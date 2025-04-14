Топ-события вторника: «Спартак» — «Урал», «Боруссия» vs «Барса» и «Авангард» против «Локо»

Яркое 15 апреля: «Астон Вилла» — «ПСЖ» в ЛЧ, «Реал» — «Париж» в Евролиге, «Флорида» Бобровского — «Рейнджерс» Панарина в НХЛ и теннис!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли команда из Нью-Йорка красиво хлопнуть дверью?

«Рейнджерс» всего за год прошли путь от победителей регулярки до команды, которая пропускает плей-офф: грядущий матч для них будет разве что лишней возможностью показать себя. А вот «Флорида» идёт ко второй за два года серии с «Тампа-Бэй», и у неё есть небольшой шанс получить в ней домашнее преимущество: сейчас «пантеры» отстают на два очка при двух встречах до конца сезона. Однако при равенстве очков преимущество будет у «молний».

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли команда Макдэвида начать плей-офф дома?

Четвёртая встреча этих соперников в первом раунде выглядит практически предрешённой. Три прошлых выиграл «Эдмонтон», при этом год за годом делал это всё более уверенно. Грядущий матч противников в регулярке станет крайне важным для определения команды, у которой будет преимущество своего льда. Это очень важный фактор для «Лос-Анджелеса»: у «королей» гигантский дисбаланс между победами дома и на выезде (31 и 15).

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто выйдет вперёд в самой интересной серии второго раунда?

Год назад «Локомотив» увёз из Омска 2-0 в серии и отправил в отставку главного тренера «Авангарда». Сейчас Ги Буше шокировал Ярославль правильной подготовкой к первому матчу, но во второй игре серии мы увидели более привычный нам «Локомотив», который буквально переехал соперника. Ответит ли канадский тренер на новые настройки Игоря Никитина и какую гостевую модель предложит ярославский клуб?

🎾 16:30*: Карен Хачанов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, Q), Барселона, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Хачанов первую победу на грунте?

Карен Хачанов неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, проиграв соотечественнику Даниилу Медведеву, и теперь он попытается одержать первую победу на грунте в этом сезоне — уже на «пятисотнике» в Барселоне. В стартовом раунде в соперники Хачанову достался квалифаер Кэмерон Норри из Великобритании. Теннисисты ранее встречались семь раз, и счёт пока 4-3 в пользу россиянина. Кстати, последний поединок остался год назад как раз за Хачановым — в Монте-Карло-2024. Победитель новой встречи далее сразится с кем-то из пары Фрэнсис Тиафо — Хауме Мунар.

⚽️ 18:00: «Локомотив» — «Ахмат», Кубок России, 1/2 финала, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто продолжит борьбу за Кубок?

«Локомотив» с большой долей вероятности пролетит мимо медалей в чемпионате России. Кубок — единственный шанс забрать трофей в нынешнем сезоне. Команда Михаила Галактионова пробирается к Суперфиналу через Путь регионов. Следующий соперник — «Ахмат». Грозненцы в 2025 году ещё не уступали и набрали отличные кондиции. Да и в недавнем матче РПЛ команды встретились в Москве и сыграли вничью. Так что «Ахмат» способен выбить «Локомотив». Равная и интригующая пара.

В РПЛ дела у москвичей складываются неудачно: Галактионов ответил на вопрос об участии «Локомотива» в борьбе за медали РПЛ

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» — «Ленинградка», Суперлига (ж), серия за третье место, четвёртый матч

Интрига: будет ли пятая встреча?

«Заречье» смогло сохранить интригу в серии, выиграв третий матч на своей площадке. Но права на ошибку у команды Константина Ушакова по-прежнему нет. А вот у «Ленинградки» даже в случае поражения есть в запасе пятая встреча в Санкт-Петербурге. В третьей игре ключевой стала замена Константина Ушакова Алины Богдановой на Анастасию Стальную. Но теперь «пчёлки» будут готовы к этому тактическому ходу. Быть ли решающему, пятому матчу?

🏒 19:30: «Спартак» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ, 1/4 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как красно-белые покажут себя на домашнем льду?

«Салават Юлаев» в этом сезоне был чуть ли не самой домашней топ-командой лиги. Это было видно и по регулярке, и по плей-офф, где скромная «Сибирь» даже с обилием травмированных хоккеистов взяла все три матча на домашнем льду. Уфимцам не хватило какой-то секунды, чтобы ехать в Москву при 2-0 в серии, а теперь при счёте 1-1 у «Спартака», который смотрелся бледно бо́льшую часть двух встреч в гостях, появляются отличные шансы на исторический проход второго раунда.

⚽️ 20:30: «Спартак» — «Урал», Кубок России, 1/2 финала, Путь регионов

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» обыграет неудобного соперника и останется в плей-офф Кубка?

«Спартак» не побеждает «Урал» с августа 2022 года. После этого команды провели уже пять матчей! Так что вряд ли стоит отправлять москвичей в следующий этап Кубка заранее. Нас ждёт весёлая игра. Да, «Спартак» — один из претендентов на золото РПЛ, а «Урал» — клуб Первой лиги. Но прелесть Кубка именно в нивелировании статусов. В одной отдельной встрече может случиться всё что угодно.

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Барселона», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершит ли «Боруссия» чудо в Дортмунде?

«Барселона» в первом четвертьфинальном матче разобралась с «Боруссией» дома — 4:0. Только огромное чудо вернёт Дортмунд в серию. Единственный фактор в пользу немцев в ответной встрече — «Сигнал Идуна Парк». Домашний стадион «Боруссии» обладает магическим действием и способен помочь команде сделать шаг к историческому камбэку. Или жё всё закончится прозаичнее?

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/4 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» оформит выход в полуфинал ЛЧ?

«ПСЖ» рвётся во второй в истории финал ЛЧ. В первом матче 1/4 финала парижане обыграли дома «Астон Виллу» со счётом 3:1. Комфортный счёт перед ответной игрой в Бирмингеме. Да и по уровню футбола «ПСЖ» выглядел круче соперника. Хотя Унаи Эмери умеет удивлять. Поэтому списывать «Астон Виллу» в утиль не стоит. Как минимум команда способна сохранить интригу в ответной встрече.

🏀 22:00: «Реал» Мадрид — «Париж», Евролига, Плей-ин

Интрига: европейский гранд или дерзкий новичок?

«Париж» в 2024 году стал победителем Еврокубка. Это гарантировало клубу участие в Евролиге. Казалось, что там ничего французам не светит, но к середине регулярного чемпионата они возглавляли турнирную таблицу. После результаты пошли на убыль, а клуб упал на восьмое место. «Реал» три года кряду выходил в финал Евролиги. Однако в этом сезоне у «сливочных» были громадные проблемы. Мадридцы оказались в стадии плей-ин и поспорят с «Парижем» за проход в плей-офф.