на два очка.

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»

«Недолго». Попроси нас описать исход этого матча одним словом, мы бы однозначно выбрали именно его. Именно недолго хабаровчане уступали на своём поле, ведь два домашних тура с поражениями выбивались из общей статистики. Недолго «Арсенал» праздновал первую победу за 16 матчей – и вновь потерял очки.

Команды много атаковали, но по-настоящему голевых моментов была два – и оба были реализованы. И если гол Борхи Мартинеса (воспитанника мадридского «Атлетико») был забит по правилам, то Амур Калмыков забежал в офсайд, и Тула сравнять счёт не смогла.

«СКА-Хабаровск» выиграл пять из семи матчей после возобновления сезона (два поражения) и находится в четырёх очках от топ-4. «Арсенал» в 13 очках от зоны вылета и в 12 – от топ-4.

«Сокол» — «Родина»

Тот случай, когда футбол отходит на второй план. Футболисты гостей одержали волевую победу, забив на 90+7-й минуте, однако сейчас не об этом.

Страшное столкновение произошлона 80-й минуте матча с участием Георгия Юдинцева и Никиты Карабашева. Футболисты живы и находятся в сознании, но получили повреждения.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в телеграм-канале Первой лиги.

Сегодня, 14 апреля, журналист Артём Шувалов в своём телеграм-канале сообщил, что у Карабашева перелом челюсти, а Юдинцев травмировал шейный отдел позвоночника. Обоих футболистов с матча на скорых увезли в больницу, там они проведут ближайшее время.

Чуть ранее в интервью «Матч ТВ» представители «Родины» заявили, что Юдинцев ничего не помнит, но находится в сознании. Футболист пройдёт в Саратове все обследования, по результатам которых будет определена дата его возвращения в Москву.

В интервью тому же изданию спортивный директор «Сокола» Сергей Оголев сказал, что жизни Карабашева ничего не угрожает, однако Никита, как и Георгий, не помнит момент столкновения. В клубе боялись, что могло случиться кровоизлияние в мозг, но компьютерная томография исключила этот вариант.

Желаем скорейшего восстановления обоим футболистам.

«Сокол» не побеждает 11 матчей (три ничьих, восемь поражений) и опустился в зону вылета. «Родина» проиграла первый матч после возобновления чемпионата, а затем одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Команда идёт в 10 очках от топ-4.

«Черноморец» — «Ротор»

Гол, забитый «Ротором», можно смело включать в сборники по лучшим комбинациям. Чудесная передача грудью от Андрея Семёнова, после которой Сергей Макаров не мог промахнуться. «Черноморец» отыгрался после пенальти, который был назначен после просмотра VAR. К слову, технология как помогла команде из Новороссийска, так и сыграла против неё: на 90+6-й минуте гол «Черноморца» был отменён из-за офсайда.

А мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с видеообзором, команды создали моментов на счёт в разы ярче.

«Черноморец» проиграл лишь один из последних 10 матчей, но опустился на четвёртое место. «Ротор» одержал всего одну победу в семи встречах после возобновления сезона (три ничьих, три поражения) и идёт в 11 очках от топ-4.

«КАМАЗ» — «Енисей»

Всегда тяжело описывать события матчей, завершившихся нулями на табло, но у команд было достаточно моментов, чтобы забить. Не поучилось.

«КАМАЗ» одержал одну победу в пяти последних матчах и идёт в девяти очках от зоны вылета. «Енисей» не побеждает на протяжении трёх встреч (ничья, два поражения) и располагается в 10 очках от топ-4.

«Балтика» — «Сочи»

Матч тура действительно решал многое для обеих команд. «Балтика» продолжает путь к досрочному возвращению в РПЛ, «Сочи» же борется за путевку в стыковые матчи и, вполне вероятно, за вторую строчку. На кону стояло многое.

При всём обилии моментов остановить калининградскую машину у сочинцев не получилось. Сильно выделяется команда Андрея Талалаева даже на фоне таких мощных и мастеровитых соперников.

«Балтика» не проигрывает 18 матчей (14 побед, четыре ничьих) и идёт на первом месте с отрывом в 11 очков. «Сочи» вылетел из топ-4, но находится от него на расстоянии одного очка.