«Тренер «Зенита» путает, куда надо смотреть». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ

Очередной, уже 24-й тур РПЛ интриговал больше предыдущих. Особенно результаты должны были повлиять на чемпионскую гонку. Так и вышло: «Спартак» внезапно оступился в домашнем матче, а «Зенит» снёс «Краснодар» и сократил отставание от первого места. У арбитров в таких условиях было много работы. Забегая вперёд, скажем: справились они далеко не идеально.

Специально для «Чемпионата» судейство в 24-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:2

Здесь можно говорить только об 11-метровом в ворота «Динамо» на 83-й минуте. Для меня это не пенальти. Игрок «Динамо» делал движение вперёд рукой, но, когда подлетел мяч, попытался убрать её назад. Когда футболист хочет избежать контакта, следует продолжить игру. Мешков был в нормальной позиции, однако не стал её улучшать. Для меня это ошибка в первую очередь Буланова на VAR и во вторую — Мешкова. Если бы «Спартак» забил, был бы скандал. Газизов высказывался бы не о потенциальном чемпионстве «Спартака», а о том, тащат его или нет.

Оценка Мешкова — 7,9.

Кристофер Мартинс, Срджан Бабич и Виталий Мешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» — ЦСКА — 0:2

Вернули Егорова. Из списков он не уходил, но назначений не было давно. Отработал Егоров хорошо. На 60-й минуте правильно продолжил игру после попадания мяча в руку. И правильно засчитал гол в ворота «Оренбурга» — офсайда не было. Так себе повтор, однако и там было видно.

Егоров в нескольких эпизодах неправильно занимал позицию и попадал под мяч. Это его проблема, и над этим надо работать, если он хочет стать хорошим арбитром.

Оценка Егорова — 8,4.

«Пари НН» — «Динамо» — 1:1

Хорошая работа Левникова, но есть эпизод после 90-й минуты, где он, занимая открытую позицию, не увидел, что у игрока «Динамо» рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела. Конечно, арбитр должен был это видеть. Следовало сразу назначить 11-метровый. В итоге Левников изменил решение после вмешательства VAR. Общая картина хорошая, однако основная оценка снижена из-за ошибки с пенальти.

Оценка Левникова — 7,9 (8,4).

Кирилл Левников Фото: ФК «Пари НН»

«Рубин» — «Локомотив» — 1:0

Хорошая работа Москалёва. Но надо было показать жёлтую игроку «Локо» за неуважение к игре, когда тот откровенно, не пытаясь сыграть в мяч, толкнул руками соперника. Там мог возникнуть большой конфликт — надо было сразу тушить.

Оценка Москалёва — 8,3.

«Ахмат» — «Ростов» — 2:1

Бобровский — нестабильный арбитр. По мне, это должно напрягать департамент. Сегодня он работает хорошо, завтра может отработать плохо.

На 27-й минуте Бобровский показал красную карточку игроку «Ростова» Осипенко за лишение явной возможности забить гол. Считаю, он просто поторопился. К тому же, взяв свисток, он с кем-то советовался. Но не с ассистентом, а смотрел куда-то влево. Это и ошибка Бобровского, и, возможно, прилетит ассистенту, который не подсказал. Амелин на VAR правильно вмешался, и решение исправили.

Концовка у Бобровского выпала. Может, волновался после момента с красной. Он ошибочно показал жёлтую игроку «Ростова», который поскользнулся и столкнулся с соперником. Бобровский наказал за безрассудные действия, однако их там не могло быть. К тому же позднее он не показал жёлтую игроку «Ростова» за грубую игру.

Оценка Бобровского — 7,7.

Ян Бобровский Фото: ФК «Ахмат»

«Акрон» — «Факел» — 1:0

На 27-й минуте Казарцев не показал жёлтую игроку «Факела» за срыв перспективной атаки. Простой эпизод: мяч прокинули в штрафную, арбитр зафиксировал фол — надо было наказывать. Также не показал жёлтую игроку «Акрона» за неуважение к игре. Тот схватил руками соперника и развернул его.

А на 68-й минуте Казарцев не назначил 11-метровый в ворота «Факела». Здесь говорим только про его позицию. Мяч летел долго, и действие защитника, который выставил руку, Казарцев должен был видеть. В итоге правильное решение он принял только после вмешательства VAR.

Оценка Казарцева — 7,7.

«Зенит» — «Краснодар» — 4:1

Кукуян очень хорошо управлял игрой, все вопросы по жёлтым я отношу именно к этому. С игрой арбитр справился. Пытаются нагнетать по моменту с Мостовым в начале второго тайма, но это лишнее. Во-первых, тренер «Зенита» путает, куда надо смотреть. Он говорит, что надо смотреть на толчок руками, которого не было. Однако контакт произошёл в ногах, и для меня это не нарушение. Футбол — контактная игра. Да, сзади, но такое бывает. Мостовой сам нарисовал — не прокатило. Правильное решение Кукуяна и VAR, который не полез в эпизод.

По поводу офсайдных точек при третьем голе. Понятное дело, что это не «вне игры» — даже без линий было видно. Однако не надо давать лишних поводов для обсуждений. Это подрывает авторитет департамента. Арбитры должны понимать, что так делать не надо. Нужно просто правильно выполнять свою работу. А эти кривые-косые линии — это просто смешно.

Несмотря на все домыслы, работать на таких матчах нужно именно так. Что не сделал Карасёв в прошлом туре, то сделал Кукуян. И претензий ни у кого быть не может.

Оценка Кукуяна — 8,5.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Химки» — «Крылья Советов» — 1:3

Департамент доверил Абросимову третью игру подряд. Сначала мы говорили, что он не бежит. Потом — что исправился. Теперь Абросимов, видимо, поймал звезду и не справился. И счёт 1:3 его не спасает, потому что в моменты ошибок было 1:0. Вдобавок зря на VAR посадили Цыганка — это ошибка департамента.

На 10-й минуте Мирзову ударили по ноге в штрафной. Это называется фол по неосторожности. И это был именно удар. Надо было назначать 11-метровый в ворота «Крыльев». Почему Абросимов этого не сделал, находясь в хорошей позиции, я не знаю. Почему не полез Цыганок? Говорят, что VAR может решать, ориентируясь на свои чувства. Может, он посчитал, что контакт был недостаточным. Но это не так.

На 27-й минуте игроку «Крыльев» Костанце надо было показывать красную карточку. Он просто ударил соперника ногой за линией поля. Борьбы за мяч там быть не могло. Это агрессивное поведение, за которое надо удалять. Абросимов был в хорошей позиции, и второму ассистенту тоже прилетит, так как он смотрел в эту сторону. А заодно и Цыганку с Фисенко на VAR.

Оценка Абросимова — 7,4.